Un mago persa era un sacerdote zoroástrico perteneciente a la casta de los magos, quienes eran expertos en rituales religiosos, astrología, interpretación de sueños y conocimientos esotéricos. Tenían una gran influencia en la corte persa y en la vida política y religiosa del imperio. Realizaban sacrificios, rituales sagrados, interpretaciones astrológicas y eran guardianes del conocimiento espiritual y moral.

Según Benjamin Fulford, el ataque en Irán es como un mago persa que usa la prestidigitación para distraer a la gente de organizar una revolución. En otras palabras, los vídeos y gráficos informáticos de misiles impactando tienen en parte la intención de disuadir a la gente en Occidente de colgar a gran parte de sus líderes de las farolas más cercanas.

A su juicio, se trata de un pequeño grupo que logró hacerse con el control del 90% de las corporaciones multinacionales del mundo y de la mayor parte de la clase dirigente en Occidente. Esto se ha combinado con una sofisticada campaña de propaganda y censura para intentar conducir a la humanidad a una guerra.

Los mesiánicos que tomaron el control de gran parte del aparato político y económico de Occidente creen que traerán a su mesías, pero esto les está estallando en la cara porque no es cierto. No se dieron cuenta de que fracasa la manipulación de la opinión pública cuando se enfrenta a la realidad. Como dijo Abraham Lincoln: «Puedes engañar a todo el mundo algunas veces y a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo».

A su juicio, el ataque contra Irán es un Ave María, para iniciar la tercera fiesta mundial y evitar juicios por crímenes de guerra. Fracasará, como todos sus otros intentos, porque la verdad no está de su lado. Añade que el verdadero Trump vetó hace unos días un plan israelí para asesinar al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Es evidente que aún no tiene el poder suficiente para arrestar a quienes se hacen pasar por él o falsifican sus declaraciones en televisión.

https://www.reuters.com/world/middle-east/trump-vetoed-an-israeli-plan-kill-irans-supreme-leader-us-officials-say-2025-06-15

Los iraníes apoyan la sustitución de Israel por la nación de Judea. Eso otorgaría igualdad de derechos a los palestinos y a la población judía inmigrante. Cabe recordar que, durante la segunda guerra mundial, Irán otorgó pasaportes a los judíos para ayudarlos a escapar del holocausto. También tienen una población judía sana y respetada, por lo que no se trata, ni nunca se ha tratado, de una persecución iraní de los judíos.

CAMBIO SILENCIOSO

Según Mr. Pool, el caos en la superficie oculta un cambio de sistema. Los mercados del Golfo se desplomaron el lunes. Es una prueba de cierre de las vías de liquidez heredadas que están vinculadas a las reservas del Golfo, y que se dirigen a los nodos de mapeo de activos del QFS.

Los bancos centrales del Golfo desconectaron silenciosamente las puertas de enlace Swift en paralelo con el sonido de las sirenas, asignando sus reservas digitales a bóvedas de seguridad cuántica. Los nodos QFS alimentados por satélite en Dubái, Doha y Manama están manejando el flujo: de la noche a la mañana, miles de millones fueron redirigidos sin activar la alerta pública. Se activaron silenciosamente los tokens arco iris respaldados por oro vinculados a las reservas del Golfo; no anunciados, pero registrados en los libros contables del QFS.

Esto no es un conflicto, sino un reinicio operativo bajo fuego enemigo. Los misiles brindan cobertura, los mercados reaccionan con pánico y el QFS aumenta su control sobre las reservas mundiales, con una transacción silenciosa. Todo el mundo entra en pánico por los precios del petróleo. Rastreamos fugas en el sistema heredado. Ellos lo llaman guerra. Nosotros lo llamamos reajuste. Hoy se confirma una verdad: pueden desplomar los mercados, pero no pueden impedir que la red cuántica extraiga y asegure el verdadero valor.

REVELACIÓN

Ismael Pérez afirma que la humanidad está al borde de la mayor revelación en la historia, con verdades ocultas sobre los orígenes, tecnologías avanzadas y la historia suprimida a punto de ser divulgada. Predice un cambio cuántico en la conciencia humana, con mejoras tecnológicas, espirituales e incluso genéticas para la humanidad. También se refiere a la posibilidad de un evento de tres días de oscuridad, la ascensión a una Tierra de dimensión superior y la activación del ADN cristalino.

