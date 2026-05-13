Obras en carretera AL-3303 (T.M. El Ejido)

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la carretera AL-3303 entre los PPKK 4+800 y 5+000(T.M. El Ejido), en ambos sentidos, se realizará el cierre de todos los carriles sin desvío alternativo.

Las actuaciones están previstas desde las 07:00h. del 13 de mayo hasta las 07:00h. del 20 de mayo.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/