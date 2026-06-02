Dalías volvió a celebrar la fiesta del Día del Orgullo con una jornada de convivencia, diversidad y participación

Francisco Lirola Martin

La Plaza de las Flores de Dalías volvió a convertirse en el epicentro de la diversidad, la convivencia y la celebración con motivo del Día del Orgullo, una jornada organizada por la Asociación Sociocultural LGTBI+ Daliarco con la colaboración del Ayuntamiento de Dalías. Vecinos y visitantes disfrutaron de un amplio programa de actividades diseñado para reivindicar el respeto, la igualdad y la inclusión, en un ambiente festivo marcado por la música, la cultura y la participación ciudadana.

Desde primeras horas de la tarde, la plaza acogió numerosas propuestas dirigidas a todas las edades. Talleres infantiles, cuentacuentos, actividades creativas y la elaboración colectiva de un mural conmemorativo permitieron que familias enteras compartieran una experiencia de convivencia en torno a los valores de la diversidad y el respeto mutuo. La programación, gratuita y abierta a toda la ciudadanía, puso de manifiesto el compromiso de Dalías con una sociedad inclusiva y plural.

El acto institucional constituyó uno de los momentos más destacados de la jornada. El presidente de Daliarco, Ismael Montoya, fue el encargado de abrir oficialmente la celebración, agradeciendo la implicación de las personas voluntarias, entidades colaboradoras y administraciones que hacen posible esta cita anual. Tras su intervención, tomó la palabra el alcalde de Dalías, Francisco Lirola Martín, quien destacó el clima de cohesión social que caracteriza al municipio.

Durante su discurso, el regidor subrayó que “la cohesión social es uno de nuestros mayores tesoros, donde la diversidad es una de nuestras fortalezas y donde sus habitantes sabemos que el futuro se construye desde la unidad, en unos tiempos en los que a menudo hay quienes intentan dividir la sociedad en bandos enfrentados”. Un mensaje que fue recibido con aplausos por parte de los asistentes y que reafirma la apuesta municipal por la convivencia y el respeto entre todas las personas.

A continuación, Jesús Gabino presentó a la pregonera del Orgullo 2026, responsabilidad que este año recayó en Manuela Saborido, conocida popularmente como Manolita Chen. En su intervención, realizó un emotivo alegato en defensa de quienes todavía sufren discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, compartiendo además parte de su experiencia vital y reivindicando la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria, y para ello ofrece la fundación que lleva su nombre.

La celebración continuó hasta bien entrada la noche con actuaciones musicales, espectáculos sobre el escenario y un ambiente festivo que favoreció los reencuentros, las conversaciones y los abrazos entre amigos, familiares y vecinos. Una vez más, Dalías demostró que la diversidad, la convivencia y el respeto son valores fundamentales de una comunidad que sigue construyendo su futuro desde la unión y la participación de todos.