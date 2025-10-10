El músico almeriense Ángel Peñalver presenta su proyecto Arión en el Museo de la Guitarra Antonio de Torres

El concierto tendrá lugar el próximo 17 de octubre a las 20.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo

El Museo de la Guitarra Antonio de Torres acogerá el próximo viernes 17 de octubre a las 20.00 horas la presentación en sociedad de Arión, el nuevo proyecto musical del guitarrista almeriense Ángel Peñalver. El recital, de entrada libre hasta completar aforo, propone una experiencia íntima y contemplativa a través de la guitarra, en la que cada nota invita a la reflexión y al descubrimiento interior.

La rueda de prensa de presentación ha tenido lugar en el propio museo y ha contado con la presencia del artista junto al concejal delegado del Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, quien ha acompañado a Peñalver en este acto de presentación.

Para Ángel Peñalver, Arión representa “un viaje hacia adentro, un hilo de melodías que me ha acompañado desde que descubrí que la música podía ser un refugio y un espejo”. El músico explica que “no se trata de contar una historia lineal, sino de invitar a escuchar con calma, a dejarse llevar por el misterio de lo que nace cuando el arte se convierte en búsqueda y la belleza aparece en los lugares más inesperados”.

Con Arión, Peñalver propone un recital que trasciende lo puramente musical para convertirse en una experiencia sensorial y espiritual. “La música me ha enseñado que no existen atajos —añade el guitarrista—: solo la constancia, la entrega y la apertura a lo desconocido permiten encontrar una voz propia. Este recital es mi manera de celebrar a quienes me han inspirado, han sido mis ‘Influencers’ y de rendir tributo a esa fuerza invisible que une notas y personas”.

El concejal Joaquín Pérez de la Blanca ha indicado que “es un gusto que, en este museo que rinde homenaje al almeriense creador de la guitarra española, hoy sirva para presentar a otro guitarrista y también músico de la ciudad como es Ángel Peñalver”. El artista, que cuenta con más de dos décadas de trayectoria profesional, “es reconocido por su versatilidad como multiinstrumentista y también productor musical”, ha reconocido el edil quién ha anticipado también que “lo que veremos el próximo viernes día 17 es la tercera entrega de la saga Influencers Vol, un proyecto grabado, mezclado y masterizado por el propio artista en Hikari Music Studio”.

Para el Ayuntamiento de Almería “es un honor colaborar en la proyección de artistas almerienses y, como no, ceder nuestros espacios museísticos para que puedan ser llevar su música a todos los rincones y sean escenario para presentar sus trabajos”, ha finalizado Pérez de la Blanca.

Datos del evento

Fecha: viernes, 17 de octubre de 2025

Hora: 20.00 h

Lugar: Museo de la Guitarra “Antonio de Torres” (Almería)

Entrada libre hasta completar aforo