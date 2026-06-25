Expertos en divorcios debaten en Almería sobre el boicot al régimen de visitas y los riesgos sucesorios tras la separación

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería celebran un congreso de Derecho de Familia los días 2 y 3 de julio

Entre los ponentes figura la magistrada del Tribunal Constitucional Laura Díez Bueso

Laura Díez Bueso Cerca de un centenar de expertos en divorcios analizan las discrepancias más habituales de los padres: elección de colegio, tratamiento médico o cuestiones de carácter religioso

Los abogados y jueces más renombrados del país en materia de crisis familiares se reúnen los días 2 y 3 de julio en Almería para debatir sobre la dificultad de hacer cumplir el régimen de visitas de los hijos de padres divorciados. Asimismo, analizarán las discrepancias más habituales de los progenitores derivadas del ejercicio de la patria potestad: la elección del colegio, el tratamiento médico o cuestiones de orden religioso

El congreso, organizado por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería (ICA Almería), tendrá lugar en el salón de actos de la institución colegial y contará con la presencia de cerca de un centenar de especialistas en divorcios, custodias, filiaciones, herencias y discapacidad.

Entre los ponentes figuran la magistrada del Tribunal Constitucional, Laura Díez Bueso, la magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, Dolors Viñas, o los juristas María Dolores Lozano y Jesús Díaz Lorite, entre otros. La inauguración contará con la participación del presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Miguel Columna, el decano del ICA Almería, Juan Luis de Aynat, y la presidenta de la AEAFA, Lola López-Muelas.

¿Qué pasa cuando un hijo se niega a ver a sus padres?

Uno de los asuntos que se abordarán en el congreso serán los incumplimientos del régimen de visitas dictado por un juez. En la mayoría de los casos, esas vulneraciones nacen de la falta de voluntad de los propios padres. Si existe hostilidad entre los ex, la sentencia se boicotea constantemente con excusas (enfermedades ficticias, retrasos acumulados).

En otras ocasiones, la voluntad del niño, niña o adolescente se acaba imponiendo ante la complejidad de forzar a un menor de edad que no quiere ver a un progenitor. Los jueces y psicólogos suelen evitar imponer un régimen por la fuerza si hay un rechazo frontal del niño o adolescente.

La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) actual no ofrece un cauce útil para obligar al cumplimiento de estas medidas personales, ya que aplica soluciones pensadas para embargos o deudas económicas. Castigos contemplados en la ley, como las multas coercitivas o la amenaza de un cambio de custodia, suelen agravar el conflicto familiar en lugar de garantizar el bienestar del niño.

Ante un incumplimiento, los expertos recomiendan priorizar medidas como la mediación, los Puntos de Encuentro Familiar, la coordinación de parentalidad o el apoyo terapéutico para intentar reconstruir la relación paterno o materno filial, antes de recurrir a la vía punitiva.

¿Riesgo de que tu herencia vaya a tu ex?

Otra de las ponencias destacadas hace referencia a los riesgos sucesorios tras la ruptura matrimonial: la necesidad de actualizar el testamento.

Aunque la jurisprudencia actual evita, en la mayoría de los casos, que un excónyuge herede contra la voluntad presumible del causante, la única forma de garantizar seguridad jurídica es otorgar un nuevo testamento tras el divorcio.

No hacerlo puede dar lugar a conflictos entre herederos, procedimientos judiciales innecesarios e interpretaciones controvertidas de la voluntad del fallecido.

La revisión del testamento tras un divorcio no es una mera formalidad, sino una medida esencial de planificación sucesoria.

PROGRAMA

Lugar de celebración: Salón de Actos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería. C/ Carrera de Limoneros, nº 22.

JUEVES 2 DE JULIO

16:00 h. Acreditación y entrega de documentación.

16:30 h. Inauguración.

D. Luis Miguel Columna Herrera. Presidente de la Audiencia Provincial de Almería.

D. Juan Luis de Aynat Bañón. Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería.

Dña. María Dolores López-Muelas Vicent. Abogada. Presidenta de la AEAFA.



17:00 h. Jurisprudencia Constitucional reciente sobre Derecho de Familia.

Dña. Laura Díez Bueso. Magistrada del Tribunal Constitucional. Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.

18:15 h. PAUSA

18:30 h. Complejidad en el cumplimiento de las medidas personales en Derecho de Familia. Tutela judicial efectiva. Interés del menor.

Dña. Dolors Viñas Maestre. Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, ​​Sección 18. Familia, Infancia y Capacidad.

VIERNES 3 DE JULIO

09:30 h. Debatiendo Cuestiones Procesales de Derecho de Familia.

D. Javier Pérez Martín. Magistrado del Tribunal de Instancia de Córdoba. Sección Civil, Plaza nº 7.

Dª María Dolores Azaustre Garrido. Doctora en Derecho. Exvicepresidenta de la AEAFA. Abogada especialista en Derecho de Familia.

10:45 h. PAUSA.

11:15 h. La importancia del testamento en caso de ruptura.

D. Jesús Díaz Lorite. Abogado especialista en Derecho de Familia. Vocal de la AEAFA.

12:30 h. Implicaciones penales en los procedimientos de Familia: 17 problemas prácticos.

D. Francisco Ruiz Jarabo Pelayo. Magistrado de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Málaga, Plaza nº 9.

16:15 h. Lo que necesitas saber del Régimen Económico Matrimonial de Separación de Bienes.

Dª María Dolores Lozano Ortiz. Abogada especialista en Derecho de Familia. Expresidenta de la AEAFA.

Dª María Antonia Mateu Gelabert. Abogada especialista en Derecho de Familia. Vocal de la AEAFA.

17:30 h. Foro Abierto.

Dª María Gómez Laso. Letrada de la Administración de Justicia. Directora del Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Almería.

D. Javier Pérez Martín. Magistrado del Tribunal de Instancia de Córdoba. Sección Civil, Plaza nº 7.

D. Gonzalo Pueyo Puente. Expresidente de la AEAFA.

Dª Sabina Galdeano Bonilla.Abogada especialista en Derecho de Familia. Vocal de la AEAFA.

19:00 h. CLAUSURA.

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