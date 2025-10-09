Home / Ciencia / Predicción por municipios. Almería (Almería)

Predicción por municipios. Almería (Almería)

octubre 9, 2025 10:17 pm

Capital: Almería (altitud: 16 m)
Latitud: 36° 50′ 20» N – Longitud: 2° 27′ 50» O –  Posición: Ver localización
Zona de avisos: Poniente y Almería Capital

Descargar XML de la predicción detallada de Almería

XML

vie. 10sáb. 11dom. 12lun. 13mar. 14mié. 15
00–06 hPoco nuboso18°C06–12 hNuboso26°C12–18 hCubierto con lluvia22°C18–24 hMuy nuboso21°C00–12 hIntervalos nubosos con lluvia escasa12–24 hIntervalos nubosos00–12 hPoco nuboso12–24 hPoco nubosoIntervalos nubososIntervalos nubososIntervalos nubosos
Probabilidad de precipitación
0% 20% 90% 40% 45% 30% 5% 0% 25% 35% 45% 
Cota de nieve a nivel de provincia (m)
           
Temperatura mínima y máxima (°C)
18 / 27 20 / 27 19 / 28 19 / 28 17 / 25 18 / 26 
Dirección y velocidad del viento (km/h)
N20NE15NE5N25E25E25E20E20NE20S10SE15
Indice ultravioleta máximo
  5  5  5  5  
Avisos. Poniente y Almería Capital
   

Ver tabla detallada 

Acceso a datos observados de estaciones próximas (Distancias referidas a la capital del municipio)

Estaciones pertenecientes al municipio:

 Almería Aeropuerto a 9,57 km – Altitud 21 m Cabo de Gata a 27,42 km – Altitud 42 m

Estaciones cercanas al municipio:

 Roquetas de Mar (Municipio:  Roquetas de Mar) a 27,08 km – Altitud 3 m
 Rágol, Parque Nacional Sierra Nevada (Municipio:  Rágol) a 27,71 km – Altitud 601 m
 El Ejido (Municipio:  Ejido, El) a 31,87 km – Altitud 98 m
 Nacimiento, Parque Nacional Sierra Nevada (Municipio:  Nacimiento) a 36,67 km – Altitud 970 m

Predicciones en 8124 municipios de España. Deben interpretarse como la tendencia más probable de la evolución meteorológica en los próximos 7 días.

La «Predicción por horas» presenta la información de hora en hora hasta 48 horas después de la hora nominal de actualización de los modelos numéricos (00, 06, 12 y 18 UTC), mientras que la «Predicción 7 días» abarca el período completo.

La hora local para la que se predicen todas las variables instantáneas es la que figura en la línea temporal. Para las variables acumuladas en una hora (racha máxima, precipitación y nieve) se considera a partir de ese momento y durante la hora siguiente (p.e., la precipitación a las 09:00 corresponde a la acumulada entre las 09:00 y 10:00).

Los intervalos hexahorarios o mayores corresponden con horarios UTC, por lo que hay que añadir una hora en horario de invierno y dos en el de verano.

Se generan de forma automática mediante el tratamiento estadístico de los resultados de modelos numéricos de predicción, lo que puede dar lugar a diferencias con otras predicciones realizadas por la Agencia, que son elaboradas por predictores que interpretan y adecuan los resultados de los modelos.

La selección se hace por municipios y la información que se presenta son predicciones para la capital del municipio, dado que algunos términos municipales tienen una amplia extensión geográfica, así como diferencias de altitud sensibles, algunos de los datos previstos pueden variar de un lugar a otro del mismo.

Agencias

