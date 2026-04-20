Miski Liu Suria

El reinicio financiero no está por llegar. Está corroyendo las arterias de la economía mundial.

¿Muy pronto?

Momento crucial

Teatro del absurdo

Presupuesto secreto

El caos no es el final

Continúa el misterio

Conspiración de clones

Desaparición de científicos

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El presidente Trump anunció el 17 de abril que comenzará «muy, muy pronto» la publicación de los primeros documentos sobre ovnis, vida extraterrestre y fenómenos inexplicables según Jill McLaughlin. “Me complace informarles hoy que este proceso está muy avanzado -dijo- y que hemos encontrado muchos documentos muy interesantes, debo decir. Y las primeras publicaciones comenzarán muy pronto.”

Trump ordenó a las agencias gubernamentales que divulgaran información sobre ovnis y fenómenos relacionados en Truth Social. El gobierno conserva miles de documentos relacionados con informes históricos sobre objetos voladores no identificados y fenómenos no terrestres, incluyendo más de 12.600 informes del proyecto Libro Azul, que se llevó a cabo entre 1947 y 1969.

El público ya puede acceder a algunos de los registros públicos, fotografías y grabaciones de audio en los archivos nacionales. El revuelo por la revelación de nuevas pruebas llega días después de que Artemis II realizara su histórico viaje alrededor de la Luna, lo que reavivó el interés del público por los descubrimientos espaciales. Dicen que fue falso, pero todo el mundo vio el cohete ascender y se hicieron miles de fotografías.

https://www.zerohedge.com/political/trump-says-first-releases-ufo-documents-will-begin-very-very-soon

DESAPARICIONES

Once científicos vinculados al programa espacial están muertos o desaparecidos, mientras crece la especulación de que el gobierno está en contacto con seres de otros mundos.

Trump acusó a la Nasa de ser falsa, ya que habían estado en la Luna y en Marte mucho antes en el programa espacial secreto, ahora la Fuerza Espacial.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267378

La desaparición de científicos provocó la intervención del presidente Trump, según el doctor Michael Salla, quien abordó el misterio de los científicos desaparecidos o fallecidos vinculados a la investigación aeroespacial y farmacéutica avanzada. Sugiere que este patrón inquietante forma parte de los esfuerzos más amplios de divulgación sobre ovnis que está investigando el presidente, lo que otorga una urgencia al llamado a la transparencia.

Luis Elizondo se presenta como exdirector del programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales, un antiguo funcionario del Pentágono convertido en denunciante que aboga por la transparencia en los fenómenos aéreos no identificados. Afirma haber supervisado investigaciones sobre fenómenos aéreos con implicaciones para la seguridad nacional, aprovechando su experiencia en contra-inteligencia para proteger tecnología aeroespacial avanzada.

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OPINIONES

Calígula mataba a sus invitados en broma.- Desde banquetes mortales donde los invitados morían asfixiados bajo montañas de pétalos de rosa, hasta bromas pesadas con leones sueltos en las habitaciones.

La energía es fuerte, y se mantiene firme y estable, según Denise, de Nueva York. Todo se siente surrealista y extraño, como si estuviéramos en un avión descendiendo y a punto de aterrizar. Sonrío porque es muy raro y a la vez pacífico y hermoso.

Según Alexander Quinn, te sientes tan cansado ahora mismo porque estás integrando una gran cantidad de energía o información espiritual. Mucha gente está sintiendo fatiga extrema, somnolencia o insomnio, y eso se debe a una adaptación del cuerpo a una frecuencia más alta.

Según Prolotario, el gobierno en la sombra teme la pérdida del control sobre tecnologías que podrían acabar con los imperios petroleros, reescribir los mercados energéticos y revelar cómo se desviaron billones a los proyectos secretos mientras mantenían la ilusión de los límites de la física convencional.

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Ismael Pérez conversó en profundidad con Simon Parkes y analizó el concepto de humanidad como especie galáctica, que despierta a su verdadero origen y a su propósito en este momento crucial de la historia. La conversación se centró en el programa de Gesara y la transformación mundial que se está desarrollando entre bastidores. Ambos reconocieron que esta transición está guiada por fuerzas de dimensiones superiores.

El coronel Douglas MacGregor sostiene que en la guerra suele haber una gran distancia entre la narrativa pública y lo que ocurre sobre el terreno. También afirma que muchos responsables toman decisiones sin una comprensión clara de la capacidad real de sus fuerzas o de las del adversario. Expresa su esperanza en que una crisis financiera pueda quitar a la élite actual sin llegar a una catástrofe.

https://www.youtube.com/watch?v=PGUcjprSidU

Elon Musk afirma que la renta básica universal es el mejor modo de afrontar el desempleo provocado por la inteligencia artificial, pero el progreso verdadero consiste en utilizar la IA para impulsar el potencial humano, no para sustituir aquello que nos hace humanos: el esfuerzo, la creatividad, la responsabilidad y la recompensa merecida.

