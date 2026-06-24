Operación Verano: Norauto recuerda que la puesta a punto del vehículo es clave durante todo el verano



La compañía de servicios automovilísticos recuerda que la revisión no solo sirve para el gran viaje de ida, sino para resistir el calor extremo y los desplazamientos diarios del verano.El asfalto ardiente, la carga y los trayectos cortos por playas o montaña exigen el máximo rendimiento al vehículo desde el primer día.



Con la llegada del buen tiempo y la activación de la Operación Verano, millones de conductores se preparan para los primeros grandes desplazamientos por carretera. En este contexto, Norauto, líder europeo en equipamiento y mantenimiento multimarca del automóvil, quiere concienciar a los conductores de que la puesta a punto del vehículo va mucho más allá de preparar el coche para «llegar al destino». El verdadero reto para el coche empieza cuando llegan las altas temperaturas y los trayectos diarios de las vacaciones.Durante los meses de julio y agosto, el vehículo se somete a condiciones extremas: parkings prolongados bajo el sol, atascos con el aire acondicionado al máximo, polvo, arena y carreteras secundarias. Por ello, una revisión a fondo al inicio de la temporada es la única garantía para disfrutar de las vacaciones sin que una avería arruine los planes de descanso.

Los motivos por los que el coche sufre al inicio del verano

Para ayudar a los conductores a preparar sus vehículos en esta Operación Verano, Norauto detalla cuáles son los factores críticos que más afectan al coche durante esta época:El calor extremo y las baterías: Aunque existe el mito de que las baterías solo sufren con el frío, el calor extremo acelera su degradación interna. El aumento de las temperaturas al inicio del verano es una de las causas principales de las averías por descarga. Neumáticos contra el asfalto ardiente: En verano, el asfalto puede alcanzar temperaturas muy elevadas. Si a esto se le suma el peso del equipaje y de la familia, unos neumáticos desgastados o con una presión incorrecta corren el riesgo de sufrir un reventón o perder adherencia rápidamente.

Evaporación de líquidos: El motor trabaja a temperaturas más altas durante el verano, lo que acelera el consumo y la evaporación de líquidos vitales como el aceite y, sobre todo, el líquido refrigerante. Un nivel bajo puede provocar un calentamiento del motor en pleno atasco vacacional.

El esfuerzo en el destino: Los trayectos cortos para ir a la playa, subir a la montaña o salir a cenar, muchas veces con el motor frío o en marchas cortas, generan un estrés mecánico diferente pero muy exigente para los frenos y la suspensión.



Consejos de Norauto para arrancar el verano con tranquilidad

«Cuando empieza la Operación Verano, tendemos a pensar que la revisión es solo para el viaje por autopista, pero olvidamos que el coche va a trabajar muy duro durante todas las vacaciones bajo un sol de justicia», explica Xavier Celda, responsable de Mercado especialista en Taller de Norauto España, quien añade que «hacer un chequeo preventivo ahora permite disfrutar de las vacaciones con total tranquilidad, sabiendo que el coche responderá perfectamente cada día, ya sea para un trayecto de cinco minutos a la playa o para una excursión de montaña».Para garantizar una movilidad segura desde el primer minuto, los profesionales de Norauto recomiendan revisar estos cuatro puntos esenciales:El sistema de refrigeración: Verificar el nivel del líquido refrigerante y el estado del radiador para evitar los temidos calentamientos del motor.

Presión y dibujo de los neumáticos: Ajustar la presión según las indicaciones del fabricante para un vehículo cargado y comprobar que la profundidad del dibujo sea la correcta. Desde Norauto se recomienda sustituirlos si están por debajo de los 3 milímetros. También se debe verificar que no tengan pinchazos, bultos, cortes, grietas y que no estén cuarteados.

Aire acondicionado y confort: Un sistema de climatización en buen estado es clave para evitar golpes de calor y la fatiga al volante.

Líquidos y visibilidad: Revisar el nivel de aceite, el líquido de frenos y el limpiaparabrisas (esencial para eliminar el polvo y los mosquitos acumulados en la carretera).En este sentido, Norauto hace hincapié en la importancia de llevar elementos tan importantes como el chaleco reflectante, toda la documentación en regla y la recientemente obligatoria V-16 conectada (desde enero de 2026).Por último, Norauto recuerda que su red de centros en toda España y su tienda online están totalmente preparadas para la Operación Verano, ofreciendo diagnósticos rápidos, sustitución de componentes y todo el equipamiento necesario (portabicicletas, cofres de techo, etc.) para empezar las vacaciones con buen pie.