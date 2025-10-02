Miski Liu Suria

El bien que uno elige hacer es menos bueno que el mal que uno elige no hacer.

https://www.godlikeproductions.com/forum1/message5758832/pg1

Aceleración

Paso rápido

Libre albedrío

Todo es posible

Biochips físicos

Ritmo acelerado

Final de la locura

Vientos de cambio

Velocidad de ascensión

Liberación de implantes

Generadores de realidad

Estructuras subterráneas

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Todo en el mundo se mueve a un ritmo acelerado, y ese paso rápido intensifica las mejores y las peores características de los seres humanos. Ésta es la razón por la que aún plagan la sociedad la polarización, las ideologías extremistas, los levantamientos violentos y los delitos indiscriminados. La fuerza interior de los voluntarios está enviando luz para mitigar estos sucesos y ayudar a que se acerque el amanecer de la era dorada según Matthew a través de su madre Suzanne Ward.

Según Cobra, las fuerzas de la luz han pedido a la gente que evite especular y esperar el evento. El evento ocurrirá cuando tenga que ocurrir, y se aconseja que cumplan su misión de una manera que les brinde elevación, energía e inspiración. Las fuerzas de la luz le han pedido a Cobra que no publique ninguna fecha en el futuro, ya que sólo daría lugar a especulaciones y posibles decepciones. Debe permanecer clasificado gran parte del plan para la intervención física directa, y sólo se revelará cuando pueda y lo que pueda.

El único modo de comprender el retraso de una intervención física directa sería la limpieza metafísica antes de la limpieza física. Las fuerzas de la luz se están enfocando en sanar todos los infiernos astrales restantes en los planos bajos astral y etérico dentro de una capa de treinta metros de la superficie planetaria, y cuando se haya limpiado esto, los seres angélicos comenzarán a habitar esa capa también.

DEFINICIÓN

El evento es una transformación mundial que implica un cambio radical en la conciencia colectiva y en la realidad externa del mundo. Se espera que este acontecimiento sea un punto de inflexión que conduzca a un despertar masivo, a una evolución espiritual y a un cambio en la estructura de poder y en la forma de vida de la humanidad.

Esto se describe como una era de luz, armonía y conexión consciente que liberará al planeta de conflictos, desigualdades y sistemas opresivos, dando paso a una nueva realidad repleta de paz, bienestar y coherencia. Se le atribuyen efectos no sólo sociales y políticos, sino también energéticos, vibratorios y psíquicos que pueden incluir expandir la conciencia y facilitar una ascensión planetaria.

Final de la locura.- Según Kryon, continuará el despertar de la humanidad y habrá soluciones y cosas buenas. El cambio es una transformación temporal, una concesión y un cambio dimensional. No habrá un cambio brusco de energía en cinco años, sino una sensación gradual de una energía diferente. A finales de 2030, esperen cierta estabilización.

TRANSFORMACIÓN

Según Matthew, a medida que despiertan más almas, las frecuencias ascendentes están anunciando vientos de cambio, sigue aumentando el número de misioneros de la luz, y avanza con paso firme la transformación mundial. No tiene precedentes en este universo la velocidad del viaje de la Tierra hacia su destino en la quinta densidad superior. Las civilizaciones de tercera densidad que rechazaron la ayuda que solicitó Gaia dedicaron miles y miles de años a lograr lo que la civilización terrestre logrará en tan solo un siglo y cuarto. Nuestra contribución a este triunfo único es inconmensurable.

Pasó desapercibida en aquel entonces esta iniciativa monumental, que comenzó hace unos ochenta años con una afluencia masiva de luz, procedente de civilizaciones muy evolucionadas, y con la primera oleada de voluntarios. Ahora es innegable que se están produciendo cambios dinámicos en todo el mundo. No sólo se benefician las personas de la alta frecuencia que descarga la codificación del ADN, sino que esto también ocurre en los reinos animal, vegetal y mineral.

La energía de los pensamientos y sentimientos de la población forma la conciencia colectiva, y es ésta la que produce todo en el mundo. El compañero de la conciencia colectiva, el campo energético potencial de la Tierra, refleja la totalidad de la actividad energética del planeta, por lo tanto, como es arriba, es abajo.

Cuando causa daño una acción sin intención, no se incurre en oscuridad, pero quienes causan daño deliberadamente están motivados por su oscuridad interna que los lleva a actuar en consecuencia. Estas personas reciben una lección kármica que se debe compensar experimentando el mismo tipo de daño que causaron voluntariamente en una vida física posterior. El don del libre albedrío del Creador te permite elegir qué hacer, y luego las leyes universales toman el control.

