Nuevo amanecer

“Si perdemos nuestra libertad, nos destruimos a nosotros mismos.” Abraham Lincoln.

Está en marcha el gran cambio (shift) y está alineado con ciclos astronómicos, especialmente con la precesión de los equinoccios, que es un ciclo de unos 26.000 años, según Kryon a través de Lee Carroll. Sostiene que el periodo de transformación mundial está en su última fase y terminará en 2030. No es un evento brusco, porque se puede prolongar la energía de transformación, y el verdadero cambio será gradual, no instantáneo.

El periodo de cambio comenzó hace unos 30 ó 36 años, con una ventana de transformación que finalizará en cinco años, alrededor de 2030. Así pues, está en sus últimos cinco años la ventana de cambio y locura del fin de los tiempos causada por la exposición de viejas energías y sistemas, pero se prevé una transición hacia una mayor madurez, soluciones y despertar espiritual lejos de un escenario de desastre. Afirma que, lejos de escenarios de desastre, esta transición dará paso a mayor claridad social y espiritual, soluciones colectivas y madurez; lo que queda son cinco años de cambios intensos pero positivos que preceden a una época de mayor armonía y despertar.

Kryon pide alejarse de predicciones catastróficas de pesimismo y fatalismo (doom and gloom). Según el mensaje, el cambio será hacia mayor claridad, soluciones y madurez, no destrucción. El cambio implica que se ha encendido la luz y se ha mostrado la suciedad, revelando los problemas de fondo de humanidad para su resolución. Al finalizar estos cinco años, se espera un proceso paulatino de estabilización social y cultural, continuidad del despertar espiritual y avances positivos.

Menciona el calendario maya y su culminación en 2012 como parte de este ciclo astronómico mayor; ese calendario era de cinco ciclos de unos cinco mil años dentro del marco de la precesión de los equinoccios. La salida del viejo ciclo representa el comienzo de una nueva etapa evolutiva para la humanidad, asociada con un cambio dimensional o cambio de paradigma.

Kryon invita a la esperanza y a la celebración, no al temor: el fin de la ventana del cambio dará lugar a una época más madura, con más oportunidades de transformación social y espiritual. En síntesis, el mensaje no habla de destrucción, sino de transición y oportunidad colectiva, y la referencia de “cinco años y contando” alude al periodo que queda para finalizar la ventana del gran cambio que culmina hacia el 2030.

Según Kryon, el «tiempo de concesión» es un periodo especial durante el cual se da permiso para una profunda transformación y aprendizaje espiritual. Es un intervalo en el que se alinean y armonizan las estructuras energéticas y la conciencia humana, permitiendo que se revelen y se restauren aspectos internos, y se presente una oportunidad para avanzar colectivamente hacia una mayor integridad y madurez espiritual. Este tipo de concesión implica que la humanidad recibe apoyo y apertura para evolucionar, experimentar y despertar durante el proceso mundial de cambio.

Dentro de esta gradualidad, salen noticias que llaman la atención, pero no sucede todo de repente sino poco a poco. Los años se hacen muy largos, pero no son casi nada comparados con el tiempo cósmico. Los que no logren la ascensión con su cuerpo físico, la lograrán con su cuerpo astral. Por lo tanto, no hay motivo de preocupación sino de esperanza.

El gran cambio no es instantáneo como el Nescafé, ni está diseñado para impacientes, y no está programado para los que buscan acontecimientos espectaculares o sensacionalistas, porque es tan suave y gradual que casi no se nota, a menos que tengas muy afinada tu percepción. Todas las cosas bajo el Sol tienen un tiempo y un momento como dice el Eclesiastés, y cada acontecimiento llega en su momento perfecto.

“Todas las cosas bajo el Sol tienen un tiempo y un momento: Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir; un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír; un tiempo para hacer duelo y un tiempo para bailar. Hay un tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas; un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse. Hay un tiempo para buscar y un tiempo para perder; un tiempo para guardar y un tiempo para tirar. Hay un tiempo para rasgar y un tiempo para coser; un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Hay un tiempo para amar y un tiempo para odiar; un tiempo de guerra y un tiempo de paz. Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya; y Dios restaura lo que pasó.” Eclesiastés 3:1.

