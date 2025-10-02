El subdelegado del Gobierno subraya “la lealtad, el sacrificio y la vocación de servicio como valores que definen a la Policía Nacional”

El comisario Antonio Delgado destaca en su primer acto como jefe de la Comisaría provincial de Almería “el esfuerzo y trabajo de cada agente para mejorar la seguridad en la capital”

Se han entregado distinciones al Mérito Policial a agentes que pasan a la jubilación, a agentes en servicio y un reconocimiento por su colaboración a otras administraciones, entidades y personal externo a la Policía

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha presidido este martes, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, los actos por el Día de la Policía Nacional, que festeja los Santos Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo. Además, han participado en el acto el comisario principal de Almería, Antonio Delgado de los Reyes; la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín; el vicepresidente primero de la Diputación provincial, Ángel Escobar; el presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Columna; el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José María López Cervilla; el general jefe de la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII, José Agustín Carreras; el coronel subdelegado de Defensa en Almería, José Manuel Lupiani y el coronel jefe de la Guardia Civil en Almería, José Antonio Carvajal Cantarero.

Martín ha destacado que “la lealtad, el sacrifico y la vocación de servicio son seña de identidad de los valores que definen a la Policía Nacional”. Para el subdelegado, “con esta conmemoración también se quiere mostrar la gratitud de toda la sociedad almeriense hacia la Policía, que se ha ganado con sacrificio, profesionalidad, entrega, el respeto y el afecto de todos”.

Para el subdelegado, “la Policía Nacional en Almería es, sobre todo, un rostro humano, el de los agentes que patrullan nuestras calles a diario, los que investigan con rigor para que la justicia se cumpla, los que velan en nuestro puerto y aeropuerto y fronteras, los que protegen a las víctimas más vulnerables, los que trabajan de forma incansable para que nuestra vida cotidiana transcurra con normalidad”. En su discurso, ha subrayado “los resultados obtenidos en este último año, con descensos en determinados indicadores de criminalidad, operaciones exitosas contra el tráfico de drogas y de personas” y el buen desarrollo de eventos multitudinarios como el festival Dreambeach.

Por su parte, el comisario principal jefe provincial de la Comisaría de Policía Nacional en Almería ha asegurado que “diariamente cumplimos nuestro compromiso con eficacia, con el esfuerzo de cada policía para mejorar el rendimiento con aprendizaje constante, inteligencia policial y excelencia”. Delgado ha destacado “el trabajo de la Policía contra las organizaciones criminales, así como contra el tráfico de droga y de personas”. El comisario ha añadido que “Almería necesita a la Policía para la seguridad que conlleva al progreso de esta tierra”.

Además, el comisario ha agradecido la labor de los policías que pasan a la jubilación, los que hoy han sido reconocidos y, en general, a los 800 agentes que forman parte de la Policía Nacional en la provincia. También ha mostrado su agradecimiento a las instituciones y entidades que han colaborado con la Policía durante todo el año y, de forma especial, con la celebración de este acto.

Reconocimientos y cruz al mérito policial con distintivo blanco

En la conmemoración de la festividad de los Santos Ángeles Custodios desde la Comisaría provincial de Almería se ha reconocido con el Premio Marea Azul a Canal Sur de Almería, recogido por el director provincial, Salvador Moya; al subdirector de seguridad de Instituciones Penitenciarias, Eleuterio Fiego; a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, Clara Eugenia Hernández y al centro comercial Torrecárdenas, reconocimiento recogido por el gerente, Modesto García.

Se ha entregado en el acto un diploma a los policías que pasan a alcanzar la situación de jubilación este año: el oficial de Policía Miguel Forte Salmerón y los policías Federico López Martín, Francisco José Carretero Fernández y José Torres Guirado.

También, se ha procedido a la entrega de la Cruz al mérito policial con distintivo blanco al inspector jefe Roberto Carlos Muros Molina, a los inspectores José Luis Cruz Ramírez y Fernando Martínez, al subinspector José David Celada Llorente, al oficial Ignacio Salamanca Román y a los policías Fernando Fernández Domene, Eva Mª Gómez, Víctor Manuel Navarro, Juan José Jiménez, Juan José Marín, Iván Povedano, David Miranda Castellano, Israel Martín, Alejandro García Rueda, José Juan Montoya, Luis Puertas, Juan Antonio Quirantes, Joaquín Sevilla, Daniel Nicolás Torres, al Policía de la Unidad Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía Miguel Ángel Bragado y a la funcionaria de la Administración General del Estado, Antonia María Fortes.

Por último, se ha hecho entrega de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco al director de seguridad de la Universidad de Almería, Alfonso Fernández Amieva, al teniente de la Guardia Civil, Francisco Javier Quirós y a la fiscal de la Audiencia Provincial de Almería, Déborah Jiménez.

Durante el acto, también se ha hecho una entrega simbólica del cheque con la recaudación de la carrera Ruta 091 celebrada por primera vez en Almería y que ha recibido la presidenta de la Asociación Neurodem, María Teresa García.