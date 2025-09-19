Obras en l A-7

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se va a proceder a la realización de trabajos de mantenimiento:

A-7 Entre los PPKK 446+000 y 447+000 en ambos sentidos se realizará el cote móvil de arcén derecho.

Los trabajos se llevarán a cabo desde el día 22 de septiembre hasta el día 26 de septiembre en horario de 08:00h. a 13:00h.

A-7 Entre los PPKK 824+700 y 824+300 en sentido decreciente se realizará el cote móvil de arcén derecho.

Los trabajos se llevarán a cabo desde las 08:00h. del día 22 de septiembre hasta las 13:00h. del día 26 de septiembre.