Pérez sugiere que Putin y Trump están aliados en secreto como parte de la coalición, trabajando para desmontar el lado oscuro e impedir la escalada del conflicto en Oriente Medio. Afirma que las recientes reuniones entre líderes mundiales forman parte de una estrategia más amplia para neutralizar la influencia del lado oscuro y evitar una

guerra mundial.

Ismael Pérez afirma que los sistemas de largo plazo como gobiernos, medios de comunicación, finanzas, religión y ciencia han mantenido a la humanidad en la oscuridad, pero que ahora son imparables el despertar y la revelación. Describe la aplicación del QFS, que sustituirá al actual sistema financiero basado en moneda fiduciaria por un sistema digital seguro, respaldado por activos y transparente. Ya está operativo este nuevo sistema en varios países y marcará el comienzo de una nueva era de abundancia, soberanía y equidad, poniendo fin al control financiero de los bancos centrales.

OPINIONES

Según Sierra el presidente Trump está negociando la paz en Oriente Medio .

el presidente está negociando la paz en . Según el Jinete de la Tormenta , cuando Trump desplegó a los Marines, no creían que fuera posible, pero sucedió muy rápido y detuvo algunas cosas en Los Ángeles durante unas noches.https://operationdisclosureofficial.com/2025/06/15/sierras-stargate-newsletter-president-trump-regarding-iran-israel-we-will-have-peace-soon/

, cuando desplegó a los Marines, no creían que fuera posible, pero sucedió muy rápido y detuvo algunas cosas en durante unas noches.https://operationdisclosureofficial.com/2025/06/15/sierras-stargate-newsletter-president-trump-regarding-iran-israel-we-will-have-peace-soon/ La primera vez que Trump utilizó el término ‘tormenta’ fue cuando se reunió con los generales y lo llamó “calma antes de la tormenta”. Serían arrestos masivos del lado oscuro. Dijo que esto sucedería durante un momento de protestas masivas, según David Sorensen .https://goldenageofgaia.com/2025/06/17/stop-world-control-on-x-the-birthday-of-donald-j-trump/

utilizó el término ‘tormenta’ fue cuando se reunió con los generales y lo llamó “calma antes de la tormenta”. Serían arrestos masivos del lado oscuro. Dijo que esto sucedería durante un momento de protestas masivas, según .https://goldenageofgaia.com/2025/06/17/stop-world-control-on-x-the-birthday-of-donald-j-trump/ Israel quería realizar este ataque durante meses, pero Trump le dijo a Israel que se retirara, para darle a Irán una oportunidad de negociar para terminar esto diplomáticamente. Irán se negó a capitular, por lo que Trump se hizo a un lado según Clandestine.

quería realizar este ataque durante meses, pero le dijo a que se retirara, para darle a una oportunidad de negociar para terminar esto diplomáticamente. se negó a capitular, por lo que se hizo a un lado según Clandestine. Trump advirtió repetidamente a Irán que esto sucedería si no se sentaban a la mesa de negociaciones y abandonan su programa nuclear. Ahora Trump está tratando de volver a las negociaciones y ofrece a Irán un acuerdo económico para resolver este conflicto y dar a los iraníes una salida para poner fin a este conflicto antes de que empeore para ellos.

advirtió repetidamente a que esto sucedería si no se sentaban a la mesa de negociaciones y abandonan su programa nuclear. Ahora está tratando de volver a las negociaciones y ofrece a un acuerdo económico para resolver este conflicto y dar a los iraníes una salida para poner fin a este conflicto antes de que empeore para ellos. En el lado positivo, la postura de Trump y su administración es que no están interesados en implicarse directamente en el conflicto. Trump y Putin tuvieron una llamada telefónica productiva, y parecen estar en la misma página respecto de la situación. La postura de Trump es que deben terminar todas estas guerras. La tensión es alta, pero no creo que esto vaya a conducir a una tercera fiesta mundial ni a otra guerra prolongada en Oriente Medio .https://operationdisclosureofficial.com/2025/06/14/clandestine-heres-my-take-on-the-israel-iran-situation/

