LOLO ORTÍZ
A la edad 90 años ha fallecido el último minero de Berja en Sierra de Gádor Joaquín Orados Ortiz, ilustre vecino virgitano que sabía todo sobre las minas y apreciado en la comarca.
La Gaceta de Almería es un periódico digital independiente que ofrece noticias, análisis y opinión sobre temas locales de Almería y su provincia, contando con articulistas destacados para cubrir actualidad, agricultura, arte y más, disponible en su sitio web lagacetadealmeria.com y redes sociales. En general, una "gaceta" es una publicación periódica que informa de asuntos públicos, noticias y otros temas, como se entiende desde la época de las primeras publicaciones venecianas.
LOLO ORTÍZ
A la edad 90 años ha fallecido el último minero de Berja en Sierra de Gádor Joaquín Orados Ortiz, ilustre vecino virgitano que sabía todo sobre las minas y apreciado en la comarca.