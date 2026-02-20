Miski Liu Suria
La calma aparente actual puede ser engañosa y esconde un gran cambio energético según Kerry K. Describe un salto de línea temporal en 2026, donde parece brumosa o vacía la realidad porque estamos en transición a un ancho de banda superior. A su juicio, 2026 no es un año normal porque tiene una energía fluida y desconocida que exige líderes de línea temporal para avanzar primero.
Parece tranquilo, pero no lo está. No ha pasado nada, excepto todo. Sigues comprobando los titulares, esperando que algo te devuelva la mirada y te diga: «ahora es real». Quieres un recibo de tu evolución, una notificación cósmica o un correo electrónico divino. ¿En cambio? Silencio, y entonces concluyes que no pasa nada.
Pero déjame preguntarte algo peligroso. ¿Cuándo decidiste que debía ser ruidosa la transformación? La matrix te enseñó que el crecimiento es visible. ¿Pero qué pasa si la razón por la que te sientes inquieto no es porque estés atrasado, sino porque aún te estás midiendo con herramientas que nunca fueron diseñadas para la soberanía?
Quieres luces en el cielo. Una línea de tiempo que puedas fotografiar. Guías espirituales con mejores relaciones públicas. Quieres pruebas, pero el cambio en el que estás ahora es celular. No te estás convirtiendo en otra persona. Te estás volviendo menos medible. Más silencioso por fuera. Más irreversible por dentro.
Cuando dices que no pasa nada, lo que quieres decir es que no pasa nada dramático que te valide. Pero tu sistema nervioso es diferente. Tu tolerancia a las tonterías es menor. Tu ansia de verdad es más aguda. Tu soledad se ha convertido en discernimiento. Eso no es nada. Esto es tectónico.
El nuevo reino no comienza con fuegos artificiales. Comienza cuando ya no le pides permiso al antiguo. El momento en que dejas de medir el milagro es el momento en el que éste se acelera, porque dejas de comprimirlo en algo lo suficientemente pequeño como para que quepa dentro de tus viejas definiciones.
No estás esperando el amanecer. Eres lo que hace que cambie de color el horizonte. Y cuanto más silencioso parece haber, más profunda va la procesión por dentro. Ahora mira de nuevo. ¿No pasa nada? ¿O todo parece tranquilo? No lo está.
DEFINICIÓN
Una calma tensa describe un estado aparente de tranquilidad marcado por una tensión subyacente o inminente, en situaciones donde reina el silencio o la inacción, pero con previsión de conflicto. Aparece en contextos sociales, políticos o personales, como antes de una confrontación o en atmósferas frágiles.
Una calma aparente engañosa se refiere a una tranquilidad que sólo existe en la superficie, mientras hay conflicto, tensión o peligro latente por debajo. Es una paz ilusoria que puede ocultar problemas serios que aún no se han manifestado abiertamente. En otras palabras, algo parece estar en orden y sin sobresaltos, pero esa quietud no es estable ni auténtica, sino que oculta un desorden interno, malestar, injusticias o un posible estallido futuro.
OPINIONES
- “Estamos en el ojo del huracán, y la calma es engañosa. Lo que parece estabilidad es apenas un respiro antes del próximo golpe. El ojo del huracán no es pausa, es el momento de decidir. No estamos al final de la tormenta, sino en su centro. En esta estabilidad aparente, prepararse es la clave para el próximo impacto” según Javier Carrizo.https://www.infobae.com/movant/2025/10/06/en-el-ojo-del-huracan-donde-la-calma-se-vuelve-preparacion/
- Skye Prince alude a un momento perfecto, a una ventana energética única para el despertar colectivo, donde la frecuencia planetaria facilita un salto masivo de conciencia. Lo presenta como un alineamiento cósmico que amplía la receptividad a transformaciones internas, como la activación del cuerpo de luz o la liberación de patrones 3-D.https://youtu.be/Sdh0llyDrqY
- Algo ha cambiado y se siente en todas partes. Desde inundaciones récord y socavones que se tragan ciudades, hasta avalanchas que descarrilan trenes, e incendios que se propagan por los continentes. Nuestro planeta se comporta de maneras que nos parecían raras o imposibles. Hay ondas elevadas disuelven estructuras antiguas 3-D, causando fenómenos como niebla mental colectiva, seísmos sutiles y auroras intensas, como preludio a la ascensión 5-D.https://www.youtube.com/watch?v=7z131kYk6WY
NOTICIAS DEL RESETEO
