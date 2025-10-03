La Junta celebra el Día Internacional de las Personas Mayores con una gala en Albox

En la jornada han participado usuarios de los 16 Centros de Participación Activa que la Consejería de Inclusión Social tiene en la provincia

El delegado territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igual- dad, Francisco González Bellido, acompañado por la alcaldesa de Albox, María delMarAlfonso, ha presidido este viernes el acto de conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores, que ha tenido lugar en el citado municipio.

Durante su intervención, Bellido se ha referido al lema con el que en 2025 se conme- mora este Día que afirma que “las personas de edad impulsan la acción local y mun- dial: nuestras aspiraciones, nuestro bienestar y nuestros derechos” y ha reivindicado que los mayores “son la fuerza del presente y la inspiración del futuro. Son impulsores de progreso, guardianes de experiencia, y auténticos motores de la provincia”.

En este III Encuentro Provincial de los 16 Centros de ParticipaciónActiva que la Junta de Andalucía tiene en Almería (el primer encuentro provincial se celebró en Níjar y el segundo enAlmería capital el pasado año), las personas usuarias de los mismos han disfrutado de un día en el que compartir experiencias y disfrutar juntos.

Durante la jornada, se ha podido visitar una exposición de obras realizadas en diferen- tes centros en los Talleres de Desarrollo Creativo como cuadros con diferentes técni- cas, pintura en tela, bordados, trabajos de reciclaje, de croché o de bolillo, entre otras. Asimismo, se ha proyectado un video que muestra la vida y la actividad de los CPAsdelaprovinciadeAlmería,realizadoporpersonaldelosCentrosydelaDelegaciónte- rritorialy ha habido actuación del cuadro flamenco “Carretero Cazorla”, así como ac- tuaciones musicales.

Uno de los momentos más emotivos ha sido el homenaje a los centros que cumplen45 años de trayectoria: El Ejido,Adra y Vélez Rubio, así como al Centro de Participa- ciónActivaAlmería I “NuevaAlmeria”, pionero en la provincia y que cumple 53 años.

El delegado ha afirmado que se trata de “un reconocimiento muy especial a su trabajo constante, a su presencia cercana durante todos estos años acompañando a las per- sonas mayores y también a su capacidad de adaptación a los tiempos”. Estos centros nacieron como hogares del pensionista y han evolucionado hasta convertirse en los actuales Centros de ParticipaciónActiva, “otorgando cada vez más protagonismo a las personas mayores y poniendo en valor su potencial, su talento y su papel en la socie- dad”, ha indicado Bellido.

Las placas entregadas a los CPA homenajeados han sido elaboradas por personas usuarias del Taller de Cerámica del Centro Ocupacional Javier Peña, centro para per- sonas con discapacidad, titularidad de la Junta de Andalucía, que este año ha hecho dos nuevas series temáticas: una sobre puertas típicas deAlmería, y otra sobre paisa- jes típicos del Cabo de Gata. También han elaborado el dominó que se ha entregado como detalle en el Taller de Carpintería.

Francisco González Bellido ha incidido en que el trabajo, desde la Junta deAndalucíay desde el Ayuntamiento, confluyen en un mismo objetivo “mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, impulsar programas de envejecimiento activo y promover espa- ciosdeparticipaciónybienestarparatodosytodas”yhadestacadola“inestimableco- laboración delAyuntamiento” en la organización de la gala.

Los centros de Participación Activa (CPA) son centros de promoción del bienestar de las personas mayores tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la partici- pación, la solidaridad y la relación con el medio social, pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de apoyo para la prestación de Servicios Sociales y Asisten- ciales a otros sectores de la población. Cada día se fomenta el envejecimiento activo contalleresquecuidanyestimulanelcuerpo,lamente,lasemocionesylacreatividad.

Son 16 los CPAs que conforman la red de centros enAlmería. Hay 4 enAlmería capi- tal, 5 en la zona de Poniente (Adra, Berja, El Ejido, Roquetas de Mar y Vícar), 4 en la zona Norte (Velez Rubio, Albox, Huércal Overa yCuevas del Almanzora) y Uleila del Campo,FiñanayNíjar,dandocoberturaauntotalde31.200socios,delosque13.776 son hombres y 17.424 mujeres.

Por su parte, la alcaldesa ha señalado que “para Albox es un honor acoger el Encuentro de todos los CPA de la provincia de Almería en el Día Internacional del Mayor y ha agradecido al delegado que contara con el municipio para este evento.

“Para el equipo de Gobierno – ha indicado María del Mar Allfonso – un eslabón fundamental en nuestra gestión diaria son nuestros mayores. Buscamos día a día la mejor manera de cuidarlos, de trabajar por ellos y atenderlos en todas las esferas de su vida. Cuidarlos es un acto de responsabilidad y deber y además entendemos que desde las instituciones hay que hacerlo y además fomentarlo en nuestros jóvenes”.

Inversiones

El delegado ha informado de que, en la actualidad, con fondos propios de la Conseje- ría de Inclusión Social, se están renovando las cocinas, tanto obra como equipamien- to, de Fiñana, Hogar III «Alboran»,Adra y Huercal-Overa con una inversión de 123.907 euros. Asimismo, recientemente se han renovado en los CPAs los equipos informáti- cos destinados a las aulas de informática, despachos de Juntas de gobierno y direc- ción, con un total de 172 ordenadores, 21 portátiles y 15 proyectores.

También se han realizado obras para mejorar la accesibilidad en los CPAs de Albox, Fiñana y Velez-Rubio (actuaciones en aseos, vestibulos de acceso, cambio de suelos, espaciosexteriores),conunainversióntotalde110.610,atravésdeFondosEuropeos dentro del proyecto Next Generation y se han instalado placas fotovoltaicas en los CPAs deAdra, Roquetas de Mar y Vicar, con una inversión total de 61.419,97 euros.

Además, con Fondos Europeos Next Generation la Delegación está acometiendo 2 obras integrales que se encuentran próximas a su finalización y la renovación de todo el equipamiento de los CPAs de El Ejido, Huércal Overa y Adra, con el Modelo de Atención Centrado en la Persona, lo que supone una inversión total de 604.784 euros.