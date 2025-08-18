Ocho líneas especiales de autobús conectarán los barrios y el centro con el Recinto Ferial desde el 22 hasta el 31 de agosto  

Durante la Feria, además, las líneas ordinarias contarán con un horario especial y la Lanzadera del Cooltural dará servicio tanto en la ida como en la vuelta para los asistentes del festival

El Ayuntamiento de Almería y ALSA-Surbús, empresa concesionaria del servicio de transporte público urbano en la capital, han vuelto a apostar, un año más, por facilitar tanto a almerienses como a visitantes una movilidad sostenible durante la celebración de la Feria de Almería en honor a la Virgen del Mar, que este 2025 se celebrará entre el 22 y el 30 de agosto (el servicio de autobús se mantendrá activo hasta las 7:00 horas del día 31). Bajo el ya conocido eslogan ‘¡Muévete a la Feria en bus!’, el Consistorio va a animar a acudir tanto al Recinto Ferial como a la Feria del Mediodía en autobús en detrimento de los vehículos privados que, en días de gran afluencia, generan atascos innecesarios.

Para ello se va a reforzar el servicio durante la Feria con un total de 26 vehículos distribuidos en ocho líneas que conectarán a los distintos barrios de la ciudad directamente con el Recinto Ferial. Paralelamente, las líneas regulares seguirán prestando el servicio, por lo que habrá hasta 54 autobuses en servicio en las horas previstas de mayor movilidad de ciudadanos.

La principal novedad de este año es que, debido a las obras del Paseo de Almería y del soterramiento, que ha provocado la demolición del puente de la Avenida del Mediterráneo, se han modificado los itinerarios de las líneas regulares L3, L4, L7, L11 y L12 durante la Feria. A esto hay que añadirle que, como es habitual, las líneas ordinarias contarán con un horario especial y que la Lanzadera del Cooltural Fest funcionará tanto a la ida como a la vuelta.

Las líneas especiales de Feria serán, por tanto, la F1 (La Salle – Recinto Ferial) con una frecuencia de 10 minutos; la F2 (C/Granada – Recinto Ferial) con una frecuencia de 8 minutos; la F3 (Pescadería – Recinto Ferial) con una frecuencia de 13 minutos; la F4 (Piedras Redondas-Recinto Ferial) con una frecuencia de 22 minutos; la F5 (El Alquián – Recinto Ferial), que se adentrará como el año pasado en el barrio de Loma Cabrera y que tiene una frecuencia de 25 minutos; la F6 (Retamar – Recinto Ferial) con una frecuencia de 30 minutos; la F7 (Torrecárdenas – Recinto Ferial) que tendrá una frecuencia de 20 minutos; y la F8 (Cruz Roja – Recinto Ferial) cuya frecuencia se estima en 25 minutos.

Algunos de los itinerarios de este año se han visto afectados por las obras que se están ejecutando actualmente en la ciudad. Esto ha obligado a una modificación de los itinerarios afectados, por lo que se recomienda consultarlos en la página web de la empresa concesionaria (www.surbusalmeria.es) así como a través de la app móvil y de sus redes sociales.

La concejala de Función Pública y Seguridad Ciudadana, María del Mar García Lorca, ha animado a utilizar “un servicio que va a permitir a miles de almerienses y visitantes desplazarse hasta el Recinto Ferial para disfrutar de todas las actividades y divertirse sin necesidad de utilizar los vehículos privados”. “Somos conscientes de que la semana de Feria es complicada en cuanto a movilidad se refiere y utilizando el transporte público contribuimos a mejorar los flujos de circulación y a evitar atascos innecesarios”, ha recordado al tiempo que ha pedido “planificar los viajes con antelación para evitar las horas con más afluencia”.

Cooltural Fest

Respecto al Cooltural Fest, el viernes 22, el sábado 23 y el domingo 24 de agosto, habrá un servicio especial de autobuses prestado por la organización que cubrirá tanto la entrada como la salida de los asistentes al festival. El servicio de ida funcionará desde las 17:00h hasta las 22:00 horas. Habrá tres paradas: en la avenida Federico García Lorca, en sentido ascendente, a la altura del Colegio Internacional Stella Maris; otra en el Escenario Playa, en la parada 154; y la llegada al Recinto Ferial, cuya parada estará ubicada en la Prolongación a calle Árbol del Paraíso, junto al Recinto de Conciertos sentido sur-norte.

