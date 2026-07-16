LA COORDINADORA ECOLOGISTA ALMERIENSE PONE NOMBRES Y APELLIDOS A LOS CAUSANTES DE LA TRAGEDIA DE BÉDAR Y LOS GALLARDOS

La Coordinadora Ecologista Almeriense denuncia que los causantes de la tragedia del incendio forestal en Los Gallardos y Bédar tienen nombres y apellidos.

Ya desde 1999 vienen denunciando la proliferación de viviendas aisladas por la Sierra de Bédar en zonas no urbanizables, principalmente en el término municipal de Bédar y también en Los Gallardos.

Desde esas fechas se empiezan a construir ilegalmente casa en medio del bosque, vendiéndolas, principalmente, a británicos. Pues era muy bonito (y vendible) vivir en el bosque y cerca del mar.

El territorio no tenía ningún tipo de acondicionamiento urbanístico. Eran viviendas aisladas, muy aisladas, se empezaron a construir sin ningún tipo de autorización, hasta que desde el Grupo Ecologista Cóndor, en 1.999, empezaron a denunciar estos casos que en 2001 y 2002 hay una gran avalancha constructiva.

El Ayuntamiento de Bédar al principio hacía la vista gorda (no se sabe a cambio de qué), pero debido a las denuncias ecologistas empiezan ha hacer autorizaciones sin ninguna base legal. El Grupo Ecologista Cóndor, integrado en esta Coordinadora, lo denuncia reiteradamente a los ayuntamientos de Bédar y de Los Gallardos, y a las consejerías de Medio Ambiente y de Obras Públicas (con las competencias de urbanismo). Sin ningún tipo de respuesta.

Desde este Grupo Ecologista se emiten notas de prensa informando a la ciudadanía general, pero no se ve ningún interés por parte de las administraciones competentes en parar el desaguisado.

Dada la actualidad de la primera nota de prensa emitida por Cóndor el 20 de Julio de 1.999, la volvemos a repetir:

“El Grupo Ecologista Cóndor quiere mostrar su pública protesta y su más enérgica oposición a la actual política urbanística de algunos municipios de la provincia de Almería. Una política basada exclusivamente en la especulación y el lucro, y caracterizada por la proliferación de construcciones en suelo NO URBANIZABLE . Uno de los Ayuntamientos que más está abusando es el de Bédar.

En muchos municipios de nuestra provincia se está repitiendo un hecho alarmante, y que perjudica gravemente a la estética de las ciudades y pueblos: una masificación y desconcentración de las zonas urbanas.

El aumento del número de viviendas de una comarca o municipio es, evidentemente, algo positivo para el progreso y el desarrollo local. Pero lo que es inadmisible es el desarrollo “irracional” e inconsciente. No puede permitirse, si queremos respetar el derecho de los ciudanos a un entorno adecuado y a una calidad de vida digna, la libre construcción de casas, almacenes, etc., en nuestros municipios.

La ordenación urbanística busca precisamente eso: Ordenar. Y ordenar debería significar agrupar todas las viviendas en una zona determinada y especialmente acondicionada. Ordenar no significa autorizar la construcción en cualquier lugar. Ordenar no es destruir la homogeneidad de una ciudad. Ordenar es, en definitiva, racionalizar y clarificar la estructura de una población, y evitar, por tanto, cualquier proyecto o actuación que suponga un impacto estético y ambiental para los vecinos.

El Grupo Ecologista Cóndor llama, por tanto, a los Ayuntamientos a reconsiderar sus actuales políticas urbanísticas, exigiendo la aplicación rigurosa de las normas de planeamiento vigentes y la determinación, efectiva y general (según una tipología previamente establecida), de zonas de uso industrial para cada municipio. En ellas habrían de concentrarse todas las industrias, almacenes y locales de la zona, evitando su dispersión, la incomodidad de los vecinos, y, por supuesto, los impactos ambientales que podrían producirse.

La Asociación Ecologista Cóndor, en un intento de concienciación de las autoridades competentes, exige el cambio de los actuales derroteros de la planificación urbanística de nuestra provincia, claramente influenciada por los poderes locales y por la explotación y el enriquecimiento inmediato, hacia una concepción de las ciudades, no como patrimonio de los Ayuntamientos, sino como bien de todos, como realidad física y cultural base de nuestra existencia y nuestra dignidad humana. Por eso, la planificación debe partir del ciudadano, no de los intereses particulares y privados y servir a los intereses de la sociedad, que lógicamente exige zonas verdes y barrios homogéneos, no almacenes y fábricas desperdigadas y antiestéticas”.

Eso ya lo decían los ecologistas en aquella época, ahora inciden más todavia contra el urbanismo especulativo e irracional.

Para finalizar, desde la Coordinadora Ecologista Almeriense piden la dimisión del Consejero de Emergencias Antonio Sanz Cabello por lo inutil que ha demostrado ser en la gestión de este incendio. Necesitamos técnicos, no políticos patéticos y oportunistas. 

Grupo Ecologista Cóndor

La Curva, 5 – 2º – 04007 Almería.

E- mail: condorecologia@gmail.com

ILMO. SR. ALCALDE DE

BEDAR.

(ALMERÍA).

Almería 1 de Diciembre de 1.999.

Ilmo. Sr.:

, con DNI nº , con domicilio, a efectos de notificación, en la calle La Curva, nº 5 – 2º, 04007 Almería, en nombre y representación de la Asociación Ecologista CONDOR

EXPONE que estando a información pública, según B.O.P. de 29-11-99, la construcción en suelo no urbanizable de varias viviendas unifamiliares, en ese Término Municipal de Bédar (Almería), con nº CPU 4100 y 4101. Y que dado que van a suponer un fuerte impacto visual y medioambiental, por estar, estas construcciones, bastante aisladas y estando en una zona de interés paisajístico, propuesta, recientemente, como LIC, y con muchas posibilidades de ser Parque Natural. Así como que se evidencia una enorme proliferación de construcción de viviendas muy diseminadas, antes de que esta zona sea protegida y limitada la construcción, con el beneplácito de ese Ayuntamiento que es cómplice de esta operación especulativa.

SOLICITA que se prohiba la construcción de más viviendas en terreno no urbanizable en este Término Municipal de Bédar por considerar que el deterioro paisajístico y medioambiental es ya muy alto. Y que se realice un estudio de conjunto del impacto medioambiental que está sufriendo esta zona con la desmesurada construcción de estas viviendas. Y si en última instancia fueran autorizadas se exija al promotor que mantenga la tipología urbanística de la zona, para que, de esta manera, las citadas construcciones se queden más integradas en el paisaje.

Lo que le trasladamos a los efectos oportunos en cumplimiento de la normativa vigente.

Atentamente.

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