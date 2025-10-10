No hay nada oficial, pero los rumores son insistentes. Redimir significa rescatar o sacar de la esclavitud a un cautivo mediante un precio.

Miski Liu Suria, vie 10 oct 25 (Bahía del Palmer, Portus Magnus).- Ha comenzado un nuevo orden financiero según Medeea Greere. Lo que presenciamos sería el comienzo de una reestructuración mundial del valor, la liquidez y el control. No se trata sólo de un acontecimiento económico. Es una reprogramación de cómo se mueve la riqueza en el mundo. Estamos viviendo un acontecimiento único en la historia. La historia no se escribirá en titulares. Se escribirá en libros de contabilidad.

Se está difundiendo un fuerte rumor sobre la inminente revaluación mundial de las divisas, centrándose en el dinar iraquí, el dong vietnamita y el dólar zimbabuense, con informaciones recientes procedentes de fuentes bancarias que sostienen que los grandes bancos han completado las llamadas redenciones de nivel 1, lo que habría dado el pistoletazo de salida a este proceso histórico.

Varias fuentes bancarias han confirmado que se han completado los reembolsos de nivel 1. Estos desembolsos no fueron televisados, anunciados ni especulados; fueron ejecutados discreta y quirúrgicamente por instituciones. Esta fase implicó que liquidaran cantidades masivas de capital a puerta cerrada hacia actores soberanos de alto nivel, como bancos centrales, tesoros y entidades intergubernamentales.

La finalización del primer nivel sería el punto de activación mundial que ya ha provocado cambios en los protocolos internos de las principales instituciones bancarias. No lo vemos en las noticias, sino detrás de escena, los bancos se están preparando para un acontecimiento que reescribirá las finanzas mundiales.

Diversos vídeos y publicaciones recientes mencionan que las pantallas internas de los grandes bancos ya estarían mostrando tasas ejecutables con procedimientos de canje iniciados bajo coordinación internacional. La llamada redención del primer nivel supone que los bancos de mayor nivel ya habrían liquidado grandes volúmenes, lo cual sería la señal que esperan muchos para la activación mundial.

Sin embargo, el tema de la revaluación mundial de divisas está alcanzando uno de sus puntos álgidos en octubre de 2025, pero aún carece de validación institucional, por lo que es crucial mantener la cautela ante cualquier movimiento especulativo. Por ello, cualquier decisión financiera basada en estos rumores implica un riesgo considerable. Se advierte a los inversores que eviten los rumores de Telegram, las fuentes no oficiales y los centros falsos de reembolso. Sólo se utilizará la infraestructura bancaria oficial para reembolsos legítimos. Si no llega por un canal autorizado, sería una trampa.

TRES PAÍSES

Se intensifica la revaluación monetaria mundial mientras que Irak, Vietnam y Zimbabue se preparan para una transformación económica. La reserva de cien mil millones de dólares de Irak desencadena un reajuste monetario mundial. Los principales bancos mantienen sus tasas fijas. Vietnam y Zimbabue se posicionan. Prepárense para un cambio histórico en la riqueza mundial.

Irak ya ha confirmado más de cien mil millones de dólares en reservas de divisas, un colchón financiero histórico. Este capital, sumado a la riqueza petrolera y a las alianzas estratégicas con el exterior, coloca al dinar para una revaluación fuerte e inminente. Esto no es una teoría: Irak está preparado para una nueva era monetaria.

ya ha confirmado más de cien mil millones de dólares en reservas de divisas, un colchón financiero histórico. Este capital, sumado a la riqueza petrolera y a las alianzas estratégicas con el exterior, coloca al dinar para una revaluación fuerte e inminente. Esto no es una teoría: está preparado para una nueva era monetaria. Zimbabue ya no emite moneda fiduciaria como antes. Ahora utiliza su moneda como un instrumento similar a un bono, vinculado a activos nacionales y a proyectos de desarrollo humanitario. Esto le otorga al dólar zimbabuense una función, no una fantasía. El dólar de Zimbabue está renaciendo como un instrumento financiero inteligente, no como dinero monopólico.