Los metales preciosos y las finanzas cuánticas provocan una explosión del dinar iraquí y del dong vietnamita.https://amg-news.com/global-currency-reset-exposed-precious-metals-quantum-finance-ignite-a-dinar-and-dong-explosion-trumps-masterplan-unveiled-the-future-of-wealth-is-here/

“Abróchense el cinturón.” Cuando el presidente Bukele usa esa expresión popular, sabes que ha llegado el momento.https://x.com/nayibbukele/status/1965057084774609135?s=09

Según Mike Adams, el mundo está abandonando el dólar y eligiendo el oro como moneda. Esto va a acelerar el colapso de Occidente, junto con sus guerras, operaciones psicológicas y agendas de despoblación.https://www.brighteon.com/cde800c5-e87a-4c00-a449-f9fc594b2d0d

No te rindas. Se acerca lo mejor.- Volverán los valores comerciales a los de la década de 1950. Todos podrán comprar una casa y un coche gracias a la ley de Gesara. La vida volverá a ser barata y placentera. Confíen en Dios y no abandonen la lucha.https://x.com/Q_research_Team/status/1965020465908547754

Fracasa la dictadura digital: la censura en las redes sociales de Nepal provoca protestas masivas.https://www.brighteon.com/21a4f4ea-fc1c-4a12-bb9a-2ea00d638e27

Nepal levanta el bloqueo a las redes sociales tras las protestas de la generación Z.https://efe.com/mundo/2025-09-09/nepal-bloqueo-redes-sociales-protestas-generacion-z/

levanta el bloqueo a las redes sociales tras las protestas de la generación Z.https://efe.com/mundo/2025-09-09/nepal-bloqueo-redes-sociales-protestas-generacion-z/ Documentos filtrados revelan la agenda del Comité de los 300 para borrar fronteras, destruir a la familia, colapsar la religión, digitalizar a la humanidad y aplastar la independencia industrial.https://gazetteller.com/leaked-documents-reveal-the-entire-plan-the-committee-of-300s-century-old-agenda-to-erase-borders-collapse-religion-digitize-humanity-and-kill-billions-by-2050-and-why-trump/

Los principales partidarios del Foro de Davos se marcharon en julio. El FMI ha perdido la cooperación estadounidense. Once países se retiraron del tratado de la OMS. Se está investigando a las empresas alimentarias vinculadas a los subsidios de Davos .

Tucker Carlson publicará la primera parte sobre la verdad de lo que sucedió el 11-S. El jueves 11 de septiembre de 2025 también es Rosh Hashaná: el toque de trompeta, la fiesta de la coronación y el año nuevo judío.https://x.com/melcole200/status/1964720554721808399?t=-nXaIFPb26btZmR9KInjbg&s=09

NUEVO AMANECER

Durante la mayor parte de tu vida, el dinero ha significado control. Control sobre dónde vives, qué comes, cuánto tiempo puedes pasar con tus seres queridos, si puedes descansar cuando estás enfermo o incluso jubilarte. Un control que nunca fue realmente tuyo, por mucho que trabajaras.

Detrás de cada préstamo, de cada transferencia bancaria, de cada ‘aprobación’ había sistemas silenciosos diseñados no para ayudarte, sino para atraparte en una deuda sin dignidad, en un trabajo sin liberación, en un movimiento sin sentido. Pero esto es lo que no quieren que sepas: ese sistema ya está fallando. Y lo que lo sustituya te hará sentir como respirar aire limpio por primera vez.

En Islandia , un programa de billetera digital cooperativa permite a los ciudadanos intercambiar servicios sin recurrir a los bancos centrales. Un vecino puede intercambiar créditos de energía por comestibles. Los profesores reciben pagos directos de la comunidad por sus clases particulares. Sin bancos. Sin intermediarios. Funciona fuera de la red fiduciaria, pero dentro de una red moral.

En Corea del Sur, los comercios están probando cupones programables: fichas que sólo se pueden usar para artículos esenciales, eliminando el desperdicio, la corrupción y el control de acceso. Eso es un servicio público sin burocracia.

En Ghana, los agricultores rurales reciben pagos en tokens respaldados por blockchain, con un valor estable, respaldado por bienes reales, no manipulado por la guerra ni la inflación. Ya no dependen de los bancos. Dependen de un campo y de un teléfono.

, los agricultores rurales reciben pagos en tokens respaldados por blockchain, con un valor estable, respaldado por bienes reales, no manipulado por la guerra ni la inflación. Ya no dependen de los bancos. Dependen de un campo y de un teléfono. Desde mediados de julio de 2025, el sistema financiero cuántico ha operado en zonas de prueba secretas en catorce países. Están contactando a la gente común. Cada paso está bajo supervisión militar.

Aquí no se usa el futuro. Está sucediendo actualmente. Los ingenieros están codificando. El oro está en movimiento. Se abren bóvedas. Se está haciendo justicia.

Guarda silencio, cumple y desconfía de los intermediarios cuando te llame el QFS. El secreto está en tu ADN. La reclamación es la bóveda. El sistema es el futuro.