y su administración es que no están interesados en implicarse directamente en el conflicto. y tuvieron una llamada telefónica productiva, y parecen estar en la misma página respecto de la situación. La postura de es que deben terminar todas estas guerras. La tensión es alta, pero no creo que esto vaya a conducir a una tercera fiesta mundial ni a otra guerra prolongada en .https://operationdisclosureofficial.com/2025/06/14/clandestine-heres-my-take-on-the-israel-iran-situation/ Edward Griffin explica que la guerra y la amenaza de guerra se utilizan como el método predilecto para dividir y vencer. Afirma que se nos está condicionando a creer que una guerra nuclear provocará una devastación total, y que, basándose en ese miedo y en el instinto de supervivencia, se está llevando a la gente a renunciar a sus derechos, el objetivo final. Añadió que la amenaza de una guerra atómica es más un arma psicológica que militar. Una vez acorralada la población, se puede recurrir al ejército e imponer la ley marcial.https://needtoknow.news/2025/06/g-edward-griffin-exposes-iran-war-is-a-planned-shift-into-a-global-conflict-technocracy/

ECONOMÍA

Cae Wall Street por Oriente Medio y por el mal dato de las ventas minoristas.https://www.expansion.com/mercados/2025/06/17/6851030ade60d6382c2af6df-directo.html

y por el mal dato de las ventas minoristas.https://www.expansion.com/mercados/2025/06/17/6851030ade60d6382c2af6df-directo.html Cae la bolsa mientras Trump pide una «rendición incondicional» de Irán .https://finance.yahoo.com/news/live/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-slide-as-trump-calls-for-unconditional-surrender-from-iran-184826280.html

pide una «rendición incondicional» de .https://finance.yahoo.com/news/live/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-slide-as-trump-calls-for-unconditional-surrender-from-iran-184826280.html Se recuperan las acciones cuando Irán busca una desescalada bélica.https://finance.yahoo.com/m/283293cb-1589-349d-a7b1-dac1382913b4/stocks-gaining-steam-after.html

busca una desescalada bélica.https://finance.yahoo.com/m/283293cb-1589-349d-a7b1-dac1382913b4/stocks-gaining-steam-after.html Oriente Medio está perjudicando el plan económico de Trump según Rick Newman .https://finance.yahoo.com/news/commentary-the-middle-east-is-messing-up-trumps-economic-plan-194436073.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9maW5hbmNlLnlhaG9vLmNvbS8_X2d1Y19jb25zZW50X3NraXA9MTc1MDE5MjQ5Ng&guce_referrer_sig=AQAAAK6Oehoyt4C-H0ef3sWPCWsbbknI1w0pOmxhVmXlTtO_aZrIpeQMIcfFGEgcmMtLMsIOqgwE2cFDKM20RUkttaOqODLT3TZQ70SO3RMaxYPCey8JZMHpqTO6f8crBPZocZwnCPoQZTcP9iBvWmzBhXSJWYtyanYwvncFb4zXec7K

está perjudicando el plan económico de según .https://finance.yahoo.com/news/commentary-the-middle-east-is-messing-up-trumps-economic-plan-194436073.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9maW5hbmNlLnlhaG9vLmNvbS8_X2d1Y19jb25zZW50X3NraXA9MTc1MDE5MjQ5Ng&guce_referrer_sig=AQAAAK6Oehoyt4C-H0ef3sWPCWsbbknI1w0pOmxhVmXlTtO_aZrIpeQMIcfFGEgcmMtLMsIOqgwE2cFDKM20RUkttaOqODLT3TZQ70SO3RMaxYPCey8JZMHpqTO6f8crBPZocZwnCPoQZTcP9iBvWmzBhXSJWYtyanYwvncFb4zXec7K Abre el oro por encima de los $3.400 por tercer día consecutivo.https://finance.yahoo.com/personal-finance/investing/article/gold-price-today-tuesday-june-17-2025-gold-opens-above-3400-for-the-third-consecutive-trading-day-114945312.html

por encima de los $3.400 por tercer día consecutivo.https://finance.yahoo.com/personal-finance/investing/article/gold-price-today-tuesday-june-17-2025-gold-opens-above-3400-for-the-third-consecutive-trading-day-114945312.html Cae el oro levemente tras un informe de que Irán quiere reanudar las conversaciones.https://finance.yahoo.com/news/gold-edges-toward-record-high-011750740.html

levemente tras un informe de que quiere reanudar las conversaciones.https://finance.yahoo.com/news/gold-edges-toward-record-high-011750740.html Es poco probable que el conflicto eleve el precio del oro a largo plazo.https://finance.yahoo.com/m/657eac09-9424-35f4-a0b9-f58316b5d6dd/israel-iran-conflict-unlikely.html