ya no emite moneda fiduciaria como antes. Ahora utiliza su moneda como un instrumento similar a un bono, vinculado a activos nacionales y a proyectos de desarrollo humanitario. Esto le otorga al dólar zimbabuense una función, no una fantasía. El dólar de Zimbabue está renaciendo como un instrumento financiero inteligente, no como dinero monopólico. El dong vietnamita avanza silenciosamente hacia su revaluación gracias a su superávit comercial, el crecimiento sostenido del PIB y la inversión internacional. El dinero no se infla, se gana mediante la disciplina económica. La estrategia de Vietnam no es especulativa. La revaluación busca alinear el valor de la moneda con la productividad, las exportaciones y el crecimiento real.

ESCALONES

El sistema de redención escalonada por niveles es una arquitectura sofisticada para gestionar el reajuste monetario mundial. Está diseñado para liberar liquidez en etapas controladas, evitando las perturbaciones del mercado y la inestabilidad mundial. Desde los estados soberanos de nivel 1 hasta los tenedores privados comunes de nivel 4-B, cada nivel representa una clase específica de partes interesadas. Esto no es un caos. Es estratégico. El sistema está estructurado para fluir hacia arriba, de las naciones a las personas, sin provocar un colapso financiero.

Cada nivel depende de la finalización segura y verificada del anterior. Esta estricta progresión garantiza que el sistema se mantenga estable, libre de manipulaciones y justo. Piense en esto como abrir cajas fuertes en secuencia. No puede abrir la última a menos que la primera se haya manipulado correctamente.

El lanzamiento es escalonado porque la estabilidad es lo primero. La estructura escalonada está diseñada para proteger contra la manipulación cambiaria, las perturbaciones del mercado y el pánico público. Al aplicarse en etapas cuidadosamente secuenciadas, todo el sistema permanece intacto mientras se redistribuye el valor. Sin esta estructura, nos arriesgaríamos a una caída libre de la economía mundial. Con ella, logramos una transformación ajustada.

NIVELES

El n ivel 1 es donde juegan los gigantes. Los bancos centrales y los gobiernos soberanos liquidaron sus posiciones, fijaron los tipos de interés y establecieron las bases para el resto del proceso de revaluación. Aquí es donde se realineó la política monetaria para lo que viene. Estas transacciones están clasificadas por una razón. Cuando las naciones soberanas mueven fondos de esta magnitud, el silencio forma parte del protocolo .

es donde juegan los gigantes. Los bancos centrales y los gobiernos soberanos liquidaron sus posiciones, fijaron los tipos de interés y establecieron las bases para el resto del proceso de revaluación. Aquí es donde se realineó la política monetaria para lo que viene. Estas transacciones están clasificadas por una razón. Cuando las naciones soberanas mueven fondos de esta magnitud, . Los reembolsos del n ivel 2 implican a grandes inversores institucionales, fideicomisos humanitarios y fundaciones de desarrollo verificadas. Estas entidades son los motores de la reconstrucción mundial tras el reinicio financiero. Sus fondos se destinarán al desarrollo mundial, la infraestructura, la educación y la erradicación de la pobreza.El segundo nivel es donde el buen dinero se encuentra con las buenas intenciones: sólo seguirán adelante las instituciones verificadas y transparentes.

implican a grandes inversores institucionales, fideicomisos humanitarios y fundaciones de desarrollo verificadas. Estas entidades son los motores de la reconstrucción mundial tras el reinicio financiero. Sus fondos se destinarán al desarrollo mundial, la infraestructura, la educación y la erradicación de la pobreza.El segundo nivel es donde el buen dinero se encuentra con las buenas intenciones: sólo seguirán adelante las instituciones verificadas y transparentes. El n ivel 3 activa los reembolsos para personas con grandes fortunas y grupos de inversión privados. Estos reembolsos requieren de acuerdos legales personalizados, una supervisión de cumplimiento a medida, e instrumentos financieros únicos debido a su tamaño y potencial para influir en los mercados. El n ivel 3 es el más sensible . Un solo paso en falso aquí podría desestabilizar sectores enteros, de ahí el intenso escrutinio.

