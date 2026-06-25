El Gobierno aporta 12,7 millones de euros a Cuevas del Almanzora para la reconstrucción de infraestructuras dañadas por el tren de borrascas

El subdelegado del Gobierno y el alcalde de esta localidad visitan algunas de las zonas más afectadas tras las inundaciones del pasado invierno en este municipio del Levante de la provincia

Se ejecutará el encauzamiento de la Rambla del Tomate para resolver una zona de vulnerabilidad hídrica cercana a la carretera A-332 que provocó anegaciones en viviendas e infraestructuras agrícolas

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado la celeridad en la tramitación de las ayudas por el Gobierno de España que ha concedido un total de 12,75 millones de euros a Cuevas del Almanzora, del total de 39M€ destinados a 27 municipios de la provincia para la

reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales dañadas por el temporal de borrascas que azotó Andalucía entre noviembre y febrero.

Junto al alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria, el subdelegado ha visitado algunas de las zonas más afectadas por las inundaciones del pasado invierno. Martín ha puesto en valor “las ayudas y la respuesta inmediata a una situación de emergencia que generó importantes daños en el municipio de Cuevas del Almanzora”. Ha explicado que “gracias a estas medidas urgentes esta localidad va a desarrollar actuaciones necesarias como la desembocadura y el encauzamiento de la Rambla del Tomate”. Además, el subdelegado ha subrayado que “se actuará en una obra de envergadura que solucione los problemas de inundaciones en esta zona de Cuevas”.

El alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, ha querido reiterar el agradecimiento del municipio con el Ministerio de Política Territorial por la sensibilidad mostrada ante la catástrofe climatológica: «Gracias a la estrecha colaboración institucional y a la rapidez con la que el Gobierno ha aprobado estas partidas, Cuevas del Almanzora no solo va a reparar lo que el temporal rompió, sino que va a levantar infraestructuras mucho más fuertes, seguras y preparadas para el futuro. La Rambla del Tomate dejará de ser una preocupación para convertirse en un pulmón verde y seguro».

Obras en núcleos urbanos de Cuevas

La actuación en la Rambla del Tomate resolverá una de las vulnerabilidades hidráulicas más críticas de la comarca mediante criterios de «infraestructura verde». Con una longitud de más de 2,2 kilómetros, las obras proyectadas reconducirán las aguas desde las inmediaciones de la carretera A-332 hasta su entrega en el río Almanzora.

Además de esta actuación, de encauzamiento y mejora de los márgenes de la rambla, se prevén otras soluciones contra inundaciones y nuevas infraestructuras en Cañada de los Alías en Palomares, en la desembocadura de la Rambla de La Higuera en Villaricos y en el núcleo urbano de Pozo del Esparto. También se financiará la supresión de vados para evitar el aislamiento de núcleos como Era Alta, Las Cupillas y El Alhanchete. Las borrascas causaron importantes daños que ahora se solucionarán de raíz, destacando las obras en la Iglesia de San Antón, el colector de saneamiento de La Perlita en Guazamara, la medianera del Convento e Iglesia de San Francisco o el Cine Teatro Echegaray. Se intervendrá de urgencia para reparar los daños registrados en la Escuela Infantil Luis Siret, el pabellón deportivo y el colegio de Palomares, los centros educativos de Guazamara, Barrio Realengo, Villaricos y Los Lobos, junto con la red de pluviales de los colegios de la calle Manuel de Falla y diversos caminos rurales.

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