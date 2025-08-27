Home / Provincia / Obras en A-7 municipio de Níjar

Obras en A-7 municipio de Níjar

Por
agosto 27, 2025 3:49 pm

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se va a proceder a la realización de trabajos de mantenimiento:

Entre los PPKK 749+100 y 751+300 (T. Municipal de Níjar) en sentido creciente, se realizará el corte de todos los carriles con transfer.

Los trabajos se realizarán desde las 07:00h. hasta las 10:00h del día 28 de agosto.

Entre los PPKK 751+300 y 749+100 (T. Municipal de Níjar) en sentido decreciente, se realizará el corte de todos los carriles con transfer.

Los trabajos se realizarán desde las 10:01h. hasta las 13:00h. del día 28 de agosto.