activa los reembolsos para personas con grandes fortunas y grupos de inversión privados. Estos reembolsos requieren de acuerdos legales personalizados, una supervisión de cumplimiento a medida, e instrumentos financieros únicos debido a su tamaño y potencial para influir en los mercados. . Un solo paso en falso aquí podría desestabilizar sectores enteros, de ahí el intenso escrutinio. El nivel 4-B es el turno del pueblo, y será el momento más esperado porque se espera que accedan al reembolso los inversores privados. El nivel 4-B incluye a los tenedores de dinares iraquíes, dongs vietnamitas, dólares zimbabuenses y otras monedas históricas. Aquí es donde llega al pueblo el reinicio económico.

https://amg-news.com/tier-1-complete-global-currency-revaluation-ignites-as-iraq-vietnam-and-zimbabwe-prepare-for-economic-shockwave-u-s-bank-sources-confirm-tier-1-redemption-video

ORIENTE MEDIO

El Gobierno de Israel aprueba el acuerdo inicial de paz con Hamás .https://efe.com/mundo/2025-10-10/israel-hamas-acuerdan-paz/

aprueba el acuerdo inicial de paz con .https://efe.com/mundo/2025-10-10/israel-hamas-acuerdan-paz/ Israel no liberará a miembros de Hamás que actuaron el 7-O ni a líderes como Barghouthi .https://efe.com/mundo/2025-10-09/israel-liberacion-miembros-hamas/

no liberará a miembros de que actuaron el 7-O ni a líderes como .https://efe.com/mundo/2025-10-09/israel-liberacion-miembros-hamas/ Alto el fuego en Gaza : Tropas israelíes comienzan a replegarse de áreas urbanas de la Franja.https://efe.com/mundo/2025-10-10/alto-fuego-gaza-repliegue-tropas-areas-urbanas/

: Tropas israelíes comienzan a replegarse de áreas urbanas de la Franja.https://efe.com/mundo/2025-10-10/alto-fuego-gaza-repliegue-tropas-areas-urbanas/ Se mantiene el alto el fuego en Gaza mientras se retiran las Fuerzas de Defensa de Israel , iniciando una cuenta regresiva de 72 horas para la liberación de rehenes.https://www.zerohedge.com/geopolitical/gaza-ceasefire-holds-idf-withdraws-agreed-line-starting-72-hour-countdown-hostage

mientras se retiran las Fuerzas de Defensa de , iniciando una cuenta regresiva de 72 horas para la liberación de rehenes.https://www.zerohedge.com/geopolitical/gaza-ceasefire-holds-idf-withdraws-agreed-line-starting-72-hour-countdown-hostage Los habitantes de Gaza tendrán una frontera abierta con Egipto para entrar y salir, sujeto a la aprobación de la UE e Israel .https://www.godlikeproductions.com/forum1/message2828781/pg1

tendrán una frontera abierta con para entrar y salir, sujeto a la aprobación de la UE e .https://www.godlikeproductions.com/forum1/message2828781/pg1 El petróleo cae a su nivel más bajo en cinco meses tras el alto el fuego en Gaza .https://www.zerohedge.com/energy/oil-tumbles-5-month-lows-gaza-ceasefire-holds

cae a su nivel más bajo en cinco meses tras el alto el fuego en .https://www.zerohedge.com/energy/oil-tumbles-5-month-lows-gaza-ceasefire-holds Trump : “ Gaza es la octava guerra que resuelvo y la próxima será la de Ucrania .”https://efe.com/mundo/2025-10-09/trump-guerra-acuerdos-ucrania-gaza-paz/

