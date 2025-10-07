Home / Andalucía / El consejero Ramón Fernández-Pacheco se reúne con la nueva presidenta de la confederación hidrográfica, Gloria Martín

El consejero Ramón Fernández-Pacheco se reúne con la nueva presidenta de la confederación hidrográfica, Gloria Martín

Por
octubre 7, 2025 9:25 pm

La Junta y la Confederación del Guadalquivir refuerzan su colaboración institucional en materia de agua

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha mantenido este martes un encuentro con la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria María Martín Valcárcel.

Durante la reunión, celebrada en la sede de la Consejería, ambas administraciones han coincidido en la importancia de mantener una comunicación fluida y una colaboración efectiva para avanzar en la gestión sostenible del agua, los regadíos y la planificación hidrológica en Andalucía.

Fernández-Pacheco ha subrayado que “la coordinación entre instituciones es clave para afrontar los desafíos hídricos y seguir garantizando el desarrollo del sector agrario y del medio rural andaluz”.

GabinetedePrensa