a largo plazo.https://finance.yahoo.com/m/657eac09-9424-35f4-a0b9-f58316b5d6dd/israel-iran-conflict-unlikely.html Citi da por terminada la subida del oro ante la caída de la demanda y los recortes de la Fed.https://finance.yahoo.com/news/citi-calls-time-gold-rally-053958648.html

ante la caída de la demanda y los recortes de la Fed.https://finance.yahoo.com/news/citi-calls-time-gold-rally-053958648.html La plata está teniendo un mes mucho mejor que el oro .https://finance.yahoo.com/m/57d9fd8a-989f-3c89-ac21-0dd62e405378/silver-is-having-a-way-better.html

está teniendo un mes mucho mejor que el .https://finance.yahoo.com/m/57d9fd8a-989f-3c89-ac21-0dd62e405378/silver-is-having-a-way-better.html Sube el dólar a medida que se intensifica la tensión en Oriente Medio.https://finance.yahoo.com/news/dollar-rallies-middle-east-tensions-194643228.html

a medida que se intensifica la tensión en Oriente Medio.https://finance.yahoo.com/news/dollar-rallies-middle-east-tensions-194643228.html Cae el precio del petróleo después de que Irán señala que quiere poner fin al conflicto.https://finance.yahoo.com/m/63b25b80-9220-348c-81de-ec7bb61b9d47/oil-prices-drop-after-iran.html

después de que señala que quiere poner fin al conflicto.https://finance.yahoo.com/m/63b25b80-9220-348c-81de-ec7bb61b9d47/oil-prices-drop-after-iran.html Los bancos centrales prefieren el oro al dólar como reserva.https://finance.yahoo.com/news/central-banks-favour-gold-over-060448393.html

al como reserva.https://finance.yahoo.com/news/central-banks-favour-gold-over-060448393.html El Banco de Japón, atrapado entre su gran cantidad de deuda y su coste de financiación.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13419648/06/25/el-banco-de-japon-esta-atrapado-entre-su-enorme-cantidad-de-deuda-y-un-coste-de-financiacion-historico.html

ORIENTE MEDIO

EEUU moviliza hacia Irán aviones y buques cisterna.https://es.euronews.com/2025/06/17/el-intenso-movimiento-de-aviones-militares-indica-el-rapido-aumento-de-la-capacidad-de-ata

aviones y buques cisterna.https://es.euronews.com/2025/06/17/el-intenso-movimiento-de-aviones-militares-indica-el-rapido-aumento-de-la-capacidad-de-ata El presidente Trump abandona la cumbre del G-7 por la tensión en Oriente Medio.https://www.expansion.com/economia/politica/2025/06/17/6850bb04e5fdeab1478b4577.html

abandona la cumbre del G-7 por la en Oriente Medio.https://www.expansion.com/economia/politica/2025/06/17/6850bb04e5fdeab1478b4577.html Trump aconseja evacuar a los residentes de Teherán ante un posible bombardeo.https://es.euronews.com/2025/06/17/trump-advierte-a-los-residentes-de-teheran-que-evacuen-ante-un-posible-bombardeo-israeli

aconseja evacuar a los residentes de ante un posible bombardeo.https://es.euronews.com/2025/06/17/trump-advierte-a-los-residentes-de-teheran-que-evacuen-ante-un-posible-bombardeo-israeli Trump dice que EEUU tiene el control del espacio aéreo de Irán .https://efe.com/mundo/2025-06-17/trump-conflicto-israel-iran-espacio-aereo/

dice que EEUU tiene el control del espacio aéreo de .https://efe.com/mundo/2025-06-17/trump-conflicto-israel-iran-espacio-aereo/ Trump descarta matar al líder supremo de Irán , aunque conoce su paradero.https://efe.com/mundo/2025-06-17/trump-lider-supremo-iran-conflicto/

descarta matar al líder supremo de , aunque conoce su paradero.https://efe.com/mundo/2025-06-17/trump-lider-supremo-iran-conflicto/ EEUU ordena decir a sus embajadas que no está implicado en ataques contra Irán .https://actualidad-rt.com/actualidad/553990-eeuu-ordenar-embajadas-ataques-israel-iran

