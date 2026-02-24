Pulpí presenta la Programación de la Semana Santa 2026

El Ayuntamiento de Pulpí presenta los actos programados de la Semana Santa pulpileña que arrancan oficialmente este sábado, 28 de febrero, con la lectura del XXII Pregón de la Semana Santa de Pulpí 2026.

El acto de presentación ha contado con la presencia del alcalde de Pulpí, Juan Pedro García; el párroco de Pulpí, Alberto Murillo; el Presidente del Paso Negro, Antonio Luis Muñoz; la presidenta del Paso Morao, Francisca María García; el presidente de la Hermandad La Borriquita, Ginés Martínez; y el pregonero de la Semana Santa 2026, Francisco Martínez Cervellera; Juez de Paz de Pulpí y colaborador de la Hermandad del Paso Negro, encargada este año de pregonar y de elaborar el cartel anunciador.

Cartel Anunciador Semana Santa Pulpí 2026

El Cartel Anunciador de la Semana Santa 2026, este año a cargo del Paso Negro de Pulpí, tiene como autoría la colaboración entre Jorge Cabrera, artista sevillano, y el Departamento de Comunicación y Marketing de la Hermandad.



El cartel presenta una imagen central inspirada en el paño de la Verónica, símbolo del sufrimiento y la humanidad de Cristo, con la imagen en primer plano del Señor de la Humildad, que busca generar una conexión directa con el espectador. Al fondo, la presencia del templo, los nazarenos y el monte Calvario sitúa la escena en el contexto local y refuerza la identidad del municipio. Se trata de una obra de estilo pictórico realista, con tonos cálidos y una cuidada iluminación, que aporta sobriedad y coherencia con el carácter tradicional de la Semana Santa.

Programación Semana Santa Pulpí 2026:

Actos Hermandad Paso Negro:

· Sábado 28 de febrero de 2026, a las 20:30h, en la Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel de Pulpí. A cargo de D. Francisco Martínez Cervellera, Juez de Paz del municipio de Pulpí.

Misa del Santísimo Cristo de la Humildad

· Viernes 6 de marzo de 2026, a las 20:00 h, en la Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel.

Levantá Oficial

· Viernes 13 de marzo de 2026, a las 21:30 h, en la Casa de Hermandad, a cargo de Ana Martínez García.

Triduo en honor a la Virgen de los Dolores

· Lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo de 2026, a las 20:00 h, en la Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel.

Último día: Traslado Popular de la Virgen de los Dolores hacia la Casa de Hermandad.

Serenata a la Virgen de los Dolores y traslado a la iglesia

· Jueves 26 de marzo de 2026, a las 00:00 h, en la Casa de Hermandad.

A continuación, traslado en procesión a la Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel.

Viernes de Dolores

· Viernes 27 de marzo de 2026, a las 20:30 h, en la Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel.

A continuación, procesión del Santísimo Cristo de la Humildad acompañando a la Santísima Virgen de los Dolores por las calles del pueblo.

Domingo de Ramos

· 09:30 h – Bendición de ramos y palmas en la Glorieta de Pulpí.

· 10:00 h – Santa Misa en la Iglesia San Miguel Arcángel.

· 12:00 h – Santa Misa.

· 14:00 h – Comida de Hermandad.

Martes Santo

· 19:00 h – Santa Misa.

· 21:00 h – Santo Vía Crucis.

Jueves Santo

· Jueves 2 de abril, a las 17:00 h – Misa Vespertina de la Cena del Señor y traslado del Santísimo Sacramento al Monumento.

Viernes Santo

· Viernes 3 de abril

o 10:00 h – Procesión al Monte Calvario con la Santísima Virgen de los Dolores y la Verónica.

o 17:00 h – Santos Oficios. Celebración de la Pasión del Señor.

o 20:00 h – Procesión con nuestras Sagradas Imágenes: María Magdalena, San Juan Evangelista y la Santísima Virgen de los Dolores.

Sábado de Gloria

· Sábado 4 de abril, a las 23:00 h, en la Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel.

Celebración de la Vigilia Pascual (Lucernario).

Domingo de Resurrección

· Domingo 5 de abril – Misas de Resurrección en la Iglesia Parroquial a las 10:00 h y 12:00 h.

Actos Hermandad Paso Morao:

Viernes 27 de febrero 22:00 h. – Primera Levantá.

