Junta y Mesa avanzan en planes comunes para que el ferrocarril sea una alternativa real para la competitividad almeriense

Reunión con la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y coincidencia en el déficit de infraestructuras férreas

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería y la Junta de Andalucía han acercado posturas en torno a los proyectos que deben dibujar el futuro del transporte de la provincia, tanto en lo que se refiere a la movilidad de las personas como en lo que respecta al tránsito de mercancías.

En una reunión de más de dos horas de duración, celebrada en la Delegación del Gobierno Andaluz de Almería, los representantes de la Mesa desgranaron lo que constituyen sus demandas de actuaciones destinada a la “imprescindible mejora” de las infraestructuras ferroviarias de la provincia.

La llegada de la alta velocidad a través del Corredor Mediterráneo, la puesta en marcha de líneas de cercanías tanto para el Bajo Andarax como para la comarca del Poniente, la conexión del ferrocarril con el puerto de la capital, que convertiría a este último en un gran nudo logístico intermodal, o la construcción del puerto seco de Níjar, entre otros, son algunos de los proyectos que para la Mesa son, o deberían ser para el conjunto de las administraciones públicas, irrenunciables.

En lo básico la consejera de Fomento de la Junta, junto con su equipo técnico, se mostró de acuerdo en valorar negativamente la situación de los servicios ferroviarios con los que, a día de hoy, cuenta la provincia. Rocío Díaz señaló, por ejemplo, que el AVE no podrá llegar a Almería antes del 2029 o 2030, coincidiendo así con los plazos definidos por la propia Mesa del Tren.

De igual manera Días entiende como imprescindible la creación de los dos servicios de cercanías que se están proponiendo, tanto para el Bajo Andarax como para el Poniente. En ambos casos la responsable de Fomento y su equipo directivo destacó que ambos proyectos han entrado en la planificación de la Junta para el posible establecimiento de servicios regulares en un área metropolitana qua habitan en torno a 600.000 personas.

No tan optimistas se mostraban los responsables públicos de la Junta o del Ayuntamiento de Almería sobre la conexión ferroviaria con el puerto de la capital. Ahí fue la alcaldesa, María del Mar Vázquez, quien advirtió que la inversión para soterrar las vías de acceso al puerto será ‘muy elevada’ y que por el momento está fuera de las posibilidades reales de un proyecto que situó en un ‘medio o largo plazo’, incluso poniendo en duda que un plan tan ambicioso se convierta en certeza de cara a un futuro a más largo plazo aún.

Tal ambigüedad es contemplada con recelos por parte de la Mesa del Tren, que recuerda que la interconexión de la red ferroviaria transeuropea con los puertos es una de las prioridades básicas de la Unión Europea y que, en la práctica, el Puerto de Almería es, junto con el de Motril, el único del sistema portuario nacional que ni dispone de esa conexión ni se vislumbra la posibilidad de que la pueda tener en un plazo de tiempo por desentrañar a estas alturas, pese a las ayudas comunitarias que están a disposición de este tipo de actuaciones.

La coincidencia volvía a producirse al valorar los actuales servicios ferroviarios de los que pueden disponer los almerienses; pocos trenes, pocos destinos y tiempos de viaje mucho más altos que en cualquier otro punto del país. La consejera se comprometía a realizar gestiones para tratar de corregir algunos de los problemas que plantea la Mesa del Tren de Almería, como acortar los tiempos de viaje con Madrid o Sevilla, proceder a una mejora del material rodante que evite las continuas averías o incluir a los trenes de Almería en los planes de refuerzo que se aplican en el resto de las zonas costeras andaluzas en épocas como la Semana Santa o los meses de verano.

Unos y otros se han comprometido en mantener la interlocución y un contacto más fluido para intentar que Almería no siga siendo la cenicienta del transporte ferroviario andaluz y español. Desde la Mesa se ha manifestado que el cumplimiento de los objetivos propuestos “permitiría que nuestra provincia mantenga un nivel de competitividad en su economía que evite que en el futuro paguemos la precariedad de medios ante otros productores”. Confía en que la nueva legislatura que afronta la Junta de Andalucía sirve para avanzar en la cooperación entre administraciones y ello permita abordar aquellos proyectos que deben permitir que Almería se sume a una política de intermodalidad en el transporte esencial no sólo para cumplir los objetivos de descarbonización y de solventar los problemas de saturación de las carreteras, sino para ofrecer a los principales sectores productivos de la provincia un plus de competitividad a todas luces necesario para dar apoyo al desarrollo de sectores punteros como la agricultura, la agroindustria, la piedra natural o el turismo. No andar por esa senda puede, por el contrario, ser un lastre para el futuro de la economía almeriense.

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