- Marco Rubio admite la decadencia del orden occidental.https://www.brighteon.com/51c1fc7b-2c76-4e72-b6f5-7315e468b7d9
- La ONU prevé su quiebra para julio a menos que Trump le dé mucho dinero.https://redstate.com/streiff/2026/01/31/la-onu-promises-bankruptcy-by-july-unless-trump-gives-lots-of-cash-n2198714
- Trump tiene un discurso ovni listo para pronunciar.https://www.zerohedge.com/political/trump-has-ufo-speech-ready-deliver
- Obama afirma que existen los extraterrestres, pero no en el Área 51.https://www.zerohedge.com/technology/obama-says-aliens-exist-are-not-kept-area-51
- La Fundación Ethereum considera la preparación cuántica como prioridad para 2026.https://www.zerohedge.com/crypto/ethereum-foundation-lists-quantum-readiness-2026-priority
- Ha terminado la fiebre de la plata y los alcistas tardíos están atrapados.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/silver-mania-over-and-late-bulls-are-trapped
- Apple se apresura a crear gafas inteligentes para competir con las Ray-Ban.https://www.zerohedge.com/technology/apple-races-build-ai-smart-glasses-take-metas-ray-bans
- El temblor fuerza un ajuste de cuentas político, según Lance Johnson.https://www.naturalnews.com/2026-02-17-how-american-political-tremors-forcing-european-reckoning.html
- La fractura del orden mundial está fragmentando la política energética.https://www.zerohedge.com/energy/iea-chief-warns-fracturing-global-order-splintering-energy-policy
- Miembros de la generación Z y gente con alto nivel educativo lideran el regreso a la espiritualidad.https://www.zerohedge.com/political/surprising-revival-gen-z-men-highly-educated-lead-return-religion
- Cada vez que dejamos de aceptar efectivo, normalizamos un mundo donde se registra, categoriza, almacena y se analiza cada transacción.https://www.zerohedge.com/personal-finance/when-cash-disappears-so-does-something-else
- El libro «Reinicio cósmico: la tormenta que viene« argumenta que la sociedad moderna es frágil, y los desastres exponen rápidamente las vulnerabilidades de la infraestructura, las cadenas de suministro y la preparación pública.https://www.naturalnews.com/2026-02-17-the-coming-storm-supermarket-shelves-survival-mode.html
- La fe moderna en el progreso tecnológico ha redefinido la salvación como un logro controlado por los seres humanos en lugar de un don divino. Se corre el riesgo de crear una civilización seductora pero empobrecida espiritualmente donde el poder tecnológico supera a la sabiduría moral.https://www.zerohedge.com/geopolitical/voyages-end-world-moral-costs-techno-utopianism
- ¿Qué profundidad tiene el Estado profundo? Roger Kimball lo compara con una cebolla de capas infinitas, un sótano sin fondo o la Hidra mitológica que regeneraba cabezas al cortarlas. Argumenta que su profundidad no es tanto vertical como horizontal y proteica, protegida por los medios como su brazo propagandístico, que distrae de escándalos como los fraudes electorales.https://www.zerohedge.com/geopolitical/how-deep-deep-state
EEUU
- El papa estadounidense rechaza la invitación de Trump a la Junta de Paz de Gaza.https://www.zerohedge.com/geopolitical/american-born-pope-snubs-trump-invitation-gaza-board-peace
- Fabricantes de autos en Detroit pierden millones de dólares ante poca venta de vehículos eléctricos.https://noticiaslatam.lat/20260214/1171387396.html
- Amazon realiza entregas a caballo en la isla Mackinac en el norte de Michigan, donde están prohibidos los coches.https://benjaminfulford.net/beyond-blue-beam-100/
- Epstein cultivaba la planta trompeta de ángel, que produce escopolamina o burundanga.https://x.com/RealAlexJones/status/2023888678406279258
- Google advierte que hackers chinos y rusos atacan a empresas de defensa.https://www.zerohedge.com/technology/google-warns-chinese-and-russian-hackers-are-targeting-us-defense-companies
- La tormenta invernal demostró que sigue siendo fiable el carbón en la red eléctrica.https://www.zerohedge.com/energy/winter-storm-fern-proved-coal-still-power-grids-reliable-backbone
ORIENTE MEDIO
- EEUU se prepara para golpear a Irán.https://es.euronews.com/2026/02/19/dos-portaaviones-tropas-reubicadas-y-una-reunion-secreta-eeuu-se-prepara-para-golpear-iran
- Trump dice que sin acuerdo con Irán «pueden ocurrir cosas malas» y sugiere que habrá una decisión en unos diez días.https://efe.com/mundo/2026-02-19/trump-acuerdo-nuclear-iran-junta-paz-amenazas/
- El Ejército de EEUU, preparado para atacar Irán, aunque Trump aún no lo ha decidido.https://efe.com/mundo/2026-02-19/ee-uu-preparado-para-atacar-iran/