.https://actualidad-rt.com/actualidad/553990-eeuu-ordenar-embajadas-ataques-israel-iran Irán dice en la ONU que no busca una guerra pero que defenderá su soberanía.https://efe.com/mundo/2025-06-17/iran-onu-israel/

dice en la ONU que no busca una guerra pero que defenderá su soberanía.https://efe.com/mundo/2025-06-17/iran-onu-israel/ Irán desbarata las defensas antiaéreas de Israel para que se ataquen entre sí.https://actualidad-rt.com/actualidad/553965-iran-desbarata-defensas-antiaereas-israel-atacar-entre-si

desbarata las defensas antiaéreas de para que se ataquen entre sí.https://actualidad-rt.com/actualidad/553965-iran-desbarata-defensas-antiaereas-israel-atacar-entre-si Misiles iraníes alcanzaron una importante sede del Mossad.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=255859

Israel construyó una base militar secreta dentro de Irán para llevar a cabo un ataque.https://youtu.be/_tWNLZVHcKk

EUROPA

El presidente Trump firma un acuerdo comercial con la UE.https://www.youtube.com/watch?v=y8_go83nGWE

firma un acuerdo comercial con la UE.https://www.youtube.com/watch?v=y8_go83nGWE Un nuevo tren nocturno conectará cien ciudades europeas por menos de lo que cuesta un vuelo.https://es.euronews.com/viajes/2025/06/17/el-nuevo-tren-nocturno-que-conectara-100-ciudades-europeas-por-menos-de-lo-que-cuesta-un-v

Caída en picado del modelo nórdico: Finlandia es peor que España para buscar trabajo.https://www.eleconomista.es/empleo/noticias/13417885/06/25/la-caida-en-picado-del-modelo-nordico-por-que-finlandia-ya-es-peor-que-espana-para-buscar-trabajo.html

ESPAÑA

Alerta naranja en varias regiones de España por calor y tormentas.https://es.euronews.com/green/2025/06/17/las-temperaturas-en-espana-superaran-los-40c-esta-semana-es-culpa-del-cambio-climatico

y tormentas.https://es.euronews.com/green/2025/06/17/las-temperaturas-en-espana-superaran-los-40c-esta-semana-es-culpa-del-cambio-climatico El Gobierno reparte la culpa del apagón entre la Red Eléctrica y las empresas energéticas.https://www.expansion.com/mercados/2025/06/17/685149b8468aeb62358b456f.html

entre la Red Eléctrica y las empresas energéticas.https://www.expansion.com/mercados/2025/06/17/685149b8468aeb62358b456f.html Inquietud empresarial ante la deriva política de España.https://www.expansion.com/opinion/2025/06/17/68514080468aeb42358b456f.html

El empleo turístico creció un 3,5% en mayo y roza los tres millones de ocupados.https://efe.com/economia/2025-06-17/empleo-sector-turistico-crecio-mayo-roza-3-millones-ocupados/

creció un 3,5% en mayo y roza los tres millones de ocupados.https://efe.com/economia/2025-06-17/empleo-sector-turistico-crecio-mayo-roza-3-millones-ocupados/ El pistacho inunda los campos de España con una rentabilidad superior al resto de los cultivos.https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/13419035/06/25/el-boom-del-pistacho-inunda-los-campos-de-espana-con-una-rentabilidad-que-gana-por-goleada-al-resto-de-cultivos.html

inunda los campos de España con una rentabilidad superior al resto de los cultivos.https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/13419035/06/25/el-boom-del-pistacho-inunda-los-campos-de-espana-con-una-rentabilidad-que-gana-por-goleada-al-resto-de-cultivos.html La llegada masiva de millonarios a Madrid acaba con la esencia de la capital: El ambiente ya es como el de Londres o París .https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13418012/06/25/la-llegada-masiva-de-millonarios-a-madrid-acaba-con-la-esencia-de-la-capital-el-ambiente-ya-es-como-el-de-londres-o-paris.html

acaba con la esencia de la capital: El ambiente ya es como el de o .https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13418012/06/25/la-llegada-masiva-de-millonarios-a-madrid-acaba-con-la-esencia-de-la-capital-el-ambiente-ya-es-como-el-de-londres-o-paris.html España da por finalizado su despliegue en Senegal y pone fin a su presencia en el Sahel.https://www.europapress.es/nacional/noticia-espana-da-finalizado-despliegue-destacamento-marfil-senegal-pone-fin-presencia-sahel-20250617173615.html