IMPLANTES

Ya se han despejado los implantes antes de lo previsto según el contactado Cobra. Sólo faltan los biochips físicos de la población. Sin los implantes, las fuerzas de la luz están prácticamente libres de la influencia de los acechadores y tienen una perspectiva más clara sobre el proceso de liberación planetaria. Con la desaparición de los traidores del planeta X, su principal objetivo a partir de ahora es limpiar la superficie del planeta y lograr la liberación final.

La resistencia de los pleyadianos, andromedanos, arcturianos, aldebaranos y otras razas han construido una red de bases subterráneas interconectadas cuyo principal propósito es la liberación de la superficie. Están conectadas mediante trenes de alta velocidad, parecidos a la tecnología del lado oscuro. Tras el evento, ciertos misioneros de la luz tendrán acceso a una pequeña parte de esa red.

Se ha reactivado en Agartha la escuela de misterios de la ascensión, bajo la guía de Ashtar. La rama occidental de dicha escuela, bajo la guía de Saint Germain, comenzará a influir en los grupos ocultistas y esotéricos occidentales hacia las verdaderas enseñanzas de la ascensión. Mientras tanto, la rama oriental, dentro de la red del Dragón Azul de Agartha, bajo la guía de Lao Tse, inspirará a grupos e individuos taoístas de la superficie hacia la verdadera enseñanza de la alquimia interior taoísta. Esta escuela de misterios ha sugerido a la población que comience a usar la llama esmeralda de la misma manera que ya usan la llama violeta. La llama esmeralda es muy eficaz para eliminar la anomalía y el acechador y puedes usarla para proteger tu hogar.

BIOCHIPS

Uno de los principales problemas actuales son los biochips físicos. Un biochip es un microchip que contiene material biológico, como proteínas y ácidos nucleicos. Se trata de una pequeña pieza de material semiconductor que contiene múltiples circuitos integrados con los que realiza numerosas funciones en dispositivos electrónicos. Estos dispositivos son bastante poderosos y distorsionan una parte de la personalidad humana. Las fuerzas de la luz los están eliminando, pero el proceso tardará más allá del 10 de octubre.

Estos dispositivos se desarrollaron por Siemens durante la segunda guerra mundial, en campos de concentración alemanes, y se comenzaron a distribuir a la humanidad mediante programas de antígenos desde finales de la década de 1940, y quedaron aplicados plenamente desde la década de 1970. Una versión mucho más robusta de los biochips se aplicó desde 1996, y en la década de 2010 la resistencia logró impedir finalmente que la camarilla siguiera utilizando dichos chips.

Estos biochips se ubican en el lóbulo frontal del cerebro, donde crean una desconexión entre el alma y el cerebro, y también debajo del ombligo, donde suprimen y controlan las emociones y la energía kundalini. Son dispositivos psíquicos infestados de acechadores, entrelazados con anomalías de energía oscura, de unos treinta micrómetros de diámetro.

Crean un campo oscuro esférico escalar con un radio de treinta metros. Influyen directamente en los dos subplanos inferiores del plano etérico y en la capa superficial de treinta metros, manteniendo allí la anomalía. Indirectamente, también influyen en el resto del plano etérico, así como en los planos astral y mental de esa capa. Ésta es ahora una de las principales razones de la desesperación que experimenta la población de la superficie.

GENERADORES

El segundo problema son los llamados generadores de realidad. Son mecanismos o procesos mediante los cuales se crea una percepción de la realidad. Desde un punto de vista tecnológico, son sistemas que generan entornos virtuales o realidades simuladas en las que el usuario tiene la sensación de estar inmerso, como ocurre con la realidad virtual o la realidad aumentada.

Son dispositivos escalares enormes que crean una realidad de baja frecuencia. Estas ondas no son ondas electromagnéticas convencionales, sino un tipo de energía que puede operar en un campo escalar, capaz de atravesar objetos sólidos sin perder intensidad, y que puede influir en campos y frecuencias a nivel molecular o incluso biológico.

Estos dispositivos escalares se describen como generadores que emiten campos que pueden modular frecuencias específicas, creando así una especie de realidad o ambiente de baja frecuencia que se propaga en el entorno. Se usan para influir en la salud, afectar el ADN o crear condiciones específicas a nivel energético.

Cuando se creó la cuarentena, se construyó en la profundidad de la corteza terrestre hace 26.000 años una red de generadores de realidad. Otra red se creó muy cerca de la superficie en 1996 con generadores de realidad importados de Orión. La antigua red atlante está casi limpia, pero la red de superficie de 1996 es un problema mayor, ya que la mayoría de esos dispositivos están situados en bases e instalaciones militares secretas.

