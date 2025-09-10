El PSOE de Roquetas urge a crear nuevos polígonos industriales

MANOLO GARCÍA

En el Pleno de mañana, jueves, llevamos una moción en la que instamos a incluir 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹𝗶́𝗴𝗼𝗻𝗼𝘀 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗣𝗚𝗢𝗨 que se está redactando.

Tras años dando la espalda a la industria y apostándolo todo a la especulación urbanística, nuestro municipio necesita 𝗮𝘁𝗿𝗮𝗲𝗿 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱.

Una planificación que debe hacerse de la mano de las empresas, tanto para adaptar los servicios a sus necesidades, como para preparar un 𝗽𝗹𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 para que esos nuevos proyectos no tengan que buscar mano de obra fuera porque aquí no encuentran esos perfiles.

Esperemos que el PP y el resto de partidos apoyen esta iniciativa para el 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 y nuestr@s vecin@s, especialmente 𝗷𝗼́𝘃𝗲𝗻𝗲𝘀.