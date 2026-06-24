El paquete de simplificación fiscal agilizará el cumplimiento y mejorará la competitividad del mercado único

La Comisión Europea ha adoptado hoy un ambicioso paquete de simplificación fiscal diseñado para racionalizar las normas fiscales de la UE y reducir la carga administrativa para las empresas. El paquete consta de dos propuestas: el paquete ómnibus sobre fiscalidad y la refundición de la Directiva sobre cooperación administrativa (DCA). Modernizará el marco de imposición directa de la UE y reforzará la competitividad del mercado único, manteniendo al mismo tiempo el sólido nivel existente de protección contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales. Se prevé que este paquete permitirá a las empresas de la UE ahorrar unos 8 000 millones de euros al año, de los cuales 3 300 millones corresponderán a gastos administrativos.

Paquete de simplificación fiscal

A lo largo de la última década, la UE ha desarrollado significativamente su marco de fiscalidad directa. En particular, las medidas adoptadas han abordado los retos derivados de la globalización, la digitalización, el aumento de las prácticas de planificación fiscal agresiva y la necesidad de reforzar el funcionamiento del mercado interior. Este marco ha dado resultados importantes. Sin embargo, el efecto acumulativo de las sucesivas iniciativas legislativas también ha aumentado la complejidad y los costes de cumplimiento para las empresas que operan a nivel transfronterizo.

La propuesta aborda estas cuestiones y garantiza que el marco de la Unión en materia de fiscalidad directa siga siendo coherente, proporcionado y eficaz. Su objetivo es simplificar el acervo en materia de fiscalidad directa, reducir las cargas de cumplimiento innecesarias, aumentar la seguridad jurídica y facilitar la actividad transfronteriza en el mercado interior.

El paquete ómnibus sobre fiscalidad directa introduce medidas clave que permiten:

–Simplificar las normas farragosas para mejorar el mercado interior: el paquete ómnibus introduce una exención de la retención en la fuente sobre todos los pagos transfronterizos de dividendos, intereses y cánones entre empresas de la UE. Al eliminar los requisitos de procedimiento iniciales y simplificar los procesos de devolución, la medida facilitará la financiación, fomentará la inversión y mejorará la competitividad. Esta medida por sí sola debería suponer para los contribuyentes de la UE un ahorro y unos beneficios de aproximadamente 5 300 millones de euros al año.

–Facilitar la financiación: el paquete ómnibus elimina las restricciones innecesarias a la auténtica financiación por terceros y del mercado, facilitando a las empresas la inversión en el mercado interior. El paquete ómnibus también simplifica la norma de limitación de intereses de la Directiva contra la elusión fiscal (DEF) al eliminar las opciones de aplicación y hacer obligatorio el umbral de minimis. Estos cambios darán lugar a reducciones administrativas y de cumplimiento por un importe superior a 500 millones de euros al año.

–Eliminar duplicaciones: el paquete ómnibus elimina las disposiciones que se repiten entre las normas en materia de sociedades extranjeras controladas (SEC) y el impuesto mínimo global (segundo pilar), reduciendo así la complejidad y los solapamientos innecesarios. Esta medida debería suponer un ahorro de aproximadamente 160 millones de euros anuales en costes de cumplimiento para las empresas.

Los principales objetivos de la propuesta de refundición de la DCA son simplificar, aclarar y mejorar el marco jurídico de la UE para la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad directa. Al agrupar la DCA y sus ocho modificaciones en un único texto jurídico, la legislación resulta más accesible y coherente, lo que mejora la seguridad jurídica.

La refundición introduce algunas medidas clave, tales como:

La supresión de la obligación de información para algunos mecanismos transfronterizos: la refundición suprime las obligaciones de información para los grupos de empresas multinacionales sujetos al tipo impositivo mínimo del 15 % con arreglo a las normas del segundo pilar, lo que generará un ahorro en los costes de cumplimiento de unos 300 millones de euros. Asimismo, elimina los requisitos de notificación para el resto de las empresas de la UE en relación con determinados mecanismos fiscales transfronterizos que aportan un valor añadido limitado a las administraciones tributarias, lo que reducirá los volúmenes de notificación en un 35 % y supondrá un ahorro de 40 millones de euros anuales.

El apoyo a la economía circular: la refundición eleva el umbral de notificación para las ventas en línea de bienes, eliminando las obligaciones de notificación para más de diez millones de vendedores particulares, en especial los que venden bienes de segunda mano. Esta medida generará un ahorro de costes de cumplimiento de 678 millones de euros para las plataformas digitales.

La mejora de la identificación de los contribuyentes: la refundición introduce una nueva herramienta de verificación de los números de identificación fiscal, lo que garantiza que las administraciones tributarias puedan identificar de manera eficiente y eficaz a todos los contribuyentes declarados.

Próximas etapas

El paquete se remitirá ahora al Parlamento Europeo para su consulta y al Consejo para su adopción.

Contexto general

Desde el inicio de este mandato, la simplificación ha sido una prioridad fundamental del trabajo de la Comisión, con objetivos claros de reducción de al menos un 25 % de la carga administrativa (35 % para las pymes) y un ahorro anual de 37 500 millones de euros de aquí a 2029. Con los paquetes propuestos hoy, la Comisión ya ha presentado doce paquetes ómnibus y un amplio conjunto de medidas específicas desde el año pasado, reduciendo en más de 18 000 millones de euros los costes administrativos recurrentes anuales.

Pero no se trata solo de reducir el papeleo: la simplificación es una parte fundamental de la agenda de competitividad de la Comisión.

Se trata de cambiar la cultura regulatoria de Europa: elaborar normas que sean más claras desde el principio y más proporcionadas y fáciles de comprender y cumplir para las empresas, especialmente las pymes.

El objetivo es mantener los elevados estándares de Europa, facilitando al mismo tiempo la inversión, la innovación y el crecimiento en todo el mercado único.

Citas

«Este paquete de simplificación envía un claro mensaje: Europa se toma en serio la competitividad y facilita el crecimiento, la inversión y el éxito de sus empresas en su territorio. Mantenemos unos altos estándares de transparencia y equidad fiscal y, al mismo tiempo, reducimos la carga administrativa y modernizamos nuestro marco fiscal, lo que supone un ahorro de aproximadamente 8 000 millones de euros».

Wopke Hoekstra,comisario de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio

«Europa necesita normas más sencillas para alcanzar resultados mejores. Nuestras propuestas de simplificación fiscal ofrecen soluciones que mejorarán radicalmente la claridad y la seguridad jurídica tanto para las empresas como para las administraciones tributarias. Reducirán los costes globales de cumplimiento para las empresas europeas en casi 8 000 millones de euros al año, incluidos 3 300 millones de euros en costes administrativos. Con ello, el ahorro total generado hasta la fecha por nuestro programa de simplificación asciende a más de 18 000 millones de euros, lo que supone casi la mitad de nuestro objetivo para este mandato. Nuestras propuestas también contribuirán a eliminar los obstáculos a la inversión y a la actividad económica transfronterizas, reforzando el mercado único de la UE y promoviendo la Unión de Ahorros e Inversiones. Al simplificar la Directiva sobre cooperación administrativa, también avanzamos en nuestro programa de depuración legislativa. La Comisión Europea está decidida a seguir construyendo una Europa más competitiva y próspera; no nos detendremos hasta lograrlo».

Valdis Dombrovskis, comisario de Economía y Productividad y de Aplicación y Simplificación

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