Títeres y teatro con mensaje medioambiental para toda la familia con ‘El estómago de la ballena’, el viernes en el Apolo

Nueva propuesta para todos los públicos, a las 18.00 horas con una obra escrita por Luis Fernando de Julián y llevada a escena por Awa Teatro en la programación del Área de Cultura

Tras ‘El pozo de los deseos’ el pasado sábado, el Teatro Apolo volverá a recibir una propuesta destinada a ser disfrutada en familia con ‘El estómago de la ballena’. Una obra de teatro y títeres que encierra un mensaje medioambiental de mano del texto de Luis Fernando de Julián y llevada a escena por la compañía almeriense Awa Teatro, con Eva López, Jorge Godoy y dirección de Diego Armando, dentro de la amplia programación de invierno puesta en marcha por el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería. La cita será el viernes, 20 de febrero, a las 18.00 horas.

Las entradas se encuentran a la venta en la taquilla situada en el Apolo y en la web del Área de Cultura https://almeriaculturaentradas.es/ por un precio único de doce euros. También estarán disponibles en el Apolo desde una hora antes del inicio de la representación.

‘El estómago de la ballena’ es una obra de teatro infantil y familiar de Awa Teatro, escrita por Luis Fernando de Julián, que trata sobre una ballena llena de plástico que necesita ayuda para limpiarse, contando una historia poética y con conciencia ambiental sobre la importancia de cuidar los océanos y a las personas que nos rodean. La obra fue ganadora de un premio ASSITEJ España de Teatro para la Infancia y la Juventud.

La sinopsis es la siguiente: “Lucía viaja con su papá a una isla muy, muy rara… ¡hecha de plásticos que flotan a la deriva! Allí vive su abuela Carmen, una señora un poco extraña y muy valiente, que tiene una misión importantísima: ¡salvar a una ballena que se ha tragado montones de plásticos! Mientras su papá no para de limpiar y limpiar la casa de la abuela, Lucía intenta ayudarla, aunque a veces no la entiende Por el camino, descubrirá que su abuela es más especial de lo que jamás imaginó”.

Sobre la compañía

AWA Teatro es una compañía profesional de teatro independiente e interdisciplinaria, que nace en Almería(2019), de la mano de Eva López, que tras una larga trayectoria artística, siente la necesidad de contar sus propias historias de una manera libre, donde los títeres, la danza, la música y la interpretación se aúnen para dar rienda suelta a ideas, sueños, proyectos.

Sobre el autor

Luis Fernando de Julián ‘Nani’ (Madrid, 1977) Estudió educación infantil, fotografía y otras tantas cosas que dice le han servido para enriquecer su escritura. Ha ganado numerosos premios de dramaturgia y publicado una veintena de textos teatrales en diferentes editoriales. Sus obras han sido traducidas al griego y estrenadas en España, Grecia y Ecuador.

Ha publicado «Los Sinlengua» (2012), «El filo de las mariposas» (Ediciones Invasoras 2016); y las piezas «H» (2004), «Gabriel, niño soldado» (2005), «La noche de los lápices» (2012), «El Mar de Okkaido» (2013), «La camisa de Lorca» (2014), «Sueropios» (2015), «Pequeña mancha roja sobre fondo ocre» (2016). En el año 2014 gana el I concurso de textos teatrales breves Carro de Baco con su obra «La camisa de Lorca»; en 2015 gana el XVIII Premio Internacional de Teatro de Autor Domingo Pérez Minik con su obra «Extremófilos»; en 2016 gana el II Certamen de textos teatrales Cuenca a Escena con su obra «El filo de las mariposas»; el XVII Premio de Teatro Mínimo Rafael Guerrero con «Sin nombre, apellidos ni pasado»; el VI Concurso Internacional de Textos Teatrales Villa de Hecho por «Todas se llaman Mónika» y recibe el accésit del III Premio de Textos de Teatro Breve Carro de Baco por «Madre Mar».