Obras en A-7 término municipal de Níjar

septiembre 8, 2025 3:29 pm

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se va a proceder a la realización de trabajos de mantenimiento:

Entre los PPKK 749+100 y 751+300 (T. Municipal de Níjar) en sentido creciente, se realizará el corte de todos los carriles con transfer.

Los trabajos se realizarán:

  • desde las 08:00h. hasta las 18:00h del día 9 de septiembre
  • desde las 08:00h. hasta las 13:00h del día 10 de septiembre

Entre los PPKK 751+300 y 749+100 (T. Municipal de Níjar) en sentido decreciente, se realizará el corte de todos los carriles con transfer.

Los trabajos se realizarán:

  • desde las 13:01h. hasta las 18:00h del día 10 de septiembre
  • desde las 08:00h. hasta las 18:00h del día 11 de septiembre