Sábado 28 de febrero 20:30 h. – Pregón Semana Santa 2026 a cargo de Francisco Martínez Cervellera, en la Iglesia San Miguel.



Marzo 2026

Lunes 16 de marzo 20:00 h. – Triduo a Ntro. Padre Jesús Nazareno.

Martes 17 de marzo 20:00 h. – Triduo a Ntro. Padre Jesús Nazareno.

Miércoles 18 de marzo 20:00 h. – Triduo a Ntro. Padre Jesús Nazareno (al finalizar, solemne besapiés).

Jueves 26 de marzo 21:00 h. – Misa de Hermandad, bendición de enseres, presentación de nuevos hermanos, reconocimiento «morao del año» y presentación de ofrendas. Acompañamiento de la A.M. San Miguel Arcángel de Pulpí.

Domingo de Ramos, 29 de marzo 14:00 h. – Comida de hermandad.

Martes Santo, 31 de marzo 21:00 h. – Solemne Vía Crucis.



Abril 2026 (Semana Santa)

Jueves Santo, 2 de abril

17:00 h. – Santos Oficios.

20:30 h. – Concentración de nazarenos en la Casa de Hermandad.

21:30 h. – Solemne Procesión: María Santísima de la Esperanza Macarena, Oración del Huerto, Ntro. Padre Jesús Cautivo y Ntro. Padre Jesús Nazareno.

Viernes Santo «Calvario», 3 de abril

09:00 h. – Concentración de nazarenos en la Casa de Hermandad.

10:00 h. – Solemne Procesión subida al Monte Calvario: Ntro. Padre Jesús Nazareno escoltado por la Escuadra de Gastadores de La Legión.

Viernes Santo «Tarde y Noche», 3 de abril

17:00 h. – Santos Oficios.

18:00 h. – Concentración de nazarenos en la Casa de Hermandad.

18:30 h. – Concentración de mantillas en la Iglesia San Miguel Arcángel de Pulpí.

19:00 h. – Solemne Procesión: Cristo de la Fe, Virgen de las Angustias y Santo Entierro escoltado por la Escuadra de Gastadores y Banda de la Legión.

Sábado 4 de abril «De Gloria»

19:00 h. – Traslado de Ntro. Padre Jesús Resucitado.

23:00 h. – Vigilia Pascual (Lucernario).

Domingo 5 de abril

10:00 h. – Solemne misa de Resurrección.

11:00 h. – Solemne procesión de Ntro. Padre Jesús Resucitado , acompañado por nazarenos y mantillas.

, acompañado por nazarenos y mantillas. Tras la procesión: Gran paella popular.

Actos Hermandad La Borriquita:

Domingo 15 de marzo

11:00 h. – IX Ensayo Solidario . Acompañamiento de la Banda San Miguel de Arcángel. Los alimentos obtenidos serán para las familias necesitadas de Pulpí, entregados por «La Borriquita».

– .

Sábado 21 de marzo

17:30 h. – Misa de Hermandad y Concierto de Bandas por el XX Aniversario.

19:00 h. – Pasacalles previo desde la iglesia de Pulpí hasta el espacio escénico.

– desde la iglesia de Pulpí hasta el espacio escénico. Certamen de Bandas (en el espacio escénico): Banda Municipal de Pulpí. Agrupación Musical San Miguel. Agrupación Musical Virgen de la Soledad de Huéscar (Granada). Banda de cornetas y tambores Sentencia de Cuevas del Almanzora.

Entradas: 5€ (anticipada y fila cero) y 7€ en taquilla. Disponibles en www.entradaspulpi.es y a través de los miembros de la Junta.

Domingo de Ramos, 29 de marzo

09:30 h. – Bendición de las Palmas en la puerta de la Iglesia San Miguel, Pulpí.

– Bendición de las Palmas en la puerta de la Iglesia San Miguel, Pulpí. 10:00 h. – Santa Misa de Domingo de Ramos.

– Santa Misa de Domingo de Ramos. 11:30 h. – Procesión de «La Borriquita» con recorrido especial por su XX Aniversario.

Miércoles Santo, 1 de abril

21:30 h. – Procesión del Paso de Misterio : Nuestro Padre Jesús Despojado. Virgen de la Salud y Esperanza.

– :

¡Desde el Ayuntamiento de Pulpí invitamos a todos a visitar Pulpí esta Semana Santa 2026 para disfrutar de todos los actos programados para las próximas semanas!