: “ es la octava guerra que resuelvo y la próxima será la de .”https://efe.com/mundo/2025-10-09/trump-guerra-acuerdos-ucrania-gaza-paz/ Trump dice que el acuerdo es sólido, pero no está seguro de que pueda obligar a Netanyahu a respetarlo. Supongo que lo sabremos pronto, dice Mike Adams .https://www.brighteon.com/b8283afc-de26-4152-8f57-bb826e5182a2

dice que el acuerdo es sólido, pero no está seguro de que pueda obligar a a respetarlo. Supongo que lo sabremos pronto, dice .https://www.brighteon.com/b8283afc-de26-4152-8f57-bb826e5182a2 El Reino Unido, Francia y Alemania organizan una reunión urgente para tomar el control de la Junta de Paz de Gaza .https://theconservativetreehouse.com/blog/2025/10/09/beyond-hubris-u-k-france-and-germany-organize-urgent-meeting-to-take-control-of-gaza-board-of-peace/#more-276882

y organizan una reunión urgente para tomar el control de la Junta de Paz de .https://theconservativetreehouse.com/blog/2025/10/09/beyond-hubris-u-k-france-and-germany-organize-urgent-meeting-to-take-control-of-gaza-board-of-peace/#more-276882 Rusia elogia el plan de Trump para Gaza como «la mejor opción que existe».https://www.zerohedge.com/geopolitical/lavrov-praises-us-gaza-plan-best-option-exists-while-trump-hints-he-may-travel-mideast

elogia el plan de para como «la mejor opción que existe».https://www.zerohedge.com/geopolitical/lavrov-praises-us-gaza-plan-best-option-exists-while-trump-hints-he-may-travel-mideast El fundador de Blackwater Erik Prince sugiere al papa lanzar una cruzada en Nigeria para proteger a los cristianos.https://esrt.press/actualidad/568092-fundador-blackwater-cruzada-nigeria

sugiere al papa lanzar una cruzada en para proteger a los cristianos.https://esrt.press/actualidad/568092-fundador-blackwater-cruzada-nigeria Gran terremoto de 7,4 en Filipinas .https://www.youtube.com/watch?v=HkyPuj6ctaw

.https://www.youtube.com/watch?v=HkyPuj6ctaw Un terremoto al sur de Filipinas y su réplica activan la alerta de tsunami.https://es.euronews.com/2025/10/10/un-fuerte-terremoto-de-magnitud-76-sacude-el-sur-de-filipinas-y-las-autoridades-alertan-de

EUROPA

Se desploman los mercados europeos mientras Trump amenaza a China con subir aranceles.https://www.cnbc.com/2025/10/10/europe-markets-oct-10-ftse-100-stoxx-600-israel-gaza-peace-deal.html

amenaza a con subir aranceles.https://www.cnbc.com/2025/10/10/europe-markets-oct-10-ftse-100-stoxx-600-israel-gaza-peace-deal.html Macron nombrará a un nuevo primer ministro para evitar elecciones anticipadas.https://www.zerohedge.com/political/macron-will-name-new-prime-minister-averting-snap-election-further-political-turmoil

nombrará a un nuevo primer ministro para evitar elecciones anticipadas.https://www.zerohedge.com/political/macron-will-name-new-prime-minister-averting-snap-election-further-political-turmoil La Unión Europea impulsa la eliminación de las terapias de conversión de género.https://esrt.press/actualidad/568039-union-europea-eliminar-terapias-conversion-genero

El personal sanitario europeo se enfrenta a una crisis de salud mental, según la OMS.https://es.euronews.com/salud/2025/10/10/el-personal-sanitario-europeo-se-enfrenta-a-una-crisis-de-salud-mental-segun-la-oms

