Inicio / Periodismo Alternativo y de Misterio / No es un año normal

No es un año normal

Por
No hay comentarios
febrero 20, 2026 8:55 pm

Miski Liu Suria

Las naciones se derrumban cuando se abandona a Dios.

https://rumble.com/v75fot6-when-god-is-abandoned-nations-collapse-exposing-the-playbook-w-chris-prosch.html

Calma tensa

  • Ojo del huracán
  • Ajuste de cuentas
  • Algo ha cambiado
  • No es un año normal
  • Preparación cuántica
  • Tranquilidad aparente
  • Tensión en Oriente Medio
  • Transformación silenciosa
  • Fractura del orden mundial
  • Termina la fiebre de la plata

La calma aparente actual puede ser engañosa y esconde un gran cambio energético según Kerry K. Describe un salto de línea temporal en 2026, donde parece brumosa o vacía la realidad porque estamos en transición a un ancho de banda superior. A su juicio, 2026 no es un año normal porque tiene una energía fluida y desconocida que exige líderes de línea temporal para avanzar primero.

Kerry K ~ It Looks Quiet. It Isn’t.

Parece tranquilo, pero no lo está. No ha pasado nada, excepto todo. Sigues comprobando los titulares, esperando que algo te devuelva la mirada y te diga: «ahora es real». Quieres un recibo de tu evolución, una notificación cósmica o un correo electrónico divino. ¿En cambio? Silencio, y entonces concluyes que no pasa nada.

Pero déjame preguntarte algo peligroso. ¿Cuándo decidiste que debía ser ruidosa la transformación? La matrix te enseñó que el crecimiento es visible. ¿Pero qué pasa si la razón por la que te sientes inquieto no es porque estés atrasado, sino porque aún te estás midiendo con herramientas que nunca fueron diseñadas para la soberanía?

Quieres luces en el cielo. Una línea de tiempo que puedas fotografiar. Guías espirituales con mejores relaciones públicas. Quieres pruebas, pero el cambio en el que estás ahora es celular. No te estás convirtiendo en otra persona. Te estás volviendo menos medible. Más silencioso por fuera. Más irreversible por dentro.

Cuando dices que no pasa nada, lo que quieres decir es que no pasa nada dramático que te valide. Pero tu sistema nervioso es diferente. Tu tolerancia a las tonterías es menor. Tu ansia de verdad es más aguda. Tu soledad se ha convertido en discernimiento. Eso no es nada. Esto es tectónico.

El nuevo reino no comienza con fuegos artificiales. Comienza cuando ya no le pides permiso al antiguo. El momento en que dejas de medir el milagro es el momento en el que éste se acelera, porque dejas de comprimirlo en algo lo suficientemente pequeño como para que quepa dentro de tus viejas definiciones.

No estás esperando el amanecer. Eres lo que hace que cambie de color el horizonte. Y cuanto más silencioso parece haber, más profunda va la procesión por dentro. Ahora mira de nuevo. ¿No pasa nada? ¿O todo parece tranquilo? No lo está.

Kerry K ~ It Looks Quiet. It Isn’t.

DEFINICIÓN

Una calma tensa describe un estado aparente de tranquilidad marcado por una tensión subyacente o inminente, en situaciones donde reina el silencio o la inacción, pero con previsión de conflicto. Aparece en contextos sociales, políticos o personales, como antes de una confrontación o en atmósferas frágiles.

Una calma aparente engañosa se refiere a una tranquilidad que sólo existe en la superficie, mientras hay conflicto, tensión o peligro latente por debajo. Es una paz ilusoria que puede ocultar problemas serios que aún no se han manifestado abiertamente. En otras palabras, algo parece estar en orden y sin sobresaltos, pero esa quietud no es estable ni auténtica, sino que oculta un desorden interno, malestar, injusticias o un posible estallido futuro.

OPINIONES

  • Estamos en el ojo del huracán, y la calma es engañosa. Lo que parece estabilidad es apenas un respiro antes del próximo golpe. El ojo del huracán no es pausa, es el momento de decidir. No estamos al final de la tormenta, sino en su centro. En esta estabilidad aparente, prepararse es la clave para el próximo impacto” según Javier Carrizo.https://www.infobae.com/movant/2025/10/06/en-el-ojo-del-huracan-donde-la-calma-se-vuelve-preparacion/
  • Skye Prince alude a un momento perfecto, a una ventana energética única para el despertar colectivo, donde la frecuencia planetaria facilita un salto masivo de conciencia. Lo presenta como un alineamiento cósmico que amplía la receptividad a transformaciones internas, como la activación del cuerpo de luz o la liberación de patrones 3-D.https://youtu.be/Sdh0llyDrqY
  • Algo ha cambiado y se siente en todas partes. Desde inundaciones récord y socavones que se tragan ciudades, hasta avalanchas que descarrilan trenes, e incendios que se propagan por los continentes. Nuestro planeta se comporta de maneras que nos parecían raras o imposibles. Hay ondas elevadas disuelven estructuras antiguas 3-D, causando fenómenos como niebla mental colectiva, seísmos sutiles y auroras intensas, como preludio a la ascensión 5-D.https://www.youtube.com/watch?v=7z131kYk6WY

NOTICIAS DEL RESETEO

EEUU

ORIENTE MEDIO

ASIA

EUROPA

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Miski Liu Suria

Related Posts

Diente de León
febrero 19, 2026
Movimiento de Resistencia
febrero 18, 2026
Tiempos bíblicos
febrero 17, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *