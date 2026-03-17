‘Parejas Imperfectas’, premio Pulitzer de teatro, llega al Auditorio este sábado con un elenco de lujo

Toni Cantó, Mirela Balić, Lola Baldrich y Marcos Mayo protagonizan una obra que visibiliza la dependencia, el amor y la fragilidad del ser humano, bajo la dirección de Bernabé Rico

La primavera cultural arranca en Almería el próximo sábado, 21 de marzo, con una obra de teatro que viene avalada por haber obtenido el prestigioso premio Pulitzer de teatro en 2018 y con un elenco de lujo, repleto de caras conocidas y de experimentada trayectoria profesional. ‘Parejas imperfectas’, de Martyna Majok, llega a las tablas del Auditorio Municipal Maestro Padilla dirigida y adaptada por Bernabé Rico, y de la mano de Toni Cantó, Mirela Balić, Lola Baldrich y Marcos Mayo. Será el flamante estreno de la programación de primavera del Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Tal y como detalla su director, Bernabé Rico, “esta obra no se anda por las ramas: pretende visibilizar a aquellas personas que necesitan de otras para sobrevivir. Cuenta dos historias entre parejas que se desarrollan de manera paralela con un nexo de unión entre ambas: los cuidadores y sus cuidados. Dos personas con limitación de movimientos -una mujer tetrapléjica y un hombre con parálisis cerebral- son cuidados por el exmarido de ella y la chica que contrata aquel, respectivamente”.

La obra muestra cómo cambian sus vidas en un periodo de cuatro meses. “Los cuatro hacen lo que pueden por abrirse camino en la vida. De sus relaciones se desprende una inmensa humanidad y como tal son seres imperfectos, en todos los sentidos que puede albergar una persona. Pero, a pesar de estos elementos, ‘Parejas Imperfectas’ no es un drama. Aunque tampoco es una comedia. Es ambos al mismo tiempo y también es mucho más que eso: un canto por la integración y la necesidad de conexión humana”, concluye Bernabé Rico.

Las entradas, con un precio entre los 18 y 15 euros, se encuentran disponibles tanto en la taquilla municipal que está situada en el Teatro Apolo como en la página web habitual https://almeriaculturaentradas.es/. También lo estarán en la taquilla del Auditorio desde una hora antes del inicio de la representación.

Esta producción de Triple F, Olympia Metropolitana y Niki Nakle Chonakle, con distribución de TalyCual, cuenta con diseño de escenografía a cargo de Leticia Gañán y Curt Allen Wilmer (AAPEE), diseño de vestuario por Pier Paolo Álvaro (AAPEE), iluminación de José Manuel Guerra, ayudante de dirección por Lucía Cerván, fotografía de Sergio Parra y la directora de producción es Marisa Pino.

Martyna Majok, su autor, ganó el Premio Pulitzer de Teatro en 2018 por ‘Cost of Living’ (en España titulada ‘Parejas Imperfectas’). Ese mismo año ganó otros dos premios Lucille Lortel del Off-Broadway neoyorquino, incluido el de Mejor Espectáculo. Tal carta de presentación fue lo bastante atractiva para Broadway como para estrenar una nueva producción en 2022 que la llevaría a recibir varias nominaciones a los Premios Tony 2023: Mejor Espectáculo, Mejor Dirección, Mejor Actor y Mejor Actriz.