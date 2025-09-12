SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA EN PULPÍ

“SAN MIGUEL” 2025
(DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE)
LUNES 15 DE SEPTIEMBRE
- 16:30H TALLER INSTRUMENTAL GRATUITO. CENTRO CULTURAL «EL CUARTEL» DE SAN JUAN DE LOS TERREROS.
MARTES 16 DE SEPTIEMBRE
- 10:00H. MESA DEL AGUA DEL SURESTE, ORGANIZA IDEAL. ESPACIO ESCENICO DE PULPÍ.
- 16:30H TALLER INSTRUMENTAL GRATUITO. CENTRO SOCIAL DE LA FUENTE.
- 16:30 H TORNEO DE PING-PONG. PABELLON MUNICIPAL “LA LEGUA”.
MIÉRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE
- 16:30H TALLER INSTRUMENTAL GRATUITO. CENTRO SOCIAL DE POZO HIGUERA
DÍA DEL PENSIONISTA
HORARIO DE AUTOBUSES
TERREROS 11:30 H.
JARAVÍA 11:40 H.
LA FUENTE 11:50 H.
LA GASOLINERA 11.55 H.
EL CONVOY 12:00 H.
LOS ANTONES 12.05 H.
POZO HIGUERA 12:15 H.
– 12:30H SANTA MISA CANTADA POR LA CUADRILLA MUNICIPAL DE PULPÍ
– 14:00H COMIDA EN LA CARPA MUNICIPAL
– 16.00H ELECCIÓN MISTER, REINA Y DAMAS DE HONOR DE LA 3ª EDAD
– 16:30H ACTUACIÓN DEL DÚO “RÍTMO LATINO”.
JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE
- 12.00H. «MÁS DE UNO» PROGRAMA ESPECIAL FIESTAS DE ONDA CERO. CASETA MUNICIPAL.
- 16.30H TALLER INSTRUMENTAL GRATUITO. CENTRO SOCIAL DE EL CONVOY.
- 19:00H QUEDADA TRAIL NOCTURNO. PABELLON DEPORTES LA FUENTE.
VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE
- 16.30H TALLER INSTRUMENTAL GRATUITO. CENTRO CULTURAL “LA SOCIEDAD”.
- 17:00H TORNEO CLUB VOLEIBOL. PABELLON MUNICIPAL “LA LEGUA”.
- 20:30H INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN «40 AÑOS DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PULPÍ». ESPACIO ESCENICO DE PULPÍ.
SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE
- 11:00 H TORNEO FUTBOL SALA MENORES 18 AÑOS. PABELLON MUNICIPAL “LA LEGUA”.
- 11.30 H XXIV CONCURSO DE DIBUJO ARTÍSTICO «FIESTAS DE PULPÍ”. PLAZA ESPACIO ESCÉNICO DE PULPÍ.
- 19.30 H PASACALLES DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PULPÍ, CON ANTIGUOS MÚSICOS. DESDE EL AYUNTAMIENTO HASTA EL ESPACIO ESCENICO DE PULPÍ.
- 20.30 H PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL «40 AÑOS DE MÚSICA EN PULPÍ». ESPACIO ESCENICO DE PULPÍ.
- 21.00 H CONCIERTO Y ACTO CENTRAL DEL 40º ANIVERSARIO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PULPÍ, CON ANTIGUOS MÚSICOS. ESPACIO ESCENICO DE PULPÍ
DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE
- 08:00H RUTA SOLIDARIA DE SENDERISMO “FIESTAS SAN MIGUEL 2025”. SALIDA DESDE EL COTILLÓN (TRAS AYUNTAMIENTO DE PULPÍ).
- 10:00H EXPOSICIÓN DE MEDIOS DE PROTECCION CIVIL DE PULPÍ. PLAZA ESPACIO ESCÉNICO PULPÍ.
- 11:00H GALA CONMEMORATIVA 25º ANIVERSARIO PROTECCION CIVIL DE PULPÍ. ESPACIO ESCÉNICO PULPÍ.
LUNES 22 DE SEPTIEMBRE
- 16:30H TALLER INSTRUMENTAL GRATUITO. CENTRO CULTURAL “EL CUARTEL”. SAN JUAN DE LOS TERREROS.
MARTES 23 DE SEPTIEMBRE
- 16:30H TALLER INSTRUMENTAL GRATUITO. CENTRO SOCIAL DE LA FUENTE.
- 16:30H TORNEO DE BALONCESTO 3X3 C.B. PULPI. PABELLON MUNICIPAL “LA LEGUA”.
FERIA Y FIESTAS PULPÍ 2025
(DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE)
JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE
– 19.00H DÍA DEL NIÑO CON PRECIOS ESPECIALES TODA LA NOCHE EN LAS ATRACCIONES, PUESTOS DE ALIMENTACIÓN Y CASETAS DEL RECINTO FERIAL.
– DE 19.00H A 20.30H «FIESTEA» ESPECIAL «FERIA SIN RUIDO», PARA PERSONAS CON TEA.
– 20:30H INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS CON EL ENCENDIDO DEL ALUMBRADO Y PASACALLES DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.
– 22.00H GALA ELECCIÓN REINA Y MISTER DE LAS FIESTAS Y LECTURA DEL PREGON A CARGO DE D. PEDRO L. HARO ORTEGA «PEDRO EL MAESTRO». ESPACIO ESCENICO DE PULPÍ.).
