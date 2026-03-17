El Centro Andaluz de las Letras propone una cita con Francisco Morales Lomas en relación a su novela ‘Un siglo llamado invierno’

El autor conversará con el profesor e investigador José Vallés Calatrava el miércoles 18 de marzo en la Biblioteca Villaespesa

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza un encuentro con el escritor Francisco Morales Lomas con motivo de la publicación de ‘Un siglo llamado invierno’ (Esdrújula). El autor estará acompañado por el profesor e investigador de la Universidad de Almería José Vallés Calatrava. La actividad tendrá lugar el miércoles 18 de marzo a las 19:00 horas en la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa, con entrada libre hasta completar aforo.

La novela ‘Un siglo llamado invierno’ se adentra en la Alemania, Francia e Italia del periodo de entreguerras y recupera episodios y personajes de la historia europea para reflexionar sobre fenómenos como la irrupción del nazismo y las causas de la Segunda Guerra Mundial. La obra, de carácter ficcional, toma como punto de partida la relación entre dos figuras clave del siglo XX: la filósofa Hannah Arendt, reconocida por sus estudios sobre los totalitarismos, y su maestro Martin Heidegger.

Francisco Morales Lomas es un prolífico autor que ha cultivado distintos géneros literarios. Ha publicado siete novelas, entre ellas ‘El extraño vuelo de Ana Recuerda’, ‘La larga marcha’, ‘Bajo el signo de los dioses’ y ‘Las edades del viento’. En narrativa breve destacan títulos como ‘El sudario de las estrellas’, ‘Juegos de goma’ y ‘El hombre sin sonrisa’. Como dramaturgo, ha escrito 75 obras bajo el sello Teatro Caníbal Completo, y en poesía cuenta con 17 libros reunidos en el volumen ‘La paradoja del caminante’. Su producción ensayística suma 44 títulos dedicados a autores como Valle-Inclán o Borges. A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos.

El autor es catedrático de Lengua y Literatura, doctor en Filosofía y Letras y licenciado en Derecho y Filología. En el ámbito asociativo, es presidente de la Asociación Internacional Humanismo Solidario desde su fundación y vicepresidente de la Asociación Colegial de Escritores de España en Andalucía.

Exposición sobre María Lejárraga en Roquetas de Mar

Además de esta actividad, el Centro Andaluz de las Letras difunde el legado de la dramaturga y ensayista María Lejárraga con una exposición en el Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar. La muestra, titulada ‘María Lejárraga y Manuel de Falla: Cita en Granada’ y comisariada por la catedrática Amelina Correa, profundiza en la relación personal e intelectual entre la autora, figura destacada del feminismo y diputada en las Cortes de la Segunda República, y el compositor Manuel de Falla.

La exposición podrá visitarse hasta el 3 de mayo, de martes a sábado en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los domingos de 11:00 a 13:00 horas.

Más información en www.centroandaluzdelasletras.es.