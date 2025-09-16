Nuevos establecimientos se suman a ‘La I Ruta del Desayuno’ de ASHAL

Hasta el 28 de este mes, más de una treintena de establecimientos participarán en esta iniciativa que proporcionará regalos a los clientes

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL), Pedro Sánchez-Fortun ha inaugurado esta mañana en Café Stylo junto a la concejala de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento del Ayuntamiento de la capital, Lorena Nieto y el diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, la nueva iniciativa gastronómica de la patronal que pone la atención en la primera comida del día. La I Ruta del Desayuno arrancó el pasado día 12 con la participación de 31 establecimientos a los que se han sumado nuevos en estos días, según ha desvelado Sánchez-Fortún para quien este detalle “muestra la buena acogida que este evento está teniendo en el público y en el proprio sector hostelero”.

El presidente de ASHAL ha explicado la dinámica de esta iniciativa, que se prolongará hasta el día 28, que en línea con la Ruta ‘De Tapas por Almería’ también contempla un sorteo de cestas de productos de la marca Sabores Almería entre los clientes que participen. Además, quienes rellenen una cartilla con los sellos de cinco establecimientos distintos obtendrán un pack de 4 posavasos exclusivos con rincones de la ciudad realizados por usuarios del Centro Ocupacional Arte 21 de la Asociación Down Almería. “Estamos muy contentos de cómo ha arrancado esta primera edición y seguramente habrá más”, ha adelantado.

Se trata de una actividad financiada por el Ayuntamiento de Almería que cuenta asi mismo con la colaboración de la marca de la Diputación Provincial de Almería, Sabores Almería.

Precisamente, en el acto, Lorena Nieto ha agradecido la participación del Consistorio en las distintas actividades que organiza ASHAL. La concejala ha aprovechado, así mismo, para destacar la importancia del desayuno, como un acto principal en la socialización en un entorno como es el bar o la cafetería.

Por su parte, el diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, ha destacado que “el desayuno es una de las señas de identidad de nuestra tierra y pone en valor la calidad de los productos de la provincia. Con esta ‘Ruta del Desayuno’, desde la Diputación de Almería queremos apoyar a un sector que sigue demostrando su capacidad de reinventarse con propuestas originales y con mucho sabor”.

El premio de esta ruta serán cestas de ‘Sabores Almería’, “un sello que garantiza la excelencia y autenticidad de nuestros productos. Queremos que los almerienses disfruten de esta iniciativa y que consuman productos de gran calidad y que son sinónimos de salud como los que tenemos en nuestra provincia y que recogemos bajo el paraguas de la marca gourmet de Almería. Eventos como este contribuyen a reforzar la imagen de la provincia de Almería como capital gastronómica permanente”, ha concluido Sánchez.

En el acto también ha participado Juan José Montes, de Café Stylo, uno de los establecimientos participantes, para explicar como en su caso tienen más de una treintena de propuestas de tostada y aún así, los clientes acaban haciendo variaciones sobre ellas lo que permite generar multitud de variantes para adecuarse a los gustos de todos los clientes.

Sánchez-Fortún ha agradecido a hosteleros, instituciones y patrocinadores su respaldo a la nueva iniciativa de ASHAL y ha puesto énfasis en “la importancia de la primera comida del día en la que la hostelería almeriense está echando toda su imaginación por lo que ha animado a los almerienses a realizar su desayuno en la calle y convertir el desayuno de Almería en un referente a nivel nacional como lo ha sido en el pasado la tapa”

Establecimientos de Rambla a Poniente: Industrial Coffee, Coimbra, Taberna Nuestra Tierra, Rosso, Nuevo Torreluz, Croissant D’or, Confitería Café El Bombón, La Chumbera, San Francisco 26, La Favorita, La Innata, Cafetería Ana María, Habibi, Craft Coffee, Ortuño, MardeCafé, Stylo, Cafetería Ti Penso Io, La Dulce Alianza.

Establecimientos de Rambla a Levante: Aroma y Sabor, Troy-K, Elena’s Café, Santa Clara, Iceberg, Maricastaña, Clasijazz, Craft Bunch&Drunch, Roypa, Cafetería Venue, La Bellota&Buey, Fausto Vram, La Doncella Heladerias y Cafeterias y La Dulce Alianza.