El servicio de vuelta, por su parte, funcionará entre las 00:00h y las 04:30 horas de manera ininterrumpida. La principal novedad es que hará, de manera alterna, recorridos norte y sur.

El recorrido norte saldrá desde el Recinto Ferial y hará nueve paradas: Calle Manuel Azaña, 139 (parada 389); Avenida Mediterráneo – San Luis (Parada 60); Calle Italia – Parque (parada 392); Calle Granada, 249 – maestría (Parada 111); Avenida Federico García Lorca – Vaguada (parada 114); Avenida Federico García Lorca – IES Celia Viñas (parada 478); Avenida Cabo de Gata, 60 – San Miguel (Parada 48); Avenida Cabo de Gata – Zapillo (parada 134); y Avenida Mediterráneo – Auditorio (parada 154).

Igualmente, el recorrido sur saldrá desde el Recinto Ferial y hará nueve paradas: Avenida mediterráneo, 23 (Parada 163); Plaza Zapillo (parada 165); Avenida cabo de gata – San Miguel (Parada 42); Avenida Federico García Lorca – Stella Maris (parada 7); Avenida Federico García Lorca – obelisco (parada 51); Avenida Santa Isabel, 58 (parada 399); Calle Italia, 6 (parada 391); Avenida Mediterráneo – San Luis (parada 68); y Avenida Mediterráneo 233 (parada 70).

Para utilizar este servicio habrá que adquirir los ticket exclusivamente de manera online en la página web del festival ya que no se venderán en los propios autobuses ni en las paradas.

Precio unificado

Todos los servicios del transporte público urbano especiales de Feria cuentan con una tarifa especial unificada de 1,30 euros, tal y como han detallado desde la empresa concesionaria. El horario de los servicios de feria comprenderá desde las 20.00 horas hasta las 7.00 horas del día siguiente. “Un intervalo que podrá variar en función de cómo evolucione la demanda”, aseguran desde ALSA-Surbús.

Tanto el miércoles 27 de agosto, ‘Día del Niño’, como el viernes 29 y el sábado 30, los servicios comenzarán a las 19:00 horas.

Igualmente se recuerda que “por motivos de seguridad, los cochecitos de bebé deberán ir completamente plegados” y que en estos casos “el acceso se realizará por la puerta delantera”.

Cualquier incidencia o modificación de horarios se comunicará, como es habitual, a través de la página web de la empresa concesionaria (www.surbusalmeria.es) así como a través de la app móvil y de sus redes sociales.

Coordinadamente con los servicios de bus y taxi se han establecido los siguientes accesos y paradas, tanto para las diferentes líneas de autobús urbano como para los taxis en el Recinto Ferial:

PARADAS BUS

Se tiene prevista paradas para el BUS en la Calle Árbol del Paraíso, zona norte. También se ha previsto una parada en la calle Árbol del Paraíso, a la altura de la calle Acebo.

PARADAS DE TAXIS

Por su parte, TODAS las paradas de TAXIS se ubican en Avenida Árbol del Paraíso en sentido ascendente, en el tramo comprendido entre la rotonda de calle Acebo y Camino de la Goleta.

Plazas de aparcamiento y ROA

Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Almería va a habilitar cuatro parcelas en los alrededores del Recinto Ferial para que vecinos y visitantes puedan disponer de hasta 2.431 plazas de aparcamiento. A ello se le añadirá una quinta, con otras 350 plazas, que podrá usarse en caso de que el resto se lleven.

El aparcamiento principal, que tendrá un coste de cuatro euros, es el ubicado junto al estadio de la Unión Deportiva Almería y cuenta con 1.381 plazas asfaltadas.

A este se le añaden, por un precio de tres euros, una parcela ubicada en la calle Mezquita con 350 plazas de aparcamiento, otra en las calles Algazul, Dra. Milagros Rivera y Vía de servicio Avenida Vega Acá con 370 plazas y una cuarta, con 330 plazas, en las calles Algazul, Bizet y Miguel de Molina.

En el momento en el que estas plazas queden completas se abrirá la quinta parcela ubicada en las calles Regaliz, Bizet y Ángel Gómez Fuentes.

Por último, el Ayuntamiento de Almería ha acordado la suspensión del servicio de regulación de parada y establecimiento en vías públicas (ROA) por las tardes durante la celebración de la Feria de Almería. Por tanto, funcionará con normalidad en horario de mañanas, de 09:00h a 14:00 horas, y quedará sin servicio (al igual que los domingos y festivos) por las tardes hasta la finalización de la Feria.