Elon Musk says Universal HIGH INCOME from the Federal Government is the best way to deal with Unemployment caused by AI.



Dear @elonmusk ,



We just exited a global pandemic — engineered and mishandled by governments that then tried to force an experimental, cancer-linked… https://t.co/c4BYtaftYX pic.twitter.com/FBMPCjJP3s — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) April 17, 2026

The Why Files presenta la reunión de Bilderberg 2026 como parte de una red más amplia de poder junto con la Comisión Trilateral y el Consejo de Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations). El relato sostiene que estas reuniones y redes influyen en la política, los medios, la economía, la guerra, la moneda digital, la vigilancia, la inteligencia artificial y la censura, y las conecta con un futuro distópico de control centralizado.

Tironianae plantea que no ha desaparecido el linaje de Jesucristo, sino que ha permanecido oculto y protegido a lo largo del tiempo. Sostiene que ese linaje sería clave para entender la historia, el poder y ciertos patrones familiares o históricos repetidos. Ese linaje está ligado a tradiciones antiguas, como el Santo Grial, entendido como descendencia, y a grupos o familias concretas que habrían conservado en secreto dicho legado. Muchas estructuras de poder habrían dependido de ocultar esa continuidad. Éste es el momento en que da un giro la historia, cuando la humanidad deja de ser controlada y comienza a tomar conciencia.

https://sunnysjournal.com

Según Jay Dyer, la película Dune-3 predice acontecimientos mundiales sobre el Islam, el papa y el nuevo orden mundial. En esta película se presenta la muerte y resurrección de Paul Atreides tras beber el agua de la vida, y su papel como salvador sufriente, imitando la tentación de Cristo en el desierto. La trama ilustra una fusión entre sistemas religiosos, incluyendo una unión entre el catolicismo y el islam como parte de un orden mundial unificado. Describe estrategias para el control de la religión y la política, incluyendo manipulación religiosa y guerras santas, y advierte contra la entrega ciega del juicio personal a cualquier líder, ya sea divino o humano.

https://madmaxworld.tv/watch?id=69e01f6d252449f8c078566f

CLONES

Estamos descubriendo un reino oculto de clones, dobles y hologramas. Nuestros líderes, celebridades y figuras públicas podrían no ser más que una ilusión bien elaborada. Desde la familia real hasta los políticos, se difumina la línea entre la realidad y la ficción. Es hora de revelar la verdad tras este teatro tan elaborado.

Es asombrosa la magnitud de esta operación: Se han contratado a más de doscientos mil actores de agencias de casting, utilizando tecnología de vanguardia como IA, máscaras y modulación de voz para crear réplicas muy realistas. Esto no es ciencia ficción; es nuestra realidad. La tecnología a su disposición es tan avanzada que es casi imposible distinguir entre el original y el clon.

https://amg-news.com/the-greatest-show-on-earth-alert-alert-alert-more-than-200000-actors-from-central-casting-using-cgi-ai-masks-and-voice-modulation-were-used-in-this-movie

CAMBIO DE CONCIENCIA

Hay quienes perciben el cambio de conciencia, pero prefieren distraerse. Sienten que algo está cambiando bajo la superficie, pero recurren al ruido, a los hábitos o a la comodidad para evitar enfrentarlo directamente, según KejRaj. No se trata de falta de conciencia, sino de reticencia a afrontar lo que podría requerir esa conciencia: cambio, honestidad y desapego. Al hacerlo, sigue presente la señal, pero se atenúa y se aplaza, esperando el momento en que estén listos para escuchar de verdad.

Éste es un tiempo de división, según Brenda Hoffman.- No en términos de buenos y malos, sino de diferencias. Tu vida está cambiando emocionalmente y en tus acciones. Mientras tanto, aquellos que no desean la transición permanecerán como lo han hecho durante eones, dominados por el miedo. No son malos, simplemente son seres humanos que no desean avanzar hacia este nuevo mundo. Esto no significa que nunca más volverás a sentir miedo o ira, sino que pasarás mucho menos tiempo en ambos ámbitos, porque finalmente has aceptado que ya no eres 3-D.

DESTELLO SOLAR

Se acerca el destello solar, según Mira del Consejo Pleyadiano.- Steve Beckow presenta este evento como un proceso en marcha, no como un acontecimiento único repentino. Una combinación de actividad solar intensa y un impacto en la conciencia humana, provocando cambios emocionales, alteraciones del sueño y sensaciones de aceleración temporal.

