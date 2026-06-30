La artista sonora AnaVi presenta una muestra de su proceso creativo en INTERESTELAB Residence

La creadora andaluza compartirá el próximo miércoles 1 de julio en Costacabana una presentación íntima de Origen, el proyecto multidisciplinar que actualmente desarrolla durante su residencia artística en Almería.

La artista sonora y performer andaluza AnaVi ofrecerá el próximo miércoles 1 de julio, a las 21:00 horas, una presentación abierta al público en INTERESTELAB Residence (Av. Marinera 233, Costacabana, Almería), donde se encuentra realizando una residencia artística centrada en el desarrollo de su primer disco y de su universo escénico y performativo.

La presentación forma parte del proceso de investigación que la artista está llevando a cabo en el espacio y propone un acercamiento a Origen, un proyecto que nace de la exploración de las raíces musicales, la memoria colectiva y las relaciones entre tradición y contemporaneidad. El trabajo se construye desde el cruce entre música, cuerpo, territorio y discurso político, entendiendo la creación artística como una herramienta de escucha y de reflexión sobre el presente.

Formada en interpretación de folklore, AnaVi desarrolla una práctica que se mueve entre la composición musical, la performance y la investigación sonora. Su trabajo busca generar un diálogo entre las tradiciones musicales de la península ibérica y las formas contemporáneas de creación, trazando puentes entre la memoria y las nuevas maneras de habitar la identidad.

Durante su estancia en INTERESTELAB, la artista se encuentra trabajando en la construcción del imaginario visual y escénico que acompañará el lanzamiento de su primer álbum, desarrollando nuevas formas de llevar al directo un proyecto que combina música original, investigación corporal y experimentación performativa.

La cita del próximo miércoles no pretende presentar una obra cerrada, sino abrir al público una parte del proceso creativo que actualmente atraviesa la artista: un momento de encuentro y escucha en el que compartir las preguntas, materiales y búsquedas que están dando forma a Origen.

La actividad tendrá lugar en INTERESTELAB Residence, espacio independiente de investigación y creación contemporánea situado en Costacabana, que acoge a artistas nacionales e internacionales vinculados a la música, las artes visuales, el audiovisual y las prácticas interdisciplinarias.

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