Miski Liu Suria

La segunda mitad de 2025 será más interesante que la primera.

Gran cambio en Agosto

Portal 12-21

Máxima potencia

Nueva línea de tiempo

Desaparición del Acechador

Esto abrirá un Punto de Gracia

Hay 7 u 8 millones de semillas estelares

El divino masculino es la energía del héroe

Las familias de almas formarán islas de luz

Del 12 al 21 de agosto se producirá el mayor cambio energético que hayamos experimentado en nuestra vida, según Cobra. Es muy intensa la energía del portal de ascensión 12:21 y parece cada vez más probable que alcancemos la masa crítica. Esto marca el final de un ciclo en el que se borrará para siempre el mal cósmico del multiverso, abrirá la puerta a la evolución espiritual de la humanidad y reactivará el proceso de ascensión. Nunca hemos experimentado una configuración astrológica tan fuerte en esta vida, y ésta es, sin duda, la más fuerte.

Cuando se abra el portal el 21 de agosto, enviará una enorme onda expansiva de luz muy intensa por todo el sistema solar y esta energía comenzará a filtrarse hacia la superficie del planeta. En los próximos años, esa energía seguirá fluyendo por todo el sistema solar y hacia la superficie del planeta, y comenzará a inspirar a quienes estén listos para dar inicio al nuevo renacimiento.

Esta apertura completará la llave del nuevo cielo y activará la llave de la nueva tierra. Será la eliminación definitiva del mal cósmico y el comienzo de la limpieza del mal planetario y personal. Y cuando desaparezca este mal personal y planetario, ascenderá el planeta y será el fin del mal para este universo para siempre, y para todos los universos para siempre. Será el final del proceso. Así que es el punto de inflexión de todo el proceso.

Una vez superada la anomalía subcuántica, será mucho más fácil para las fuerzas de la luz lidiar con la situación planetaria y finalmente podrá ser posible el evento en unos años, meses o incluso semanas después de la apertura de este portal. La apertura del portal facilitará el despertar de la población, y no hay requisitos de ningún tipo para el evento. El evento ya no depende del estado de conciencia de la humanidad, porque plan no lo requiere por el momento.

Comenzará la distribución inmediatamente después del evento. Se trata de organizar cadenas de distribución, y tendrán prioridad quienes se encuentren en estado crítico. Todo empezará a acelerarse frenéticamente y todo empezará a girar aparentemente fuera de control. Parecerá que todo el mundo se está volviendo loco y será una época muy intensa, pero de repente empezarán a ocurrir avances muy rápidos, cada vez más grandes, y entonces sabrás que está cerca el momento.

El universo está a punto de alcanzar de nuevo su punto máximo de expansión y de contracción, y justo entre la expansión y la contracción, se produce un momento en el que se elimina la anomalía subcuántica, y éste es precisamente el momento de este portal. Así que estamos casi en la cúspide de este cambio cósmico, que hemos esperado durante millones de años. Los astrónomos están comenzando a darse cuenta de que nuestro universo no se expandirá para siempre y comenzará a contraerse.

Según Cobra se trata de una energía completamente nueva, que nunca se ha manifestado desde el nacimiento del universo, donde siempre estuvo presente el acechador (lurker). Cuando desaparezca esta anomalía subcuántica, entraremos en algo completamente nuevo e inédito. Lo único que quedará será la maldad personal en algunos seres humanos, pero la inmensa mayoría de las entidades regresivas no físicas habrán desaparecido para entonces.

El portal 11:11 se abrió en 1992, y su propósito era anclar energías de muy alta frecuencia en la superficie del planeta. Creó una fuerte conexión con planos espirituales muy avanzados, y permitió anclar esas energías en la materia física de este planeta. Y el portal 12:21 tiene un propósito diferente. El portal 12:21 no tiene el propósito de anclar energías. Su propósito es liberar el planeta e iniciar el proceso de ascensión para que se transmute todo lo que existe aquí.