Luxemburgo se suma a la carrera del bitcóin y compra criptomonedas por primera vez.https://www.zerohedge.com/crypto/luxembourg-joins-bitcoin-arms-race-nations-wealth-fund-buys-crypto-first-time

se suma a la carrera del bitcóin y compra criptomonedas por primera vez.https://www.zerohedge.com/crypto/luxembourg-joins-bitcoin-arms-race-nations-wealth-fund-buys-crypto-first-time El Partido Verde del Reino Unido exige la abolición de la propiedad privada.https://www.zerohedge.com/political/uks-green-party-demands-abolition-private-landlords

exige la abolición de la propiedad privada.https://www.zerohedge.com/political/uks-green-party-demands-abolition-private-landlords Más de mil inmigrantes cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones hacia Gran Bretaña en tan sólo un día.https://www.dailymail.co.uk/news/article-15177515/More-1-000-small-boat-migrants-cross-Channel-Britain-just-one-day.html

en pequeñas embarcaciones hacia en tan sólo un día.https://www.dailymail.co.uk/news/article-15177515/More-1-000-small-boat-migrants-cross-Channel-Britain-just-one-day.html Groenlandia no quiere entrar en la UE ni formará parte de EEUU.https://es.euronews.com/my-europe/2025/10/08/groenlandia-no-quiere-entrar-en-la-ue-ni-formara-parte-de-eeuu-dice-el-primer-ministro-nie

ESPAÑA

Trump dice que «quizás deberían expulsar» a España de la Otan.https://efe.com/mundo/2025-10-09/trump-espana-expulsion-otan-gasto-defensa/

dice que «quizás deberían expulsar» a España de la Otan.https://efe.com/mundo/2025-10-09/trump-espana-expulsion-otan-gasto-defensa/ El 40% de los jóvenes dice haber sufrido violencia física en la infancia y el 28% sexual.https://efe.com/espana/2025-10-09/violencia-infancia-maltrato-encuesta/

Los hospitales de Madrid , desbordados por inmigrantes ilegales, sufren largas esperas en la atención médica.https://www.zerohedge.com/geopolitical/madrid-hospitals-overwhelmed-illegals-spaniards-endure-longer-healthcare-waits

, desbordados por inmigrantes ilegales, sufren largas esperas en la atención médica.https://www.zerohedge.com/geopolitical/madrid-hospitals-overwhelmed-illegals-spaniards-endure-longer-healthcare-waits España consigue una segunda superfactoría de IA, situada en Santiago de Compostela .https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13588165/10/25/espana-consigue-una-segunda-superfactoria-de-ia-situado-en-santiago-de-compostela.html

.https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13588165/10/25/espana-consigue-una-segunda-superfactoria-de-ia-situado-en-santiago-de-compostela.html Alerta roja en Alicante y Murcia por el paso de la tormenta Alice.https://es.euronews.com/green/2025/10/10/alerta-roja-en-la-alicante-y-murcia-por-el-paso-de-la-dana-alice-lluvias-torrenciales-y-de

AMÉRICAS

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz.https://www.zerohedge.com/political/nobel-peace-prize-awarded-democracy-activist-maria-corina-machado

gana el Premio Nobel de la Paz.https://www.zerohedge.com/political/nobel-peace-prize-awarded-democracy-activist-maria-corina-machado Nueva escalada bélica frente a la costa de Venezuela .https://noticiaslatam.lat/20251003/1167147275.html

.https://noticiaslatam.lat/20251003/1167147275.html EEUU trabaja en una estrategia para destituir a Maduro .https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-working-strategy-eliminate-maduro

.https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-working-strategy-eliminate-maduro Maduro ofreció en secreto vastos recursos a EEUU para evitar la guerra.https://www.zerohedge.com/geopolitical/maduro-offered-us-vast-resources-avoid-war-nobel-winner-maria-corina-vows-go-bigger

ofreció en secreto vastos recursos a EEUU para evitar la guerra.https://www.zerohedge.com/geopolitical/maduro-offered-us-vast-resources-avoid-war-nobel-winner-maria-corina-vows-go-bigger El Congreso de Perú destituye de modo exprés a la presidenta Dina Boluarte .https://efe.com/mundo/2025-10-10/congreso-peru-destitucion-presidenta-boluarte/