- EEUU retira sus fuerzas en Siria, más de un año después del cambio de régimen.https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-withdrawing-all-forces-syria-over-year-after-regime-change-proxy-war
- EEUU despliega la mayor fuerza aérea en Oriente Medio desde la guerra de Irak.https://noticiaslatam.lat/20260219/1171555435.html
- Irán activa maniobras con Rusia en Ormuz tras la tensión con EEUU.https://es.euronews.com/2026/02/19/iran-rusia-maniobras-navales-mar-de-oman-escalada-estados-unidos
- Irán se apoya en Rusia para desarrollar yacimientos petrolíferos.https://www.zerohedge.com/energy/iran-leans-russia-develop-oilfields
- Sube el crudo tras el temor a una guerra con Irán.https://www.zerohedge.com/markets/crude-rallies-reports-trump-close-major-war-iran-newsquawk-us-market-wrap
- El Pentágono planea una campaña militar sostenida de varias semanas contra Irán que podría abrir la caja de Pandora.https://www.zerohedge.com/geopolitical/pentagon-gaming-out-sustained-weeks-long-military-campaign-against-iran-which-could
ASIA
- La inteligencia artificial explica la abundancia de China, según Mike Adams.https://naturalnews.com/2026-02-17-china-strategic-innovation-defeats-us-economic-strangulation.html
- Japón modifica su mercado de bonos para evitar su momento catastrófico como el de los bancos de Silicon Valley.https://www.zerohedge.com/markets/japan-quietly-changes-bond-market-rules-avoid-its-own-catastrophic-silicon-valley-bank
- La festividad hindú del Maha Shivaratri 2026, o la gran noche de Shiva, se celebró el domingo 15 de febrero en la ciudad de Chaturdashi. Los devotos ayunaron y realizaron ofrendas por la noche, recitaron el mantra «Om Namah Shivaya», y meditaron para purificar el alma, buscando bendiciones de paz, fuerza y liberación espiritual.
EUROPA
- La policía británica detiene al expríncipe Andrés por el caso Epstein.https://www.eleconomista.es/informalia/casas-reales/noticias/13784814/02/26/andres-mountbattenwindsor-arrestado-por-la-policia-tras-su-amistad-con-epstein.html
- «La ley debe seguir su curso» dice Carlos III tras la detención de su hermano.https://efe.com/mundo/2026-02-19/carlos-iii-detencion-andres-curso-ley/
- Macron califica la libertad de expresión en internet de «pura estupidez».https://www.zerohedge.com/political/watch-macron-calls-free-speech-online-pure-bullshit
- Los vehículos eléctricos chinos inundan Europa, señal de vaciamiento industrial del bloque.https://www.zerohedge.com/markets/chinese-evs-flood-europe-signals-hollowing-out-blocs-industrial-core
- La industria europea está al borde de una crisis existencial según el primer ministro belga.https://noticiaslatam.lat/20260212/1171328878.html
- El desempleo en el Reino Unido alcanza un nivel récord.https://noticiaslatam.lat/20260218/1171510734.html
- Italia atrae a los ricos por sus impuestos y su estilo de vida.https://www.zerohedge.com/markets/italy-beckons-rich-how-flat-taxes-and-lifestyle-are-luring-global-millionaires
- Hungría suspende el suministro de diésel a Ucrania.https://noticiaslatam.lat/20260218/1171526083.html
- Airbus bate récords, pero Washington sigue apostando por Boeing.https://es.euronews.com/business/2026/02/19/airbus-record-washington-sigue-apostando-por-boeing
- La política climática alemana ha pasado a los tribunales y la economía está pagando el precio.https://www.zerohedge.com/markets/germanys-climate-policy-has-moved-politics-courts-and-economy-paying-price
- El Partido Verde de Berlín da la bienvenida a los «refugiados climáticos», a pesar de la crisis.https://www.zerohedge.com/geopolitical/berlin-green-party-welcomes-worlds-climate-refugees-despite-housingfiscal-crisis
- Las nevadas en Fráncfort alteran los vuelos en el mayor aeropuerto de Alemania.https://es.euronews.com/video/2026/02/19/nevadas-en-francfort-alteran-los-vuelos-en-el-mayor-aeropuerto-de-alemania
- Una fuerte nevada azota Moscú y retrasa más de un centenar de vuelos.https://es.euronews.com/2026/02/19/una-fuerte-nevada-azota-moscu-y-retrasa-mas-de-un-centenar-de-vuelos
- El reparto de los fondos rusos congelados desencadena un conflicto con EEUU.https://www.youtube.com/watch?v=jWAD2Hywx7A&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Frafapal.com%2F&source_ve_path=OTY3MTQ
- El salto de Christine Lagarde a dirigir el Foro de Davos no es un hecho consumado.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/02/19/69975332e5fdea776f8b458e.html
