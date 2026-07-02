Treinta años de danza, solidaridad y esperanza con el Festival Adagio a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer

Antonio Verdegay Flores

La Escuela de Danza y Baile Adagio volvió a demostrar ayer que la cultura es mucho más que una expresión artística: es también una herramienta de solidaridad, bienestar y compromiso con quienes más lo necesitan. El Teatro Auditorio de El Ejido acogió la trigésima edición del Festival Benéfico de Danza Adagio, una cita ya consolidada en la provincia cuya recaudación se destina íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería.

Treinta ediciones avalan un compromiso inquebrantable de la escuela dirigida por Rosa María Rubio con la Asociación, convirtiendo este festival en un ejemplo de cómo el arte puede contribuir a mejorar la vida de las personas y a respaldar la investigación, la prevención y el acompañamiento de pacientes y familiares.

El público disfrutó de un espectáculo repleto de talento, sensibilidad y emoción. La primera parte del festival estuvo protagonizada por la representación de ‘En el reino de Midas’, una cuidada propuesta escénica que puso de manifiesto el alto nivel artístico del alumnado de Adagio. Tras el descanso, el escenario se llenó de ritmo y energía con una exhibición de baile urbano, latino y flamenco, en la que las alumnas y alumnos demostraron su versatilidad, técnica y pasión por la danza.

La directora de la Escuela Profesional de Danza y Baile Adagio, Rosa María Rubio, destacó el sentido solidario que inspira este encuentro desde sus inicios. “A través de la danza queremos ayudar a la sociedad. Este festival es deleite gracias a las coreografías que interpretan las alumnas y alumnos, pero también queremos que se convierta en una herramienta para recaudar fondos y contribuir a la prevención del cáncer”, señaló.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, Magdalena Cantero, ha agradecido una colaboración que se mantiene firme desde hace tres décadas. “La generosidad de personas como Rosa María Rubio son pilares básicos para que la Asociación pueda seguir realizando su labor social, en el plano de la investigación, la prevención y el acompañamiento de enfermos y sus familiares. El apoyo mostrado por la academia y el público da sus frutos y este año, por ejemplo, hemos firmado un convenio con MEDFIT, para ofrecer los servicios gratuitos la atención de fisioterapia y ejercicio físico oncológico en El Ejido, y así evitar desplazamientos a la sede central en la ciudad de Almería”.

Durante el acto también intervino la concejala de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido, María Elena Gómez, quien puso en valor la contribución de la cultura al bienestar colectivo. “Quiero agradecer tanto la generosidad de la Escuela de Danza Adagio como la labor que desarrolla la Asociación Española Contra el Cáncer en favor de pacientes, familiares y de toda la sociedad”.

El Festival Benéfico Adagio vuelve a demostrar que cuando el talento artístico y la solidaridad caminan de la mano, el escenario trasciende el espectáculo para convertirse en un espacio de esperanza. Cada entrada adquirida, cada aplauso y cada actuación representan un impulso para seguir avanzando en la investigación del cáncer, fomentar hábitos de vida saludables y garantizar que ninguna persona tenga que afrontar la enfermedad en soledad.

Con iniciativas como ésta, la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería continúa sumando el respaldo de una sociedad comprometida, convencida de que la cultura también puede cambiar vidas.

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 70 años. El cáncer no solo afecta a quien lo padece, sino que impacta en su familia, su entorno y en toda la sociedad. Afrontarlo exige una respuesta colectiva basada en el compromiso, la acción sostenida y la investigación centrada en las personas.Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas.

En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociaciónaglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. La Asociación impulsa la mayor red de investigación en cáncer en España con más de 3.000 investigadores, distribuidos en 160 centros de investigación en 38 provincias. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 157 millones de euros en 792 proyectos.

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 35.000 personas voluntarias, más de 728.000 socios y1.261 profesionales.

Durante el 2025, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a más de 88.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada.

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