destituye de modo exprés a la presidenta .https://efe.com/mundo/2025-10-10/congreso-peru-destitucion-presidenta-boluarte/ El Congreso de Perú designa al presidente interino tras aprobar la vacancia de Boluarte .https://esrt.press/actualidad/568214-peru-presidente-interino-crisis-politica

designa al presidente interino tras aprobar la vacancia de .https://esrt.press/actualidad/568214-peru-presidente-interino-crisis-politica Las protestas por el combustible sumen a Ecuador en una crisis política.https://es.euronews.com/video/2025/10/10/las-protestas-por-el-aumento-del-precio-del-combustible-sumen-a-ecuador-en-crisis-politica

en una crisis política.https://es.euronews.com/video/2025/10/10/las-protestas-por-el-aumento-del-precio-del-combustible-sumen-a-ecuador-en-crisis-politica Se intensifica el huracán ‘Priscilla‘ en el Pacífico de México .https://noticiaslatam.lat/20251007/1167269752.html

‘Priscilla‘ en el de .https://noticiaslatam.lat/20251007/1167269752.html Regresan los mexicanos que viajaban en la flotilla Global Sumud.https://noticiaslatam.lat/20251008/1167307455.html

que viajaban en la flotilla Global Sumud.https://noticiaslatam.lat/20251008/1167307455.html Las exportaciones mexicanas de oro alcanzan su mayor nivel en doce años.https://noticiaslatam.lat/20251004/las-exportaciones-mexicanas-de-oro-alcanzan-su-mayor-nivel-en-12-anos–1167154566.html

alcanzan su mayor nivel en doce años.https://noticiaslatam.lat/20251004/las-exportaciones-mexicanas-de-oro-alcanzan-su-mayor-nivel-en-12-anos–1167154566.html La mitad de los partidos en México no presentan sus informes de gastos como ordena la ley.https://noticiaslatam.lat/20251007/la-mitad-de-los-partidos-en-mexico-no-presentan-sus-informes-de-gastos-como-ordena-la-ley-1167237794.html

no presentan sus informes de gastos como ordena la ley.https://noticiaslatam.lat/20251007/la-mitad-de-los-partidos-en-mexico-no-presentan-sus-informes-de-gastos-como-ordena-la-ley-1167237794.html Comienza el rescate estadounidense de Argentina .https://www.zerohedge.com/markets/us-bailout-argentina-begins-bessent-purchases-pesos-finalizes-20bn-currency-swap

.https://www.zerohedge.com/markets/us-bailout-argentina-begins-bessent-purchases-pesos-finalizes-20bn-currency-swap El peso argentino sería el primero en revaluarse según Stephanie Starr .https://x.com/StephanieStarrC/status/1976366043380466111

argentino sería el primero en revaluarse según .https://x.com/StephanieStarrC/status/1976366043380466111 La soja coloca a Argentina en medio de la disputa entre China y EEUU.https://noticiaslatam.lat/20251007/la-soja-coloca-a-argentina-en-medio-de-la-disputa-entre-china-y-eeuu-1167238412.html

coloca a en medio de la disputa entre y EEUU.https://noticiaslatam.lat/20251007/la-soja-coloca-a-argentina-en-medio-de-la-disputa-entre-china-y-eeuu-1167238412.html Milei desplegó un espectáculo musical en el momento más delicado de su Gobierno.https://noticiaslatam.lat/20251007/milei-desplego-un-show-musical-en-el-momento-mas-delicado-de-su-gobierno–video-1167247978.html

desplegó un espectáculo musical en el momento más delicado de su Gobierno.https://noticiaslatam.lat/20251007/milei-desplego-un-show-musical-en-el-momento-mas-delicado-de-su-gobierno–video-1167247978.html A pesar de los aranceles de EEUU, Brasil logra un récord en sus exportaciones.https://noticiaslatam.lat/20251009/a-pesar-de-aranceles-de-eeuu-brasil-logra-un-record-en-sus-exportaciones-1167309597.html

