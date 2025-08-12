Puente de agosto: Los destinos preferidos para los españoles

En esta época del año, es común escuchar la pregunta: «¿Dónde vas a pasar el puente de agosto?» Ya sea por una semana completa o solo unos días, para muchos españoles, es una buena oportunidad de escapar de la rutina.

Posición Destino Región o país extranjero Precio medio 1 Málaga Andalucía 216 € 2 Cádiz Andalucía 218 € 3 Benidorm Comunidad Valenciana 215 € 4 Valencia Comunidad Valenciana 191 € 5 Nerja Andalucía 193 € 6-49 … 50 Sanxenxo Galicia 183 €

Holidu, el portal de alquiler vacacional, ha elaborado el ranking de los 50 destinos más buscados por los españoles para mediados de agosto de 2025, de los cuales hemos analizado precios y el número medio de personas por destino.

La clasificación completa de las ubicaciones más populares y los precios medios de alojamiento para cada ciudad analizada están disponibles en la página:

Málaga se posiciona como el destino favorito para el Puente de agosto

Málaga lidera este año el ranking con un precio medio por noche de 216 euros, seguida muy de cerca por Cádiz (218 €) y Benidorm (215 €). Completan el top cinco Valencia (191 €) y Nerja (193 €), que también registran una alta demanda en estas fechas.

Andalucía y la Comunidad Valenciana dominan el top 10

Andalucía reafirma su liderazgo con destinos como Málaga, Cádiz, Nerja, Conil de la Frontera (205 €), Chiclana de la Frontera (287 €) y El Puerto de Santa María (248 €). La Comunidad Valenciana también mantiene una fuerte presencia con lugares como Benidorm, Valencia, Alicante (187 €), Calpe (235 €), Gandía (203 €) y Dénia (223 €). Cataluña se hace notar con destinos como Salou (225 €), Cambrils (218 €) y Barcelona (317 €).

Los españoles siguen apostando por el turismo nacional

De los 50 destinos más buscados, la gran mayoría están en España, lo que confirma que el turismo nacional sigue siendo la opción preferida durante el Puente de agosto. Sin embargo, también se cuelan algunos destinos internacionales como Albufeira (Portugal) con un precio medio de 288 € y Porto, también en Portugal, con 155 € por noche.

Según los datos de Holidu, el precio medio por noche en España durante estas fechas es de 204 euros, lo que representa un incremento del 12% respecto a 2024.

El destino más caro y el más barato

Este año, el destino más caro vuelve a ser Ibiza, con un coste medio por noche que puede alcanzar los 627 euros, seguido de cerca por Formentera (418 €) y San Sebastián (383 €). En contraste, los destinos más económicos para disfrutar del Puente de agosto son La Gomera y El Hierro, ambos con 80 euros por noche, seguidos de Huelva (132 €) y Torrevieja (135 €).

Archipiélagos en agosto: opciones para todos los bolsillos

Las Islas Canarias siguen ofreciendo una excelente relación calidad-precio. Destinos como Maspalomas (140 €) y Playa del Inglés (193 €) son altamente demandados. Por otro lado, las Islas Baleares presentan precios más elevados: Mallorca (372 €), Menorca (405 €), Formentera (418 €) y Ibiza (627 €).



Metodología:

Holidu analizó las búsquedas realizadas por los viajeros españoles en el sitio holidu.es para estancias con check-in entre el 13 y el 15 de agosto de 2025 y check-out entre el 11 y el 18 de agosto de 2025, elaborando el ranking de los destinos de viaje más buscados. Para cada localidad, se indicó el precio medio de la estancia por noche.

