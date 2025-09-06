Paco Alonso destaca que más del 70% de las familias almerienses con niños de 0 a 3 años no tendrán que pagar nada por la educación este curso 

El delegado de la Junta ha visitado en Almería la Escuela Infantil Santo Ángel de la Guarda con motivo del inicio de curso 2025- 26

Desde este curso, el Gobierno andaluz cubre el coste de las plazas de dos años en escuelas infantiles de la Junta y centros adheridos al programa de ayudas a las familias

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso Martínez, ha visitado esta mañana la Escuela Infantil Santo Ángel de la Guarda para inaugurar junto a la comunidad educativa de este centro histórico de la capital el inicio del curso escolar 2025- 26 en las escuelas y centros de Educación Infantil, que comenzó el pasado 3 de septiembre con la incorporación de “un total de 9.168 menores” en la provincia de Almería.

Alonso ha informado durante su intervención a los medios de comunicación de que “esta etapa educativa se inicia por primera vez con la gratuidad del servicio de atención socioeducativa para todas las plazas de 2 años, tanto en las escuelas i nfantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias, siendo la inversión prevista por la Consejería para llevar a cabo esta medida este curso de “40 millones de euros”.

Esta es una de las medidas que el Gobierno andaluz pone en marcha para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar especialmente entre las clases medias y trabajadoras y las familias desfavorecidas, así como apoyo al sector. Según recoge el Decreto aprobado el pasado marzo, en un plazo máximo de seis años el nuevo modelo de gratuidad del servicio socioeducativo se extenderá también a los tramos de 0 y 1 año, es decir, al primer ciclo al completo. Todo ello, “con el objetivo de seguir incrementado la tasa de escolarización manteniendo el modelo andaluz y la indivisibilidad del ciclo de 0 a 3 años”, tal y como ha explicado el delegado territorial.

Al respecto, el delegado de la Junta ha destacado que” este curso más del 70% de las familias de la provincia de Almería con niños escolarizados de 0 a 3 años no tendrán que pagar nada por la educación”, lo que se traduce en un total de 7.702 familias las que se beneficiarán de la gratuidad de la educación en el conjunto de la etapa de Infantil”.

Alonso ha recordado “el compromiso de la Junta con la educación de los almerienses potenciando la educación desde la base, desde la igualdad de oportunidades y atendiendo el derecho a la conciliación entre la vida familiar y la laboral”.

Finalmente, el delegado de la Junta ha agradecido al conjunto de la comunidad educativa de la Escuela Infantil Santo Ángel de la Guarda que “desde 1962 está ofreciendo un servicio educativo de calidad a las familias del emblemático barrio almeriense de Pescadería – La Chanca” y que es, sin duda, un “referente andaluz en educación inclusiva e interculturalidad”.

Por su parte, el concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería ha excusado, en primer lugar, «a la alcaldesa, quien no ha podido asistir por motivos de agenda pero que me consta que le hubiese encantado estar en este inicio escolar». Pérez de la Blanca también ha agradecido «a la Junta de Andalucía por el gran trabajo que están haciendo en nuestra ciudad y por el firme compromiso del gobierno de Juanma Moreno con Almería».

Por último, el edil ha agradecido también «a la directora y al todo el personal de esta escuela infantil por su invitación a una cuestión tan importante como es el inicio del curso de los futuros padres y abuelos del día de mañana».

La visita ha sido coordinada por la directora del centro, Zaida Montero Serra y ha contado con la presencia de representes de la comunidad educativa del centro.