Sanidad declara área en alerta por virus del Nilo occidental el municipio almeriense de Pulpí

La Consejería adopta esta decisión tras confirmarse la presencia de mosquitos portadores del virus en una trampa ubicada a menos de 1.500 metros del núcleo urbano

Salud Pública recomienda seguir las medidas de protección y prevención, especialmente entre las personas vulnerables

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental (VNO) el municipio almeriense de Pulpí tras detectarse mosquitos portadores del virus en una trampa instalada por la propia Consejería en la localidad. Se trata de la primera detección de circulación del VNO este año en la comunidad autónoma.

De acuerdo con el Programa de Vigilancia Integral y Control de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental (Programa FNO), la declaración del área en alerta, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio, supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 22 de julio. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Almería ha informado de esta situación al Ayuntamiento de Pulpí y a la Diputación de Almería.

Informe semanal

Hasta el momento, no se ha diagnosticado ningún caso de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, pese a haber realizado estudios de laboratorio a 184 usuarios y despistaje de arbovirosis en 68 pacientes con meningitis víricas. Tampoco se ha detectado circulación de VNO en équidos ni en aves silvestre en Andalucía, con 142 aves analizadas.

Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado un total de 1.160 determinaciones en 143 trampas y, de momento, solo la de Pulpí ha resultado positiva. Además, se está detectando un incremento progresivo de las densidades, de modo que la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembras transmisoras en el municipio sevillano de La Puebla del Río en trampas periurbanas que superan las 4.000 capturas; densidades elevadas también en trampas urbanas de La Puebla del Río llegando a las 700 capturas; densidades moderadas, entre 100 y 499 capturas, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Motril (Granada) y en los municipios sevillanos de Coria del Río y Palomares del Río. En el resto del territorio, los valores conocidos hasta la fecha de la última actualización se han mantenido por debajo del umbral de las 100 hembras capturadas.

En la semana anterior, entre el 8 y el 14 de junio, junto a los datos que ya se adelantaron en el informe anterior, los datos consolidados también registraron niveles moderados (entre 100 y 499 mosquitos hembras transmisoras) en las localidades de Roquetas de Mar (Almería), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), La Rambla y Montalbán de Córdoba (Córdoba), Pinos Puente (Granada), Arjona, Andújar, Arquillos, Baeza, La Carolina y Las Navas de San Juan (Jaén), Antequera y Málaga (Málaga), y Gelves y Villamanrique de la Condesa (Sevilla). En el resto del territorio andaluz, durante esa semana, los índices vectoriales se mantuvieron estables en niveles bajos, situándose por debajo del umbral de las 100 hembras capturadas.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias cuenta con 120 trampas propias distribuidas por todas las provincias para realizar el seguimiento y control de la circulación del virus en mosquitos del género culex, principalmente culex pipiens y culex perexiguus, y centraliza, además, los datos que arrojan las trampas de otras administraciones, como las diputaciones de Huelva, Sevilla y Córdoba, la Estación Biológica de Doñana del CSIC (EBD-CSIC) y la Unidad de investigación competitiva ‘Zoonosis y enfermedades emergentes desde la perspectiva de Una salud’ de la Universidad de Córdoba (Enzoem-UCO), de manera que recibe información de cerca de 215 trampas para la toma de decisiones sobre los niveles de riesgo de cada municipio o la declaración de un área en alerta municipal o área singular, en caso de que se detecte circulación del virus en un núcleo de población alejado al principal del municipio, como pedanías o entidades locales autónomas.

El Programa de FNO comunicó en marzo a todos los ayuntamientos andaluces el nivel de riesgo con el que comenzaban la temporada de alta circulación. Así, 117 municipios parten de nivel alto (Almería 6, entre los que se encuentra Pulpí; Cádiz 18, Córdoba 13, Granada 4, Huelva 15, jaén 8, Málaga 9 y Sevilla 44); 302 en nivel de riesgo medio y 366 en nivel bajo.

Los agentes de Salud Pública desplegados por todo el territorio han realizado 1.251 verificaciones en un total de 627 municipios. En 351 municipios, además, se han revisado los imbornales y otros puntos de control.

Los equipos de Proyectos Locales de FNO (EPL-FNO) han realizado 1.967 acciones directas, en las que han participado 36.751 personas, e indirectas (cartelería, radio…). En concreto, se han desarrollado 404 acciones comunitarias, 1.414 en centros escolares, 41 en colaboración con profesionales no sanitarios y 108 con profesionales sanitarios.

Recomendaciones

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias pide tanto a las administraciones competentes como a la ciudadanía adoptar medidas de protección y prevención, pensando especialmente en las personas vulnerables, centradas fundamentalmente en evitar la picadura del mosquito.

Así, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar los olores intensos (perfumes, jabones aromatizados…) porque atraen a los mosquitos.

Asimismo, anima a reforzar las medidas domésticas, como instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.

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