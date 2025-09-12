Obras en A-92

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se va a ver afectada por obras o trabajos de mantenimiento:

A-92 Entre los PPKK 359+500 y 361+100 en ambos sentidos se realizará el corte del carril izquierdo.

Los trabajos se llevarán a cabo desde el día 15 hasta el 19 de septiembre en horario de 06:30h. a 13:00h.

A-92 Entre los PPKK 366+000 y 368+500 en ambos sentidos se realizará el corte del carril izquierdo.

Los trabajos se llevarán a cabo desde el día 15 hasta el 19 de septiembre en horario de 06:30h. a 13:00h.

A-92 Entre los PPKK 375+580 y369+000 en sentido decreciente se realizará corte alternativo de carriles.

Los trabajos se llevarán a cabo desde las 06:30h. del día 15 de septiembre hasta las 13:00h. del día19 de septiembre.

A-92 Entre los PPKK 376+500 y 379+000 en ambos sentidos se realizará el corte del carril izquierdo.

Los trabajos se llevarán a cabo desde el día 15 hasta el 19 de septiembre en horario de 06:30h. a 13:00h.

A-92 Entre los PPKK 382+143 y 381+547 en sentido decreciente se realizará el corte móvil del arcén derecho.

Los trabajos se llevarán a cabo desde las 07:30h. del día 15 de septiembre hasta las 13:00h. del día19 de septiembre.