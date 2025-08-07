La Escuela de Verano Inclusiva del Espacio Alma contribuye a conciliar a 25 familias almerienses

La concejala Paola Laynez y el delegado Francisco González Bellido han visitado la instalación que gestiona la FAAM durante estos tres meses

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, y el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, han visitado hoy la Escuela de Verano Inclusiva del Espacio Alma, a la que asisten menores con necesidades educativas especiales, junto a sus hermanos, y que tiene como principal objetivo favorecer la conciliación de sus familias, aportando un entorno educativo y de ocio ideal para los niños y niñas. Está gestionada por la FAAM.

Paola Laynez afirma que “es una escuela de verano diferente y especializada, donde vienen menores con cualquier tipo de discapacidad, y lo hacen acompañados de sus hermanos, y eso facilita la conciliación a sus familias. Esto es la inclusión 100%. La escuela está apoyada por psicólogos, y cuenta con talleres, actividades de interior e interior, van dos veces a la semana a la piscina, y beneficia a 25 familias”.

Por su parte, Francisco González Bellido ha explicado que “esta escuela de verano está financiada por el Plan Corresponsables, que ejecuta el Ayuntamiento de Almería por un importe total de 178.000 euros, y es de las más especiales de las que apoya la Junta de Andalucía. Busca integrar a niños y niñas con discapacidad con sus hermanos. Este proyecto es muy importante, puesto que facilita la corresponsabilidad, con el fin de crear una Andalucía, y en nuestro caso Almería, más justa e igualitaria, con acciones reales como esta escuela de verano”.

Por último, Valentín Sola, presidenta de la FAAM, también presente en la visita, ha indicado que “la Escuela de Verano del Espacio Alma es un ejemplo de cómo se puede conciliar la vida familiar y laboral durante los meses de verano sin dejar a nadie atrás. Desde FAAM agradecemos al Ayuntamiento de Almería y a la Junta de Andalucía su compromiso con un modelo inclusivo y accesible, que permite a las familias contar con un recurso de calidad donde sus hijos, con y sin discapacidad, pueden convivir, aprender y disfrutar en igualdad.”

“Para FAAM, gestionar esta escuela de verano es mucho más que una actividad educativa o de ocio; es una herramienta para construir una sociedad más justa, que entiende la diversidad como un valor y no como una barrera. Seguiremos trabajando de la mano de las administraciones para garantizar recursos que respondan a las verdaderas necesidades de las familias almerienses”.

Los niños y niñas seguían durante la visita jugando y realizando actividades didácticas en un ambiente inclusivo y de disfrute.