TRÍGONO

La Luna Llena del 9 de agosto coincide con el trígono de Plutón con la galaxia M-87 el mismo día, y esta configuración enviará una fuerte ola de energía de amor cósmico a la superficie del planeta, abriendo el camino hacia la activación del portal de ascensión 12:21. En los días que se acercan al 12 de agosto, se irán acercando cada vez más Júpiter y Venus antes del amanecer, hasta su espectacular exhibición el 12 de agosto.

Tras la apertura del portal, el velo se verá muy reducido y su único aspecto será la tecnología que aún esté en manos de la camarilla que comenzará a reducirse lenta y gradualmente, y esta limpieza se acelerará a medida que nos acerquemos más al evento. Desaparecerá la tecnología etérica negativa, y esto se relaciona con el mal que aún persiste en el campo energético de la humanidad.

Seguirán teniendo armas de energía dirigida y tecnología electromagnética y de infrasonido. La contaminación electromagnética de los dispositivos que tenemos, también crea un aspecto del velo. Seguirá siendo necesario protegerse de esas tecnologías negativas y también de la negatividad de algunos seres humanos.

PUNTO DE GRACIA

Este portal abrirá un punto de gracia en el campo subcuántico del multiverso, y será una gran transición. El punto de gracia es un código multidimensional capaz de transformar todo lo existente en puro amor y luz. Por lo tanto, éste es el dispositivo de sanación definitivo para todo el universo. Incluso será más fácil la curación física, porque desaparecerá el aspecto físico de la anomalía cuántica, por lo que también será más fácil curar el cuerpo físico.

Lo que sucederá es que la gente comenzará a tener nuevamente una conexión con su alma que es la base de la verdadera comunicación. Los seres humanos tendrán una mayor conexión con su propia alma y, por lo tanto, podrán conectar con seres del plano no físico con mayor facilidad en sus meditaciones y sueños. Esto aumentará las habilidades telepáticas que empezarán a desarrollarse lentamente.

El libre albedrío es el misterio supremo del universo. Es la herramienta que cada ser puede usar para reconectarse con la Fuente y regresar a ella. Y el músculo con el que entrenamos el libre albedrío son las decisiones. Así, con decisiones podemos forjar nuestro destino, y con decisiones correctas podemos decidir liberar todo apego a esa anomalía interna que aún existe, y cualquier apego que aún tengamos a situaciones pasadas que estén bloqueadas en nuestro campo energético.

Según Cobra, el reino subcuántico se encuentra más allá del continuo espacio-tiempo. Se halla en una dimensión menor que la longitud de Planck, que es la longitud más pequeña posible dentro del espacio-tiempo. Por lo tanto, la longitud cuántica se encuentra dentro del continuo espacio-tiempo, donde el reino subcuántico está más allá. El reino subcuántico es prácticamente indetectable con nada existente en este universo.

Cuando desaparezca la anomalía subcuántica y el acechador, será mucho más fácil la curación de las emociones y nuestra conexión espiritual con nuestra alma y com los planos superiores. Al desaparecer el acechador, habrá mucha menos Ley de Murphy, muchas menos coincidencias negativas. Todo empezará a fluir con mucha más fluidez, y comenzará a manifestarse más el propósito más elevado en nuestra vida física y a escala mundial, a medida que haya un mayor impacto de los reinos superiores en el plano físico.

IMPLANTES

Ya ha comenzado el proceso de limpieza de los remanentes de implantes, entrelazados cuántica y subcuánticamente con el acechador. Todos los seres no ascendidos, con muy pocas excepciones, que estuvieron presentes en este sistema solar entre enero de 1996 y junio de 2025, fueron sometidos a un intenso proceso de implantación, en la mayoría de los casos mientras dormían, en los planos plasmático, etérico y astral.

Lo que queda de esos implantes es un pequeño pero potente campo de energía oscura, infestado por acechadores, que atemoriza a las fuerzas de la luz y les impide intervenir en la superficie del planeta. Este mismo campo genera desesperación y duda en los misioneros de la luz. La interferencia entre los implantes de la gente de la superficie y los de las fuerzas de la luz crea un potente campo de energía oscura que separa a ambos grupos, que el acechador está explotando astutamente.

Una parte significativa de ese campo se limpiará en los días posteriores a la apertura del portal de ascensión 12:21. Se espera que estén completamente limpios todos los implantes un mes después, lo que debería impulsar a las fuerzas de la luz a tomar medidas físicas en la superficie.

