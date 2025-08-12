

Y ANTONIO GARCÍA (ARDE BOGOTÁ) La Siberia extremeña volvió a sonar con fuerza en la Plaza del Trigo durante Sonorama Ribera 2025. Sanguijuelas del Guadiana ofrecieron un concierto histórico que unió la esencia del pueblo con la energía de una banda que ya se ha convertido en una de las grandes promesas de la escena nacional.

SANGUIJUELAS DEL GUADIANA CONQUISTAN LA PLAZA DEL TRIGO EN SONORAMA RIBERA, EN UN CONCIERTO QUE SERÁ HISTÓRICOCON UN LLENO ABSOLUTO Y COLABORACIONES ESPECIALES DE DAVID RUIZ (LA M.O.D.A.)

Fotografía : Vera Valentín

El espectáculo, que se vivió como una auténtica verbena en plena plaza, contó con colaboraciones muy especiales que conectan de manera natural con la historia de la banda. David Ruiz (La MODA), referente de la cultura rural burgalesa, compartió escenario en un momento cargado de significado, uniendo dos proyectos que defienden con orgullo sus raíces. Con Antonio García (Arde Bogotá) la conexión fue igualmente natural: al igual que Sanguijuelas del Guadiana, Arde Bogotá ha construido su camino partiendo de su tierra, Cartagena, sin mudarse a una gran capital donde las logísticas serían más sencilla, demostrando que desde la periferia también se puede llegar a lo más alto. La fuerza flamenca de Celia Romero y la presencia de una charanga formada por músicos del propio pueblo de Sanguijuelas del Guadiana, amigos y compañeros de orquesta desde la infancia, dieron al concierto el sello definitivo de procedencia, llevando el alma de Casas de Don Pedro (Badajoz) a uno de los escenarios más emblemáticos del indie español.