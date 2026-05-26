Más de seis mil personas participarán en las pruebas de obtención de títulos de FP

Los exámenes se realizarán del 26 de mayo al 12 de junio en 49 centros docentes de Andalucía

Un total de 6.346 personas se examinan desde mañana y hasta el próximo 12 de junio de las pruebas libres de obtención de título de Técnico de FP y Técnico Superior de Formación Profesional. Estas pruebas son una vía alternativa para conseguir los títulos de Técnico y Técnico Superior sin cursar los ciclos formativos de grado medio o superior. Representan una gran oportunidad para aquellas personas que no tienen tiempo de acudir a clase o bien no han conseguido plaza para estudiar de forma presencial un ciclo formativo.

De los 6.346 inscritos, 4.488 realizarán las pruebas para grado medio en un total de once ciclos formativos correspondientes a las familias profesionales de Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica, Hostelería y Turismo, Informática y Comunicaciones y Servicios Socioculturales y a la Comunidad. El resto de los inscritos, 1.858, se examinarán de módulos correspondientes a trece ciclos formativos de grado superior de las siguientes familias: Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Hostelería y Turismo, Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento, Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Transporte y Mantenimiento de vehículos.

Los exámenes de los diferentes módulos profesionales se crean automáticamente a partir de una base de datos con más de 90.000 preguntas posibles, elaboradas por 160 expertos de las distintas familias profesionales. Las pruebas se cargan directamente en el ordenador que cada aspirante vaya a utilizar.

Los exámenes tienen lugar en 49 centros sede, distribuidos de la siguiente manera: 4 en Almería; 7 en Cádiz; 5 en Córdoba; 8 en Granada; 4 en Huelva, Jaén y Málaga; y, por último, 13 centros en Sevilla.

Las notas provisionales se publicarán el 19 de junio en los tablones de anuncio de los centros sedes y con carácter informativo en la Secretaría Virtual de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Habrá un período de reclamaciones desde el 22 hasta el 24 de junio, y las calificaciones definitivas se conocerán el 26 de junio. La información completa del proceso está disponible en el portal de la FP Andaluza: (https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portales/web/formacion-profesional-andaluza/que-estudiar/pruebas-obtencion-titulos).