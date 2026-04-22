Plaza de Pavía renueva su compromiso reivindicativo y anuncia dos primeros encuentros con candidaturas a las andaluzas



José Nicolás Ayala visitará la plaza el martes 28 y María Jesús Amate el jueves 30 para conocer de primera mano los compromisos incumplidos con comerciantes y vecinos

PLAZA DE PAVÍA.- La Asociación de Comerciantes de Plaza de Pavía ha decidido reactivar públicamente su reivindicación ante la falta de garantías reales sobre la remodelación prometida para el mercado y su entorno, al tiempo que ha anunciado una ronda abierta de encuentros con candidaturas a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Los comerciantes recuerdan que ya en 2024 actuaron con paciencia tras el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento, que incluía actuaciones parciales como el entoldado del pasillo central, mejoras de imagen del mercado, revisión de barracas cerradas y otros compromisos complementarios. Sin embargo, la actuación decisiva, una remodelación integral capaz de dignificar la plaza, hacer atractivo el mercado y conectar este enclave con el valor patrimonial y turístico de su entorno, sigue sin materializarse.

“Ya fuimos pacientes en 2024 y lo único que vimos fue la colocación de unos pocos toldos en el pasillo central. Lo esencial sigue pendiente. Y lo que no puede pedirnos nadie es que volvamos a conformarnos con anuncios, con una supuesta inversión programada y con otra promesa que nunca termina de llegar”, señalan desde el colectivo.

Dentro de esa ronda de visitas, el próximo martes 28 acudirá a Plaza de Pavía José Nicolás Ayala, cabeza de lista del PSOE de Almería, acompañado por Fátima Herrera y otros miembros de su candidatura. Asimismo, el jueves 30 visitarán la plaza María Jesús Amate y Manuel Pérez, junto a otros integrantes de la coalición Por Andalucía, para mantener un encuentro con comerciantes y vecinos y conocer de primera mano la situación de desesperación del colectivo.

La asociación subraya que estos encuentros constituyen una convocatoria abierta a todas las candidaturas. “Que nadie olvide que el barrio más almeriense está aquí, en la Plaza de Pavía, que es el nexo de unión de todos los barrios que conforman la falda de la alcazaba, el origen de Almería, y no en un Paseo de Almería que acapara toda la inversión. Si a este entorno se le devuelve un poco de dignidad, está llamado a convertirse en el verdadero faro de una Almería con identidad y con ganas de hacer ciudad”, concluyen los comerciantes.