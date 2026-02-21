José Luis Jaén pone en valor, en su pregón, la memoria, la identidad y el futuro del Carnaval de Almería

La carpa del Mirador de la Rambla se llenó a rebosar para escuchar al cantante, y ha continuado hoy con el desfile de Carnaval

El Carnaval de Almería vivió anoche, viernes, uno de sus momentos más emotivos con el pregón de José Luis Jaén. Una intervención, por momentos cantada con la voz tan personal de este artista, y convertida en un homenaje a la memoria, la identidad y el futuro de una de las celebraciones más arraigadas de la ciudad. El cantante, conocido por su voz llena de potencia y sensibilidad en ritmos latinos, de jazz y autor, ha tenido siempre una estrecha relación con el Carnaval, habiendo salido en chirigotas y comparsas varios años, como ha demostrado en su intervención.

Durante hermoso y reivindicativo pregón, celebrado en la carpa del Mirador de la Rambla, José Luis Jaén ha destacado los 106 años de historia del carnaval almeriense, recordando sus orígenes en la Plaza del Carmen y poniendo en valor a quienes mantuvieron viva la fiesta en tiempos difíciles, cuando “la risa molestaba y la crítica se cantaba casi en secreto”. El pregonero rindió tributo a figuras históricas y familias fundamentales en la pervivencia de la tradición. “Este pregón empezó hace más de un siglo, cuando alguien decidió disfrazarse y convertir la crítica en arte. Y esta noche, yo no vengo a hablar por encima de esa historia. Vengo a inclinar la cabeza ante los que la hicieron posible. Pepe Chiquero, Pepe Murgas, Curro, La familia Bisbal… y quienes impulsaron su recuperación en los años 80, entre ellos ‘La Traiña’ de Pescadería”.

El discurso también tuvo palabras de reconocimiento para los actuales responsables de la organización de la fiesta, agradeciendo “el trabajo del nuevo presidente y su equipo por apostar por un modelo basado en el cuidado, la escucha y el respeto a las agrupaciones y a la cantera”. José Luis Jaén recibió un trofeo de agradecimiento entregado por Ana Trigueros, concejala de Empleo, Comercio e Impulso al Talento.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue el homenaje a David Pérez Robles, componente de la chirigota del Soto, fallecido recientemente mientras actuaba. José Luis Jaén subrayó que el carnaval es “risa, pero también hermandad”, y reivindicó la dignidad del recuerdo para quienes “se quedan vivos en febrero”.

El pregonero compartió además su experiencia personal con Almería, provincia a la que llegó con 14 meses (concretamente a Carboneras) y que, según afirmó, eligió como hogar. Reivindicó el sentimiento de pertenencia más allá del lugar de nacimiento y expresó el honor que supone ser pregonero de la tierra que lo vio crecer.

En otro tramo del discurso, el artista amplió la mirada hacia la música en directo en la ciudad, recordando la figura de Serafín Cid, fundador en 1978 del Georgia Jazz Club, espacio pionero que apostó por la cultura y el jazz en tiempos difíciles. También mencionó proyectos como Clasijazz y La Guajira, subrayando “la importancia de quienes han defendido la música en vivo como motor cultural y social”.

El pregón concluyó con un mensaje centrado en la cantera, señalando a los más jóvenes como auténticos garantes del futuro del Carnaval de Almería. José Luis Jaén apeló al relevo generacional como clave para que la fiesta continúe creciendo: “y ojalá dentro de veinte años, cuando alguno de ellos esté aquí, pregone esta fiesta, y pueda decir que el Carnaval fue exactamente lo que le contó su abuela. Porque eso significará que lo cuidamos, que lo respetamos y que lo dejamos mejor de lo que lo encontramos”. Cerró su intervención con un contundente “Viva el Carnaval de Almería”.

Los aplausos y el cariño de los carnavaleros continuaron luego con la música de las agrupaciones ganadoras del Concurso del Carnaval de Almería: la comparsa ‘Los rebeldes’, la chirigota ‘Los colegas del barrio’ y la parodia ‘El cuarteto del Jose: Sé lo que hicisteis el último verano’) y un DJ para que la animación sea constante.

Desfile de Carnaval

La fiesta del color, la alegría y el ingenio del Carnaval de Almería, organizada por la Federación Municipal de Carnaval de Almería (FEMACA) con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, ha continuado esta tarde con el desfile y cabalgata del Carnaval, desde el Anfiteatro de la Rambla. Ha bajado desde la Avenida Federico García Lorca hasta la Plaza de las Velas, emprendiendo la subida hasta la carpa del Mirador de la Rambla, donde habrá batalla de papelillos, batucada, concursos y actuaciones de agrupaciones.

Los almerienses se han lanzado a la calle para disfrutar, en familia, disfrazados, especialmente los más pequeños, que han contemplado y compartido los cánticos con los participantes en la cabalgata, en las carrozas y en las coreografías.

El Carnaval 2026 cerrará mañana, domingo, con el habitual Entierro de la Sardina. La comitiva partirá desde el Anfiteatro a las 11.30 horas hasta llegar al Parque de las Almadrabillas donde se realizará la quema tras la lectura del testamento a cargo del dios Momo, David Redondo, y habrá una última fiesta con barras y actuaciones de agrupaciones.