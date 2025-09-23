Obras en la A-92:

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que, con motivo de la obra de refuerzo estructural del firme en la autovía A-92 entre los PPKK 326+700 y 375+300 (límite provincia de Granada y enlace de Tabernas), en los tramos objeto de las actuaciones será necesario el corte total de la calzada, manteniéndose el tráfico en ambos sentidos mediante TRANSFERS.

Dichos trabajos tienen prevista su finalización el 31 de octubre.

Por este motivo, queda restringida la circulación de vehículos cuyas dimensiones sobrepasen los 30 metros de longitud y los 4,50 metros de anchura hasta el 15 de noviembre.