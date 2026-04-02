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Fallece en Berja el histórico minero Joaquín Prados

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abril 2, 2026 9:02 pm

LOLO ORTÍZ

A la edad 90 años ha fallecido el último minero de Berja en Sierra de Gádor Joaquín Orados Ortiz, ilustre vecino virgitano que sabía todo sobre las minas y apreciado en la comarca.

GabinetedePrensa

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