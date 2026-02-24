VOX critica que el PP de Almería destine “dinero de todos los almerienses” para cooperación internacional “cuando hace falta aquí”

SANDRA GÁLVEZ

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Almería ha criticado que el pasado viernes la Junta de Gobierno del consistorio autorizó el pago de 15.000 euros al Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), ejecutando así una decisión aprobada en pleno en 2024 que contó con el único voto en contra de VOX.

El portavoz de VOX en el ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, ha señalado que ya advirtieron que la adhesión a esta red “era innecesaria, injustificada y un claro ejemplo de despilfarro de recursos públicos”. Hoy, el equipo de gobierno no solo mantiene aquella decisión, “sino que la materializa con el pago del canon de 15.000 que sale del bolsillo de todos los almerienses”.

Rojas recuerda que la cooperación internacional no es una competencia directa de los municipios, sino del gobierno central y de los gobiernos autonómicos. “Mientras se destinan recursos económicos del Ayuntamiento a la cooperación internacional, nuestra ciudad tiene problemas reales sin resolver”. Este Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional supone “priorizar la agenda ideológica y mantener chiringuitos encubiertos en cooperación frente a las necesidades urgentes de los almerienses”. En una ciudad donde se han subido impuestos como el IBI, el agua o la tasa de residuos, “no es serio destinar dinero municipal a financiar proyectos internacionales. Ese dinero debería invertirse en limpieza, mantenimiento de barrios, seguridad o mejora de servicios básicos”, afirma Rojas.



VOX seguirá fiscalizando este tipo de gastos y defendiendo que “cada euro de los almerienses se destine a mejorar directamente la calidad de vida en Almería”. Además, solicitará al equipo de gobierno del Partido Popular que revoque la adhesión del Ayuntamiento de Almería a esta red y deje sin efecto futuras aportaciones económicas a FAMSI. “Rectificar es posible cuando se trata de priorizar el interés de los almerienses.”, ha concluido el portavoz.