Cuando se haya eliminado una parte importante de los implantes superficiales, darán un paso al frente muchos denunciantes, sombreros blancos y miembros de la nobleza blanca, y comenzarán a tomar medidas. Los implantes superficiales están tentando a los misioneros de la luz a proyectar negatividad entre ellos y hacia las fuerzas de la luz.

INTERVENCIÓN DIVINA

El 12:21 es el código para la intervención divina, y no veo ninguna razón válida para que las fuerzas de la luz no comiencen una intervención física directa poco después de la apertura del portal, ya que se disipará suficiente oscuridad; sólo quedarán la humanidad y la camarilla de la superficie. Así que podrían comenzar de inmediato los planes para esa intervención. Desconozco cuánto tardará en aplicarse, pero no hay ninguna razón válida para que las fuerzas de la luz no comiencen a intervenir poco después de la apertura del portal.

Hace un tiempo firmamos una petición pidiendo a los visitantes positivos que se implicaran mucho más en este planeta. El hecho de haber alcanzado la masa crítica para esa petición, crea una declaración legalmente vinculante para las fuerzas de la luz. Deben intervenir porque hemos declarado nuestro libre albedrío colectivo, pero deben hacerlo de forma segura para la humanidad de la superficie.

Sé que mucha gente se ha sentido decepcionada porque no se produjo la intervención después de que firmáramos la petición. Pero lo que ha ocurrió fue que las fuerzas de la luz comenzaron a contactar a ciertas personas y las cosas salieron muy mal. Por ejemplo, contactaron con algunos militares rusos con la esperanza de crear un puente de comunicación que conectaría poco a poco con la población de la superficie, pero la reacción de esos generales rusos fue muy negativa. Así que ahora buscan contactar directamente con la población de forma segura. Y sólo podrán hacerlo cuando sea seguro, no antes.

No estamos alcanzando la situación más positiva posible, y hay varias maneras de llegar a la liberación final. Algunas son menos caóticas que otras, y estamos intentando adaptar esta transformación de la mejor manera posible para alcanzar la línea temporal óptima. Así que aún no es óptima la línea temporal actual en la que nos encontramos. La línea temporal básica está asegurada, por lo tanto, liberada, pero cómo llegaremos allí está abierto y aún hay cierta libertad de elección.

PORTAL DE SIRIO

El portal de Sirio que se abrió el 7 de julio trajo una energía muy sutil, pero muy bella y eficaz. Tras la invasión de los arcontes en 1996, quedó bloqueada la mayor parte de la energía procedente del sistema estelar de Sirio. Sirio seguía transmitiendo energía positiva, pero la mayor parte de esta se encontraba bloqueada, pero esta energía logró alcanzar la superficie del planeta después de casi tres décadas.

La energía del sistema estelar de Sirio es la energía del 12:21. Es la energía de la gracia divina. Lo que también es muy significativo es que el Absoluto ya transmitió una parte de la clave de la nueva Tierra el 7 de julio, algo que no se esperaba en absoluto, pero que ya ocurrió. Así que este fue un acontecimiento sorprendente, muy positivo e inesperado.

El viento del Dragón que se activó el año pasado en Asia y posteriormente en América, permite el libre flujo de energía etérica hacia las líneas ley a nivel planetario. Así que no se limita sólo a Asia y América, sino que fluye por todas partes. Por lo tanto, la red energética planetaria está prácticamente lista para activarse para el proceso de ascensión planetaria. Y esas nubes con forma de dragón son manifestaciones físicas de dragones etéricos que dirigen el flujo de energía a través de esas líneas ley.

La raza central galáctica, en cooperación con la Confederación Galáctica, ha comenzado a activar antiguos faros que habían estado inactivos. Ésta es una tecnología física muy avanzada creada en toda la galaxia por la raza central hace cientos de millones de años. Fue programada para este fin de los tiempos. Se programó para activarse al alcanzar cierta frecuencia, y esto comenzó a suceder en toda la galaxia. Estos faros emiten una luz muy intensa tanto en los planos físicos como en los no físicos de toda la galaxia, preparándola para el cambio.