Debemos comprender que tanto las fuerzas de la luz como las de la oscuridad tienen una tecnología parecida. En el ámbito de la nanotecnología, la camarilla ha alcanzado un nivel de desarrollo casi igual al de las fuerzas de la luz en la última década. Han logrado neutralizar parcialmente la tecnología de polvo estelar y han infestado a gran parte de la población con nanochips de grafeno que bloquean la parte del cerebro responsable de la empatía, en un gran ritual iluminoide que tuvo lugar entre 2020 y 2022.

ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS

Las fuerzas oscuras también lograron mapear gran cantidad de estructuras subterráneas de la resistencia en un ataque masivo de mapeo con nanobots en septiembre, y la resistencia se vio obligada a remodelar la estructura de sus bases subterráneas. Este problema se ha solucionado, ya no pueden penetrar bajo tierra en gran cantidad.

Ahora la resistencia está eliminando los nanobots activos de la superficie y los efectos secundarios de la nanotecnología en los antígenos. Las fuerzas de la luz están ganando la guerra contra la nanotecnología. Se ha logrado un éxito significativo en la eliminación de la infiltración de los sombreros blancos desde la superficie, y algunos grupos están nuevamente operativos y están tomando medidas.

Las fuerzas de la luz han comenzado ya la intervención física en la superficie empezando a retirar armas de energía dirigida y otras tecnologías. La eliminación de estas armas se está produciendo de forma no lineal, y algunos misioneros de la luz ya están experimentando el alivio, mientras que otros están bajo ataque todavía.

Las fuerzas de la luz también han comenzado a extraer a ciertos miembros de bajo nivel de la camarilla, sustituyéndolos con clones sin alma que promoverán el plan de liberación planetaria sin ser detectados, dentro de las filas de la camarilla. Al final del Kali Yuga, quedan expuestos los marginados de las escuelas de misterios egipcios. Pueden correr, pero no pueden esconderse.

https://2012portal.blogspot.com

TODO ES POSIBLE

Es posible utilizar la energía que llega para ascender. Esto incluye la ascensión del cuerpo físico. Esto sería muy difícil debido al daño recibido por las fuerzas oscuras, pero algunos podrían ser capaces ahora. La mayoría de quienes quieren abandonar la Tierra se centran en la extracción, y ésta podría ser su mejor opción.

Una manera de acceder mejor a la energía de la ascensión es centrarse en recuperar los recuerdos de haber ascendido alguna vez, ya que todos lo estuvieron alguna vez. Los maestros ascendidos también podrían ser anfitriones para la transformación. Es clave trascender la dualidad para conectar con un bien que no requiere opuestos. También es clave llevar la luz al mundo físico y amarlo. Después de todo, está ascendiendo el propio mundo físico.

https://starlight432.blogspot.com/2025/09/anythings-possible.html

RESUMEN DE FULFORD

Según Benjamin Fulford, los días de Von der Leyen están contados. La eurodiputada rumana Diana Sosoaca afirma: «Ursula von der Leyen dijo que me metería en la cárcel, pero no puedo callarme. Soy abogada, amo a Dios, confío en Dios y ellos son Satanás». El eurodiputado eslovaco Milan Uhrik exige que von der Leyen sea sometida a juicio y afirma: «Han destruido Europa y estamos a un solo paso del colapso total».

El discurso de Trump en la ONU despotricó contra la inmigración ilegal, la agenda verde, habló de 300.000 menores desaparecidos y prometió colaborar con todas las naciones para construir un mundo mejor. El presidente colombiano Gustavo Petro respondió al discurso saliendo a las calles de Nueva York el viernes en una manifestación pro-palestina.

https://www.reuters.com/world/us/us-revoke-colombia-president-petros-visa-over-reckless-actions-new-york-2025-09-27

Parece que China también se está preparando finalmente para tomar medidas contra Israel como parte de una coalición internacional que incluye a Turquía, Rusia, Egipto, Irán, Arabia Saudita y Pakistán. China ha esperado el momento oportuno hasta alcanzar una superioridad militar abrumadora. Ese momento ha llegado.

Los observadores quedaron atónitos ante el equipamiento militar chino que se exhibió en el 80º aniversario del fin de la segunda guerra mundial. Resultó sorprendente el grupo chino de guerra de información, que incluía unidades de vehículos responsables de interferir comunicaciones, guerra electrónica y ciberguerra.

También fue reveladora la tecnología de misiles china. China puede superar ahora por completo las defensas estadounidenses con un ataque simultáneo con misiles subsónicos, supersónicos e hipersónicos. Por supuesto, que los chinos no tienen la intención de usar ese equipo a menos que se vean obligados a hacerlo. En cambio, exigen a los occidentales de sombrero blanco que se encarguen de su propia limpieza.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=259998

