Oasiz Madrid y Salvando Peludos se alían por la adopción responsable

Oasiz Madrid celebra del 8 al 12 de octubre una acción con la ONG Salvando Peludos que trabaja en el rescate, cuidado y adopción de animales

Las jornadas contarán con un espacio habilitado para la adopción de perros que buscan una familia

Emilio Cuenca, conocido como El Fotógrafo de Perros, participará en el evento con una exposición y una sesión especial el 10 de octubre, dirigida a las familias junto a sus peludos.

Del 8 al 12 de octubre, Oasiz Madrid acogerá una colaboración especial con la ONG Salvando Peludos, asociación que trabaja en el rescate y la adopción de animales. La acción tiene como objetivo fortalecer el compromiso con la comunidad local y fomentar la responsabilidad en la adopción de perros, ayudando a prevenir el abandono, una práctica que se ha intensificado en 2024, con más de 292.000 perros y gatos recogidos por las protectoras, según recoge el estudio Él nunca lo haría.

A este respecto, Oasiz Madrid habilitará una zona de adopción y concienciación dónde los visitantes tendrán la oportunidad de conocer a varios perros en busca de familia y recibir información sobre la adopción responsable.

Actividades destacadas en Oasiz Madrid

Durante esta jornada, el centro contará con una exposición fotográfica de Emilio Cuenca, reconocido como El Fotógrafo de Perros. La obra de Emilio, reportero gráfico desde 2004 y educador canino, se caracteriza por captar la sensibilidad y autenticidad de cada animal y su vínculo con las personas. Los visitantes podrán disfrutar en Oasiz Madrid de una selección en la que se refleja parte de su obra.

Además, el 10 de octubre Emilio Cuenca estará en Oasiz para realizar una sesión fotográfica a todos los clientes que deseen inmortalizar su vínculo con los peludos, esta será la última oportunidad de poder hacerse una foto de Emilio Cuenca de manera gratuita.

Para reservar tu cita pincha aquí.

Salvando Peludos realizará una proyección audiovisual en pantallas sobre el respeto y la convivencia con los animales, además de repartir entre los visitantes pegatinas con mensajes de apoyo a la adopción.

“En Oasiz Madrid creemos que nuestros espacios van más allá del ocio y las compras; deben servir también para impulsar causas que contribuyan al bienestar social y a generar un impacto positivo en la comunidad. Con esta acción, queremos apoyar a Salvando Peludos en su propósito de inculcar la importancia de la adopción responsable”, señala Elena Pizarro Shopping Centre Marketing Responsible en Savills, Centro Comercial Oasiz Madrid.

Sobre Salvando Peludos

Salvando Peludos es una ONG de Alcalá de Henares que trabaja desde hace años en el rescate, cuidado y adopción de animales en situación de abandono o maltrato. Además, promueve campañas de sensibilización y actividades educativas para concienciar sobre el resto y la convivencia entre personas y animales.