NUEVA LÍNEA DE TIEMPO

La segunda mitad de 2025 será más interesante que la primera. Lo primero es la apertura de este portal, y cuando se abra, reorganizará todo. Establecerá la nueva línea de tiempo y no veo ninguna razón por la que no deban empezar a suceder cosas que no estaban sucediendo antes. El sistema financiero actual es bastante inestable, y la energía del portal podría desestabilizarlo aún más. El enorme cambio cósmico afectará al sistema financiero con toda seguridad, y se podrían producir cambios drásticos en la segunda mitad de este año.

Oriente Medio ha estado bastante activo desde la época de la Atlántida. Fue el principal centro de implantación y programación en la época atlante, y en sus últimos años fue uno de los principales puntos de apoyo de la logia oscura, los señores oscuros de la Atlántida procedentes de Orión. Y todas esas personas aún están encarnadas aquí en cuerpo físico. La purificación de Israel se acerca ahora, hacia el final del proceso de liberación planetaria.

Saint Germain se está volviendo cada vez más activo. Activó algunos grupos templarios el año pasado, especialmente en noviembre y diciembre, y está reactivando a templarios y a la nobleza blanca en otros grupos ocultistas secretos y positivos que contribuyen a la liberación planetaria. Y su papel se volverá mucho más activo y visible con el tiempo.

ASCENSIÓN

Tras la apertura del portal, una persona puede ascender incluso con se cuerpo sin esperar la ascensión en masa. Así que, cuando esté abierto el portal, y si eres lo suficientemente desarrollado y dedicado, puedes ascender incluso sin esperar nada, gracias a tu propio crecimiento espiritual.

Cuando estén listos para la ascensión, pueden elegir abandonar su cuerpo y ascender sin cuerpo, o permanecer en él durante un tiempo, y en ese momento transformarlo o pasar por ese proceso. Depende de cada uno. Para la gran mayoría de la gente, se realizará la ascensión en cuerpo físico. Así que, en las ondas de ascensión, también se transformarán el cuerpo.

Libera todos los apegos, libera toda la negatividad y libera todo el dolor. Así desaparece el dolor físico y el dolor emocional. Dudas, miedos, todo desaparece. Tendrás claridad total y una conexión absoluta e ininterrumpida con tu presencia Yo Soy. Y estarás en un estado de dicha constante.

El plan básico sigue siendo el mismo. Podrás ir a tu sistema estelar de origen y quedarte allí, o podrás regresar a la superficie del planeta en cuerpo físico y ayudar a quienes se preparan para la siguiente ola. Tendrás total libertad de movimiento en tu cuerpo de luz. Podrás viajar de un sistema estelar a otro sin problemas. Así que podrás estar aquí, ir a casa y regresar y cumplir con tu plan, tu misión y tu propósito.

Lo más importante es entender que la ascensión es un proceso real. No es una fantasía, no es sólo un concepto. Es una consecuencia natural de la evolución humana para ir más allá de la condición humana. Así que es algo que se volverá muy real, y especialmente después de que la gente comience a tener evidencia de quienes ya han ascendido, y se convertirá en algo natural. No será sólo un concepto teórico.

ISLAS DE LUZ

Los seres humanos que pertenecen a la misma familia de almas comenzarán a formar islas de luz. Todos ellos necesitarán tener una comprensión básica del funcionamiento de las familias de almas, así como de la capacidad básica para superar los conflictos y mantener una conexión constante con el alma. Esto solo será posible después del evento.

Quienes estén lo suficientemente despiertos tendrán conocimiento interno al conocer a personas de su familia del alma; será un conocimiento natural. Y, por supuesto, contarán con la ayuda de sus guías. Además, las fuerzas de la luz y el movimiento de resistencia les darán instrucciones cuando sea necesario. Ya se están llevando algunos de esos encuentros en un pequeño porcentaje, y esto aumentará tras la apertura del portal.

El número total de semillas estelares en la superficie del planeta es de entre siete u ocho millones. Y 144.000 es una cifra simbólica para la gente de la familia Anutara, que está más directamente alineada con la misión planetaria.