23:00H FIESTA CON “DJ LUISMA” EN LA CASETA JOVEN “LA MOROCHA”.
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE
– 12.30H PROGRAMA DE RADIO CADENA SER LEVANTE, ESPECIAL «FIESTAS DE SAN MIGUEL 2025». CASETA MUNICIPAL.
– 13:00H FERIA DEL MEDIODÍA. CASETA MUNICIPAL.
– 15:00H LUDOTECA INFANTIL. CASETA «SAN MIGUEL».
– 16:00H FIESTA CON LA ORQUESTA «EL NORTE». CASETA MUNICIPAL.
– 19:00H “AIRE FLAMENCO EN CONCIERTO” Y FIESTA CON “KONI DJ” EN LA CASETA JOVEN “LA MOROCHA”.
– 20:30H TOROS DE FUEGO INFANTILES. LUGAR DE COSTUMBRE.
– 21.30H ACTUACIÓN DEL GRUPO “RÍTMO LATINO”. CASETA “SAN MIGUEL”.
– 22.30H. ACTUACIÓN DE FRAN MÁRQUEZ “AHORA O NUNCA”. CASETA MUNICIPAL.
– 23.00H «EFECTO NYNO» CONCIERTO GRATUITO DE NYNO VARGAS. CASETA MUNICIPAL
– 23:00H ACTUACIÓN DE CANCIÓN ESPAÑOLA «VERÓNICA LOZANO». CASETA “SAN MIGUEL”.
– 01:00H FIESTA CON “DJ LUISMA” EN LA CASETA JOVEN “LA MOROCHA”.
– 01:00H ACTUACIÓN DEL GRUPO «NORTE PERDIDO». CASETA MUNICIPAL.
– 02:30H TOROS DE FUEGO. LUGAR DE COSTUMBRE.
– 03.00H FIESTAS CON “DJ JUANMI”. CASETA MUNICIPAL
SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE
– 13:00H FERIA DEL MEDIODÍA. CASETA MUNICIPAL.
– 15:00H LUDOTECA INFANTIL. CASETA «SAN MIGUEL».
– 16:00H ACTUACIÓN DEL GRUPO «LA TRAMA». CASETA MUNICIPAL.
– 19:00H “KEMANDA EN CONCIERTO” Y FIESTA CON “DANI CAMPOS” EN LA CASETA JOVEN “LA MOROCHA”.
– 20:30H TOROS DE FUEGO INFANTILES. LUGAR DE COSTUMBRE.
– 22:30H ACTUACIÓN DEL GRUPO «ESSENCIAL». CASETA MUNICIPAL.
– 23:00H FIESTA CON “TURRY DJ” Y “MALA JUNTERA” EN LA CASETA JOVEN “LA MOROCHA”.
– 01:00H «90´s & 2MIL» EL REMEMBER DE TU VIDA. CONCIERTO GRATUITO. CASETA MUNICIPAL.
– 02:30H TOROS DE FUEGO. LUGAR DE COSTUMBRE.
DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE
- 13:00H FERIA DEL MEDIODÍA. CASETA MUNICIPAL.
- 15:00H LUDOTECA INFANTIL. CASETA «SAN MIGUEL».
- 16:00H ACTUACIÓN DEL GRUPO «EL LÍMITE». CASETA MUNICIPAL.
- 18.30H «VAMOS A QUEMAR EL MUNDO» CONCIERTO GRATUITO DE EL DUENDE CALLEJERO. CASETA MUNICIPAL.
- 19:00H “RUMBA KIMBAO EN CONCIERTO” Y FIESTA CON “ZAPA DJ” EN LA CASETA JOVEN “LA MOROCHA”.
- 20:30H TOROS DE FUEGO INFANTILES. LUGAR DE COSTUMBRE.
- 22.30H ORQUESTA «PENTAGRAMA». CASETA MUNICIPAL.
- 00.30H CASTILLO FUEGOS ARTIFICIALES. LUGAR DE COSTUMBRE.
- 01:00H FIESTA CON “ZARPI DJ” EN LA CASETA JOVEN “LA MOROCHA”.
- 01:00H CONTINÚA LA FIESTA CON LA ORQUESTA «PENTAGRAMA». CASETA MUNICIPAL.
- 02:30H TOROS DE FUEGO. LUGAR DE COSTUMBRE.
- 03.00H FIESTAS CON DJ…….CASETA MUNICIPAL
LUNES 29 DE SEPTIEMBRE
- 12:00H SANTA MISA EN HONOR A NUESTRO PATRÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL CANTADA POR LA CORAL POLIFÓNICA “ANGEL MARTÍN” Y PROCESIÓN ACOMPAÑADA POR LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PULPÍ.
- 13:00H FERIA DEL MEDIODÍA. CASETA MUNICIPAL.
- 15:00H LUDOTECA INFANTIL. CASETA «SAN MIGUEL».
- 16:00H ACTUACIÓN DEL GRUPO «LOS HAPPYS». CASETA MUNICIPAL.
- 18:30H MUSICAL INFANTIL «LA VACA LOLA». CASETA MUNICIPAL.
- 20:30H TOROS DE FUEGO INFANTILES. LUGAR DE COSTUMBRE.
- 21:00H TRACA FIN DE FIESTAS PULPÍ 2025. GLORIETA DE PULPÍ.
