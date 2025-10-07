Por la Festividad de la Virgen del Pilar Patrona de la Guardia Civil en la Comandancia de Almería

El próximo domingo día 12 de octubre se celebrarán, en la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, los actos institucionales conmemorativos de la Festividad de Nuestra Señora la Santísima Virgen del Pilar, Patrona del Cuerpo

El acto castrense dará comienzo a las 12:00 horas en la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, Glorieta Manuel Farga Iribarne s/n, 04006 (Almería)

Tras la recepción de autoridades e invitados, durante el acto se llevará a cabo la habitual imposición de condecoraciones, alocuciones, homenaje a los guardias que dieron su vida por España e interpretación de himnos y desfile final.

Previo al acto institucional, a las 10:30 horas, se celebrará la Santa Misa en la Iglesia de Santa Teresa (C/ Canónigo Molina Alonso, 10 .04004 Almería).

Día: Domingo 12 de octubre de 2025 Hora: 12:00 horas. Se ruega la llegada de los medios de Comunicación no más tarde de las 11:30 horas Lugar: Comandancia de la Guardia Civil de Almería, Glorieta Manuel Farga Iribarne s/n, 04006 (Almería)