Este fenómeno actúa como catalizador, acelerando la aparición de patrones ocultos o desajustes personales y colectivos. No es un evento destructivo, sino un punto de transición hacia una nueva etapa de la humanidad, caracterizada por cambios graduales y múltiples olas de actividad solar, en lugar de un único momento puntual.

El aumento de la luz solar está desmontando estructuras basadas en el miedo, la corrupción y el control. Las crisis sociales, políticas y espirituales forman parte de una transformación mundial y personal y de una purificación previa al cambio de era.

https://goldenageofgaia.com/2026/04/12/mira-the-solar-flash-is-coming

TEATRO DEL ABSURDO

Scott Ritter dice que la relación entre EEUU y Europa dentro de la Otan no es una alianza entre iguales, sino una relación de uso y descarte. Sostiene que Europa ha sido tratada como una pieza instrumental dentro de una estrategia más amplia. También afirma que el comportamiento de los dirigentes es una representación vacía, una farsa, y la describe como “teatro del absurdo”.

Charles Hugh Smith describe también una escalada del absurdo con más escándalos y exageración mediática, más ruido público y más distracción, hasta que se normaliza casi todo. En ese contexto, el dinero y la fama actúan como señuelos para atraer a la multitud donde la representación termina sustituyendo a la realidad. El teatro del absurdo recurre a lanzar dinero al público, creando un frenesí cuando todos los que van perdiendo terreno se abalanzan para recoger las monedas como su última oportunidad de enriquecerse lo suficiente como para evitar los incendios que arden detrás del escenario.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/welcome-theater-absurd

The Market Ear apunta a una Europa con dos ritmos económicos: algunos países siguen creciendo con más fuerza, mientras que otros avanzan mucho más despacio. La eurozona crecería de forma modesta en 2026, en torno al 1% o algo más, con España y parte del sur mejor colocados que otras economías grandes.

https://www.zerohedge.com/the-market-ear/divided-picture-emerges-europedxxxs

MENSAJES

Se desmorona la ilusión, según Chellea Wilder.- Como un gran tapiz que se deshace, se aflojan los hilos del engaño y se filtra la luz, revelando las verdades que permanecieron ocultas durante mucho tiempo bajo capas de trampas. Es significativo este momento en tu tiempo y espacio; es un tiempo de despertar, un júbilo cósmico donde resurge el coraje y la verdad de las cenizas de la desesperación como un ave fénix.

La energía elevada que impregna tu realidad se parece a los radiantes rayos de luz de Alción, mientras te desplazas por su cinturón de fotones. Estas altas frecuencias envuelven el planeta, anunciando una época de transformación energética profunda. Éste no es un viaje individual, sino una evolución colectiva. A medida que se eleva la frecuencia de la tierra, se eleva con ella la conciencia de la humanidad.

https://www.universallighthouse.com/post/things-have-escalated-this-is-a-major-leap-~-the-pleiadian-council-of-light~-chellea-wilder

El silencio sagrado y la retirada del guerrero.- Muchos de ustedes han estado en la primera línea del despertar durante años, quizás décadas. Han clamado, advertido y compartido información para despertar al mundo dormido. Sin embargo, en estos días de abril, sientes un cambio en tu misión: se desvanece el impulso de convencer o de luchar, y surge en tu interior un silencio poderoso y sagrado. Es el cambio del hacer al ser. Esto no es resignación. No es rendirse. Es la transición del guerrero, que lucha contra el viejo sistema, al guardián que ya encarna la frecuencia de la nueva Tierra. Empiezas a darte cuenta de que terminan las palabras donde comienza la frecuencia.

https://sunnysjournal.com

Despertar es recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Es un regreso a la esencia de tu ser divino; a tus verdaderos deseos, valores e instintos, antes de que moldearan tu identidad el condicionamiento, la expectativa y la presión social. Esto no consiste en rechazar el mundo, sino en despojarse de las capas de influencia que ocultan tu verdadero ser; al hacerlo, asciendes en frecuencia, hacia líneas de tiempo superiores más alineadas con tu naturaleza espiritual, dijo KejRaj.

El caos no es el final; es el sonido de las ilusiones que se rompen. Lo que parece desorden es a menudo el colapso de cosas que antes creías estables o verdaderas, dejando espacio para que surja algo más acorde con el espíritu. Puede resultar difícil ver cómo se desmoronan las viejas estructuras, identidades y suposiciones, pero ese desplome forma parte del crecimiento. En medio del ruido y de la incertidumbre, se está produciendo una reorientación silenciosa; un cambio que se aleja de lo falso o limitante hacia algo más claro, más sólido y, en definitiva, más real, dijo KejRaj.

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.