Obras en A-92 y A-7

septiembre 8, 2025 3:32 pm

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a ver afectada por obras o trabajos de mantenimiento:

A-92 Entre los PPKK 335+000 y 342+000 en sentido creciente se realizará el corte alternativo de carriles.

Los trabajos se llevarán a cabo desde las 06:00h del día 8 de septiembre hasta las 13:00h del día 12 de septiembre.

A-92 Entre los PPKK 375+580 y 368+000 en sentido decreciente se realizará el corte alternativo de carriles.

Los trabajos se llevarán a cabo desde las 06:00h del día 8 de septiembre hasta las 13:00h del día 12 de septiembre.

A-92 Entre los PPKK 382+143 y 381+547 en sentido decreciente se realizará el corte móvil de arcén derecho.

Los trabajos se llevarán a cabo desde las 08:00h del día 8 de septiembre hasta las 13:00h del día 12 de septiembre.

A-7 Entre los PPKK 824+700 y 824+300 en sentido decreciente se realizará el corte móvil de arcén derecho.

Los trabajos se llevarán a cabo desde las 07:30h del día 8 de septiembre hasta las 13:00h del día 12 de septiembre.