Ya está instalado el sistema de transmisión de emergencia y no se espera que llegue. Los satélites Starlink conectados a la red eléctrica proporcionan comunicación en caso de apagón. Este mes se enviaron señales de prueba. Se activó la clave de autorización final el 21 de agosto. Las instalaciones están disponibles. La información está segura. Sólo falta el momento oportuno.

ORIENTE MEDIO

Israel acepta la propuesta de Trump para un alto el fuego en Gaza .https://efe.com/mundo/2025-09-09/israel-acepta-propuesta-trump-alto-fuego-gaza/

Israel ataca a Hamás en Catar, mientras negociaba una tregua en Gaza.https://efe.com/mundo/2025-09-09/israel-ataque-hamas-catar/

El Consejo de Seguridad se reúne de emergencia para tratar el ataque a Catar.https://efe.com/mundo/2025-09-10/reunion-onu-seguridad-ataque-catar/

.https://efe.com/mundo/2025-09-10/reunion-onu-seguridad-ataque-catar/ El Gobierno libanés se compromete a desarmar completamente a Hezbolá.https://www.zerohedge.com/geopolitical/lebanese-government-commits-fully-disarming-hezbollah

EUROPA

Más de 50.000 hogares e innumerables negocios se quedaron a oscuras en Berlín la madrugada del martes, cuando se incendiaron deliberadamente torres de alta tensión.https://citizenwatchreport.com/power-outage-in-berlin/

Se derrumba el gobierno francés, y ahora exigen la destitución, el juicio político o la dimisión de Macron. Francia se paralizará dos días mientras la gente sale a la calle para exigir cambios.https://x.com/Artemisfornow/status/1965102302387470376

La prima de riesgo de Francia supera a la de Italia y se sitúa como la peor de la eurozona.https://efe.com/economia/2025-09-09/prima-riesgo-francia-peor-eurozona/

La Otan desplegó aviones de combate mientras drones rusos entraron en el espacio aéreo de Polonia durante la noche.https://www.zerohedge.com/energy/kyiv-oblast-suffers-rare-power-gas-outages-gazprom-boss-warns-eu-cold-winter-ahead

durante la noche.https://www.zerohedge.com/energy/kyiv-oblast-suffers-rare-power-gas-outages-gazprom-boss-warns-eu-cold-winter-ahead Rusia dice que no planeaba atacar objetivos en territorio de Polonia.https://efe.com/mundo/2025-09-10/rusia-dice-no-planeaba-atacar-objetivos-territorio-polonia/

AMÉRICAS

La falta de feligreses en México obliga a cerrar templos.https://noticiaslatam.lat/20250908/falta-de-feligreses-y-sacerdotes-obliga-a-organizaciones-religiosas-en-mexico-a-dejar-los-templos-1166257999.html

Se recupera la población de jaguares en México y crece un 10% en 6 años.https://noticiaslatam.lat/20250907/la-poblacion-de-jaguares-en-mexico-se-recupera-y-crece-un-10-en-6-anos-1165972338.html

y crece un 10% en 6 años.https://noticiaslatam.lat/20250907/la-poblacion-de-jaguares-en-mexico-se-recupera-y-crece-un-10-en-6-anos-1165972338.html Cuba sufre una desconexión total del suministro eléctrico.https://esrt.press/actualidad/564420-cuba-sufre-caida-total-suministro

sufre una desconexión total del suministro eléctrico.https://esrt.press/actualidad/564420-cuba-sufre-caida-total-suministro El revés electoral de Milei desata una tormenta en los mercados.https://efe.com/economia/2025-09-08/bolsa-buenos-aires-desplome-electoral-milei/

Bolivia se coloca como una de las naciones con combustible más barato.https://noticiaslatam.lat/20250907/bolivia-se-posiciona-como-una-de-las-naciones-con-combustible-mas-barato-de-sudamerica-1165971748.html

Las reservas monetarias de Bolivia crecen un 30% en lo que va del año.https://noticiaslatam.lat/20250906/las-reservas-monetarias-de-bolivia-crecen-30-en-lo-que-va-del-ano-cual-sera-su-futuro-en-el-proximo-1166218772.html

crecen un 30% en lo que va del año.https://noticiaslatam.lat/20250906/las-reservas-monetarias-de-bolivia-crecen-30-en-lo-que-va-del-ano-cual-sera-su-futuro-en-el-proximo-1166218772.html Costa Rica es el país con más jóvenes viviendo en casa de sus padres.https://noticiaslatam.lat/20250904/costa-rica-es-el-pais-latinoamericano-de-la-ocde-con-mas-jovenes-viviendo-en-casa-de-sus-padres-1166118040.html