Al despertar, conectan con su alma y activan su misión. Y para algunos, esa misión podría implicarlos con los templarios positivos. Así que, si alguien está en proceso de despertar, debería seguir su guía interior, porque ésta le dirá qué hacer.

MISTERIOS DE ISIS

María Magdalena era sacerdotisa de la Diosa. Fue entrenada en los misterios de Isis, y a través de su linaje, gracias a su conexión con Jesús, inició un linaje que porta el código de las enseñanzas de la Diosa. Y los templarios son simplemente el vehículo para proteger esos misterios. Son como la fuerza militar que protege a la Diosa.

La unión sagrada era un ritual muy específico que invocaba energías espirituales muy elevadas, y el niño nacido de esa unión poseía cualidades muy específicas. Esa unión sagrada, un ritual, se realizaba en una fecha astrológica específica para maximizar el efecto de traer esa alma al cuerpo físico. Y a través de esas conexiones se creó ese linaje. Y mediante las enseñanzas de la unión sagrada y la creación del linaje sagrado, esto se mantuvo a lo largo de generaciones dentro del círculo íntimo de personas iniciadas en los misterios de la diosa y posteriormente custodiadas por los templarios.

El cuerpo físico necesita nacer en un momento muy específico con la configuración astrológica más favorable, lo que crea un campo de resonancia dentro del cuerpo físico para que pueda transmitir las energías más elevadas posibles. Y luego, el alma, que está encarnada en ese cuerpo, transmite esa energía mediante el entrenamiento. Y el ADN creado mediante ese tipo de unión sagrada puede ser lo más puro posible y replicarse con la mayor pureza posible para transmitir esos códigos a la siguiente generación.

En marzo de 2025, Cobra declaró que habría una operación especial de flotas pleyadianas y sirias, y de los templarios físicos y no físicos, para despertar a los misterios de la Diosa de María Magdalena, al linaje del Santo Grial y a las enseñanzas de la unión sagrada. Ciertas naves nodriza continúan enviando ciertas frecuencias a la población de la superficie para despertar a aquellos que estuvieron participando en esos misterios en sus vidas pasadas para que los recuerden, despierten y se conecten nuevamente.

Ese poder sanador reside básicamente en la conexión entre la energía del corazón y la energía sexual. Y esa combinación puede ser muy sanadora. Y esta es la razón por la que los pechos de las mujeres se han representado tanto en el arte, porque inconscientemente la gente sabe que ésta puede ser una conexión sanadora, pero con el paso de los años, se ha ocultado, abusado y distorsionado el propósito original de las escuelas de misterio.

INTERVENCIÓN FÍSICA

La activación de las líneas ley del dragón significa que ha evolucionado la situación lo suficiente como para que se arraigue el divino masculino en la superficie del planeta finalmente. La energía del divino masculino es la energía de la acción y la energía de la intervención física, y el papel del divino femenino es crear un campo de apoyo sanador para que suceda esa acción.

Ha sido bastante intensa la actividad solar desde principios del año pasado, lo que ha despejado muchas anomalías y ha allanado el camino para la activación de las líneas ley del dragón el año pasado. Por esta razón, el divino masculino está más presente. Por eso, espero una intervención física pronto. El divino masculino es la energía del héroe. Es la energía de quien actúa ante la injusticia y empieza a cambiar las cosas.

Es muy importante afrontar la verdad, porque elevas tu frecuencia vibratoria. La verdad ya está ahí. Si la niegas, creas un bloqueo que baja tu frecuencia. La verdad ya está ahí, aunque no quieras verla, está presente a tu alrededor y también en tu campo energético. Así que, al afrontar la verdad, la integras y elevas tu frecuencia. La divulgación comenzará a intensificarse cuando los denunciantes tengan la valentía de empezar a divulgar información. Y es posible que necesiten tiempo para procesar lo que se esté divulgando, y cuando completen el proceso, no será tan difícil. Será algo que puede ser desafiante, pero no demasiado difícil.

https://2012portal.blogspot.com

https://spanish.welovemassmeditation.com/2025/07/entrevista-de-la-hermandad-de-la-rosa.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)