El Ayuntamiento de El Ejido avanza en la protección del patrimonio histórico con el vallado del Conjunto Megalítico Derramaderos de Ugíjar

Inmaculada Acién Fernández

La Junta de Gobierno aprueba esta semana el expediente de contratación de este proyecto incluido el PAI de El Ejido, cofinanciado en un 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027

Permitirá preservar las Tumbas Megalíticas halladas en este enclave prehistórico, que alberga varias sepulturas, el único dolmen conocido de la zona y restos vinculados a una posible área de fundición de época romana o anterior

Góngora: “trabajamos permanentemente en la protección, conservación y divulgación del patrimonio histórico local, impulsando la recuperación de espacios de gran valor cultural y turístico para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras”

La actuación, con un presupuesto de 260.000 €, contempla limpieza, señalización, acondicionamiento del entorno y la instalación de un cerramiento de seguridad respetuoso con el patrimonio y la vegetación protegida existente

El Ayuntamiento de El Ejido avanza en la conservación y puesta en valor de su importante patrimonio histórico y arqueológico con la aprobación mañana en Junta de Gobierno del expediente de contratación del Proyecto de vallado del Conjunto Megalítico Derramaderos de Ugíjar, con un presupuesto de 260.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El alcalde, Francisco Góngora, ha reseñado que “trabajamos permanentemente en la protección, conservación y divulgación del patrimonio histórico local, impulsando la recuperación de espacios de gran valor cultural y turístico para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras”.

La actuación responde a la necesidad de proteger los nuevos hallazgos arqueológicos localizados en este conjunto de Tumbas Megalíticas, donde se han identificado varias estructuras funerarias prehistóricas y un dolmen en notable estado de conservación, considerado el único conocido en esta zona de la provincia. Además, en las inmediaciones también existen restos estructurales vinculados a una posible área de fundición de época romana o anterior, lo que incrementa el valor histórico y científico del enclave.

El yacimiento está incluido en la Carta Arqueológica del PGOU de El Ejido y cuenta con grado de protección de Conservación Integral, al tratarse de un espacio de especial interés patrimonial. En este sentido, Góngora ha explicado que “el proyecto persigue garantizar la preservación de los restos existentes, evitar actos vandálicos, acumulación de residuos y deterioro del entorno, favoreciendo además futuras investigaciones arqueológicas y su promoción como recurso cultural y turístico”.

Los restos se ubican fuera del núcleo urbano, en la zona norte del municipio, junto al cruce de la Carretera Iryda con la AL-3303, en un entorno rodeado de explotaciones agrícolas e invernaderos.

Entre las actuaciones previstas se encuentra el desbroce y limpieza integral de la parcela, la retirada y gestión de residuos existentes, así como la ejecución del cerramiento mediante vallado de acero galvanizado y muro de hormigón armado visto para delimitar y proteger el perímetro del conjunto arqueológico.

Asimismo, el proyecto contempla la señalización y puesta en valor de los dólmenes mediante la colocación de canto rodado blanco alrededor de las estructuras funerarias para facilitar su identificación, junto a monolitos y placas informativas elaboradas en acero corten.

La intervención también incluye la instalación de una puerta de acceso para labores de mantenimiento y visitas autorizadas, además de medidas específicas de protección ambiental debido a la presencia de ejemplares de artos (Maytenus senegalensis), especie protegida. Por ello, se aplicarán criterios de poda selectiva, mantenimiento y rehabilitación ambiental que minimicen cualquier afección sobre esta vegetación singular.

El proyecto ha sido diseñado siguiendo los criterios de conservación establecidos en la Carta Arqueológica municipal, priorizando actuaciones compatibles con la preservación del patrimonio y evitando intervenciones invasivas que puedan alterar la información histórica existente.

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