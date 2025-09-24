Primaflor confirma su participación en Fruit Attraction 2025, el mayor evento del Sector Hortofrutícola

María Glover

La XVII edición de Fruit Attraction, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre en IFEMA Madrid, marcará el inicio de la campaña de exportación hortofrutícola. Primaflor volverá a estar presente en este encuentro internacional con un espacio propio en el stand 9D01 del pabellón 9, donde presentará sus novedades y reafirmará su capacidad productiva.

Fruit Attraction será el escaparate ideal para presentar las últimas innovaciones de Primaflor: nuevas bolsas de IV Gama, bowls y opciones microondables, todas desarrolladas junto a su embajador gastronómico, Rodrigo de la Calle, Chef Verde y Estrella Michelin. Estos lanzamientos se presentarán bajo la marca Mimaflor y estarán disponibles en las neveras expositoras de su stand.

Además, los asistentes a la Feria podrán degustar los productos de la compañía almeriense en el stand de la Asociación 5 al Día (Pabellón 5, stand 5E04), durante el martes 30 de septiembre y el miércoles 1 de octubre, de 14:00 a 16:00 horas, a través de su tradicional carrito de ensaladas.

Novedades Mimaflor

Entre las principales novedades que Primaflor presentará en Fruit Attraction destacan las últimas incorporaciones a su marca Mimaflor.

La Gama de Bowls crece con propuestas frescas y listas para disfrutar, como el Wrap de salmón ahumado con salsa sour cream o el Bowl de atún y huevo, opciones prácticas y equilibradas para cualquier momento del día.

A esta línea se suma la Gama de Microondables, con el innovador Bowl Micro de brócoli, bacon y queso gouda-cheddar, pensado para calentar en el microondas y consumir en pocos minutos.

Por último, la Gama de bolsas de IV Gama incorpora nuevas referencias que van desde la Ensalada Mixta tradicional hasta propuestas más gourmet como los Brotes Tiernos Selecta, además de formatos monoproducto como la Hoja de Roble troceada, todas ellas lavadas y listas para consumir.

Showcooking con productos Mimaflor

El martes 30 de septiembre, a las 12:30 h., Primaflor realizará un showcooking con productos Mimaflor en colaboración con Proexport en el stand institucional de la Región de Murcia (Pabellón 7, stand 7C07).

Jornada Cátedra Primaflor-UAL

En Fruit Attraction 2025 también se hablará de la V Jornada de Agricultura Sostenible y Alimentación Saludable de la Cátedra Primaflor Universidad de Almería, que tendrá lugar el próximo 14 de octubre en el Espacio Escénico de Pulpí (Almería). Bajo el título ‘El Consumidor como Eje Transformador de la Alimentación’, esta edición pondrá el foco en el eslabón final de la cadena y su influencia en la evolución del sector.

Antonia Belmonte y Cecilio Peregrín, Patronos de la Fundación Primaflor, serán los encargados de presentar este encuentro con la sostenibilidad en el stand de la Junta de Andalucía (Pabellón 9, stand 9D16), el miércoles 1 de octubre a las 11:00 horas.

La participación en Fruit Attraction se ha consolidado como una cita ineludible para Primaflor: un escenario estratégico para dar a conocer sus productos, reforzar la relación con clientes actuales y potenciales, y abrir la puerta a nuevas colaboraciones y alianzas estratégicas con proveedores líderes del sector.

Acerca de Primaflor

Primaflor es una de las compañías referentes del sector agroalimentario español con una importante presencia internacional e íntimamente ligada a la innovación y la sostenibilidad. Con casi 50 años de historia, cuenta con una plantilla de 2.500 personas en temporada alta y está especializada en productos frescos como hortalizas de hoja, brotes y ensaladas de IV gama.

La actividad de la compañía se extiende en más de un centenar de fincas ubicadas en las provincias de Almería, Albacete, Granada y Murcia. Actualmente desarrolla su trabajo en cuatro plantas de manipulación y procesado (tres de ellas en Almería y una en León) y ofrece un catálogo de productos con más de 100 referencias.